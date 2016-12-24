Sportanalytic.com

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    Головні новини
       
    Нечувано. Фанати вигнали Зозулю з

    01/02, 17:00 // Футбол

    Нечувано. Фанати вигнали Зозулю з "Райо Вальєкано"

    Український нападник Роман Зозуля не надто довго затримався у "Райо Вальєкано".
    Офіційно.

    01/02, 14:18 // Футбол

    Офіційно. "Динамо" підписало першого новачка (+ФОТО)

    Сербський захисник Александар Пантіч став гравцем київського "Динамо".
    Офіційно. Роман Зозуля знайшов собі новий клуб в Іспанії

    01/02, 10:16 // Футбол

    Офіційно. Роман Зозуля знайшов собі новий клуб в Іспанії

    Український нападник Роман Зозуля став гравцем іспанського "Райо Вальєкано".
    Останній трансферний день. Важливі переходи

    31/01, 23:52 // Футбол

    Останній трансферний день. Важливі переходи

    Сьогодні у Європі зачиняється зимове трансферне вікно.
    Офіційно. Валерій Лучкевич - гравець

    30/01, 16:05 // Футбол

    Офіційно. Валерій Лучкевич - гравець "Стандарду" (+ФОТО)

    Український фланговий захисник Валерій Лучкевич офіційно став гравцем бельгійського "Стандарду.
    Australian Open. Федерер взяв титул у 5-сетовому трилері з Надалем

    29/01, 14:58 // Теніс

    Australian Open. Федерер взяв титул у 5-сетовому трилері з Надалем

    Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер став чемпіоном Australian Open.
    Офіційно.

    29/01, 13:16 // Футбол

    Офіційно. "Шахтар" віддав свого нападника у чемпіонат Росії

    Форвард "Шахтаря" Пилип Будківський повертається в оренду у російський "Анжи".
    Australian Open. Серена Вільямс завоювала титул у дербі з сестрою

    28/01, 13:16 // Теніс

    Australian Open. Серена Вільямс завоювала титул у дербі з сестрою

    Американська тенісистка Серена Вільямс стала переможницею відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
    Australian Open. 14-річна українка виграла юніорський турнір

    28/01, 09:52 // Теніс

    Australian Open. 14-річна українка виграла юніорський турнір

    14-річна українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею відкритого чемпіонату Австралії серед юніорів.
    Офіційно. Мякушко - гравець

    25/01, 16:01 // Футбол

    Офіційно. Мякушко - гравець "Ворскли"

    Хавбек "Динамо" Сергій Мякушко продовжить кар'єру у "Ворсклі". Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
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    Авторські матеріали

    29/01, 23:12 // Блоги та авторські матеріали

    ТОП-5 нападающих, которые провалились в "Шахтере"

    Наш сайт предлагает вспомнить ТОП-5 нападающих, с трансферами которых "Шахтер", откровенно, не угадал.

    29/01, 23:03 // Блоги та авторські матеріали

    Втрачений послідовник Андрія Шевченка

    Алешандре Пато – один із найталановитіших футболістів свого покоління, який так і не став тим, якого його довгий час оспівували в пресі.

    29/01, 22:45 // Блоги та авторські матеріали

    Чем важны тренировки на беговых дорожках

    В жизни каждого спортсмена, особенно футболиста, такой важный тренажер как беговая дорожка играет ключевую роль в функциональной подготовке.
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    03/02, 14:24 // Баскетбол

    Євробаскет-2017. Коли і з ким зіграє Україна

    Збірна України з баскетболу дізналася свій календар на чемпіонаті Європи, який відбудеться на початку осені одразу в чотирьох країнах.
    УХЛ.

    03/02, 12:08 // Хокей

    УХЛ. "Кременчук" обіграв "Дженералз", успіх "Кривбасу"

    В чемпіонаті України з хокею завершились два поєдинки.
    Офіційно. Топ-клуб Суперліги знявся з чемпіонату України

    01/02, 13:16 // Баскетбол

    Офіційно. Топ-клуб Суперліги знявся з чемпіонату України

    Баскетбольний клуб "Кривбас" офіційно сповістив про те, що припиняє існування.
    Гандбол. Чоловіки. Збірна Франції стала чемпіоном світу (+ВІДЕО)

    31/01, 17:15 // Інші види

    Гандбол. Чоловіки. Збірна Франції стала чемпіоном світу (+ВІДЕО)

    Чоловіча збірна Франції з гандболу підтвердила своє звання найкращої команди світу.
    Суперліга.

    31/01, 14:24 // Баскетбол

    Суперліга. "Хімік" спокійно розібрався з "Політехніком"

    Вчора у чемпіонаті України з баскетболу завершився єдиний матч.
    Суперліга.

    30/01, 13:16 // Баскетбол

    Суперліга. "Кривбас" поставив "Запоріжжя" на місце

    Єдиний матч завершився вчора у чемпіонаті України з баскетболу.
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    Турнірні таблиці
    arrow right arrow left
    УПЛ
    Команда І О
    1 Шахтар Шахтар 18 50
    2 Динамо Динамо 18 37
    3 Зоря Зоря 18 34
    4 Олександрія Олександрія 18 29
    5 Олімпік Олімпік 17 28
    6 Ворскла Ворскла 18 23
    7 Чорноморець Чорноморець 18 23
    8 Зірка Зірка 18 18
    9 Сталь Сталь 18 14
    10 Дніпро Дніпро 18 12
    11 Волинь Волинь 18 10
    12 Карпати Карпати 17 5
    РФПЛ
    Команда І О
    1 Спартак Спартак 17 40
    2 Зеніт Зеніт 17 35
    3 ЦСКА ЦСКА 17 32
    4 Краснодар Краснодар 17 28
    5 Терек Терек 17 28
    6 Амкар Амкар 17 27
    7 Ростов Ростов 17 25
    8 Уфа Уфа 17 25
    9 Локомотив Локомотив 17 23
    10 Рубін Рубін 17 23
    11 Анжи Анжи 17 20
    12 Крилья Совєтов Крилья Совєтов 17 15
    13 Урал Урал 17 14
    14 Оренбург Оренбург 17 12
    15 Арсенал Т Арсенал Т 17 12
    16 Томь Томь 17 9
    Прімера
    Команда І О
    1 Реал Реал 19 46
    2 Барселона Барселона 20 42
    3 Севілья Севілья 20 42
    4 Атлетіко Атлетіко 20 36
    5 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 20 35
    6 Вільярреал Вільярреал 20 34
    7 Атлетік Атлетік 20 32
    8 Сельта Сельта 20 30
    9 Еспаньйол Еспаньйол 20 29
    10 Ейбар Ейбар 20 29
    11 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 20 28
    12 Алавес Алавес 20 24
    13 Бетіс Бетіс 20 23
    14 Малага Малага 20 22
    15 Валенсія Валенсія 19 19
    16 Депортіво Депортіво 20 19
    17 Леганес Леганес 20 18
    18 Спортінг Спортінг 20 13
    19 Осасуна Осасуна 20 10
    20 Гранада Гранада 20 10
    Серія А
    Команда І О
    1 Ювентус Ювентус 21 51
    2 Рома Рома 22 47
    3 Наполі Наполі 22 45
    4 Інтер Інтер 22 42
    5 Лаціо Лаціо 22 40
    6 Аталанта Аталанта 22 39
    7 Фіорентина Фіорентина 22 37
    8 Мілан Мілан 21 37
    9 Торіно Торіно 22 31
    10 Удінезе Удінезе 22 28
    11 К’єво К’єво 22 28
    12 Сампдорія Сампдорія 22 27
    13 Болонья Болонья 21 27
    14 Кальярі Кальярі 22 27
    15 Дженоа Дженоа 22 25
    16 Сассуоло Сассуоло 22 24
    17 Емполі Емполі 22 21
    18 Кротоне Кротоне 21 13
    19 Палермо Палермо 22 11
    20 Пескара Пескара 22 9
    Бундесліга
    Команда І О
    1 Баварія Баварія 18 45
    2 Лейпциг Лейпциг 18 42
    3 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф 18 32
    4 Боруссія Д Боруссія Д 18 31
    5 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 31
    6 Герта Герта 18 30
    7 Кельн Кельн 18 29
    8 Фрайбург Фрайбург 18 26
    9 Байєр Байєр 19 24
    10 Майнц Майнц 18 22
    11 Шальке Шальке 18 21
    12 Аугсбург Аугсбург 18 21
    13 Боруссія М Боруссія М 18 20
    14 Вольфсбург Вольфсбург 18 19
    15 Вердер Вердер 18 16
    16 Гамбург Гамбург 19 16
    17 Інгольштадт Інгольштадт 18 15
    18 Дармштадт Дармштадт 18 9
    АПЛ
    Команда І О
    1 Челсі Челсі 23 56
    2 Тоттенхем Тоттенхем 23 47
    3 Арсенал Арсенал 23 47
    4 Ліверпуль Ліверпуль 23 46
    5 Ман Сіті Ман Сіті 23 46
    6 МЮ МЮ 23 42
    7 Евертон Евертон 23 37
    8 Вест Бромвіч Вест Бромвіч 23 33
    9 Сток Сіті Сток Сіті 23 29
    10 Бернлі Бернлі 23 29
    11 Вест Хем Вест Хем 23 28
    12 Саутгемптон Саутгемптон 23 27
    13 Вотфорд Вотфорд 23 27
    14 Борнмут Борнмут 23 26
    15 Міддлсбро Міддлсбро 23 21
    16 Лестер Лестер 23 21
    17 Суонсі Суонсі 23 21
    18 Крістал Пелас Крістал Пелас 23 19
    19 Халл Сіті Халл Сіті 23 17
    20 Сандерленд Сандерленд 23 16
    Ліга 1
    Команда І О
    1 Монако Монако 22 49
    2 Ніцца Ніцца 22 49
    3 ПСЖ ПСЖ 22 46
    4 Ліон Ліон 21 37
    5 Сент-Етьєн Сент-Етьєн 22 33
    6 Марсель Марсель 23 33
    7 Бордо Бордо 22 32
    8 Генгам Генгам 22 31
    9 Ренн Ренн 22 30
    10 Тулуза Тулуза 22 26
    11 Лілль Лілль 22 26
    12 Нант Нант 22 26
    13 Діжон Діжон 22 24
    14 Нансі Нансі 21 24
    15 Метц Метц 22 24
    16 Монпельє Монпельє 22 23
    17 Анже Анже 22 23
    18 Бастія Бастія 22 22
    19 Кан Кан 21 22
    20 Лор Лор'ян 22 18
    повна таблиця
           

    Бомбардири УПЛ
    Клуб Гравець Голи
    1 Жуніор Мораес10
    2 Факундо Феррейра8
    3 Густаво Бланко-Лещук7
    4 Юрій Коломоєць6
    5 Олександр Караваєв6
    6 Віталій Пономар5
    7 Антон Поступаленко5
    8 Сільвано Комваліус5
    9 Роман Яремчук5
    10 Дентінью4
    Повна таблиця
           
                                   
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       14:58   Офіційно. "Динамо" розірвало контракт з нападником  // Футбол
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       13:14   WTA Тайбей. Світоліна прорвалася до півфіналу у справжньому трилері  // Теніс
       12:42   Експерт: "Динамо" більше не зможе продати Ярмоленка  // Футбол
       12:08   УХЛ. "Кременчук" обіграв "Дженералз", успіх "Кривбасу"  // Хокей
       11:40   Знаменитий український хавбек продовжить кар'єру у США  // Футбол
       10:54   Нападник "Шахтаря" забив "породистий" гол в російському клубі (ВІДЕО)  // Трибуна
       10:16   Всі за одного. Футболісти "Бетіса": Кожен з нас - це Зозуля (+ФОТО)  // Футбол
       09:48   "Райо" обіцяє покарати фанатів і кличе Зозулю назад  // Футбол
       09:20   Посол України: Образа Зозулі в Іспанії - це війна проти України  // Футбол
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       23:57   КАН-2017. Єгипет по пенальті обіграв Буркіна-Фасо і став фіналістом  // Футбол
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       23:12   Кубок Іспанії. "Атлетіко" - "Барселона". ОНЛАЙН  // Футбол
       22:30   Ребров: Я дуже хотів бачити Хільємарка в "Динамо"  // Футбол
       21:00   Маркевич планує повернення на тренерський місток  // Футбол
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       17:14   Макаренко не зміг домовитися з топ-клубом Іспанії через власну жадібність  // Футбол
       17:00   Нечувано. Фанати вигнали Зозулю з "Райо Вальєкано"  // Футбол
       16:40   НХЛ. "Айлендерс", "Коламбус" та "Піттсбург" перемогли  // Хокей
       16:06   Срна заговорив про завершення кар'єри  // Футбол
       15:32   НБА. "Вашингтон" розбив "Нью-Йорк", "Сан-Антоніо" переміг "Оклахому"  // Баскетбол
       14:58   Іноземний клуб забороняв хавбеку виступати за збірну України  // Футбол
       14:18   Офіційно. "Динамо" підписало першого новачка (+ФОТО)  // Футбол
       13:50   Екс-легіонер "Шахтаря" сказав, що думає про війну на Донбасі  // Футбол
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    Товариський матч. "Шахтар" - "Ольборг". ОНЛАЙН

    Початок о 18:00


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    П'ятниця, 03/02/2017
    Час Турнір Господарі Гості
    21:30 Бундесліга Гамбург 1:0 Байєр
    21:45 Ліга 1 Метц 1:0 Марсель
    21:45 Прімера Депортіво 0:0 Бетіс
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