Sportanalytic.com

01/01/2017, 08:00
01/01/2017, 00:01
31/12/2016, 13:14
30/12/2016, 09:48
29/12/2016, 19:40
|№
|Клуб
|Гравець
|Голи
|1
|Жуніор Мораес
|10
|2
|Факундо Феррейра
|8
|3
|Густаво Бланко-Лещук
|7
|4
|Юрій Коломоєць
|6
|5
|Олександр Караваєв
|6
|6
|Віталій Пономар
|5
|7
|Антон Поступаленко
|5
|8
|Сільвано Комваліус
|5
|9
|Роман Яремчук
|5
|10
|Дентінью
|4
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