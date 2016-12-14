Sportanalytic.com

20/01/2017, 16:57
20/01/2017, 11:40
19/01/2017, 17:14
17/01/2017, 10:44
16/01/2017, 09:48
|№
|Клуб
|Гравець
|Голи
|1
|Жуніор Мораес
|10
|2
|Факундо Феррейра
|8
|3
|Густаво Бланко-Лещук
|7
|4
|Юрій Коломоєць
|6
|5
|Олександр Караваєв
|6
|6
|Віталій Пономар
|5
|7
|Антон Поступаленко
|5
|8
|Сільвано Комваліус
|5
|9
|Роман Яремчук
|5
|10
|Дентінью
|4
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|"Динамо" віддає двох, але зберігає Віду, "Шахтар" купує Форстера та інші трансферні чутки дня [11997]
|Коноплянка покидає "Шальке", "Динамо" віддає Віду і Мякушка та інші трансферні чутки дня [11800]
|"Динамо" продає чотирьох, Срна визначився з майбутнім [11735]
|"Динамо" скидає баласт, три трансфери "Шахтаря" [11724]
|"Шахтар" купує і продає, зміни в "Динамо" [11391]
|"Шахтар" купує і втрачає, нові варіанти для Ярмоленка [11131]
|Хачеріді - в "Зеніті", "Шахтар" без двох форвардів та інші трансферні чутки дня [9902]
|"Шахтар" втрачає двох легіонерів і українця, "Динамо" купує двох новачків [9872]
|"Динамо" віддає двох, повернення у "Шахтаря" [9505]
|"Динамо" купує і продає, зміни у "Шахтарі" [9008]
|"Динамо" купує трьох і продає двох, перший новачок "Шахтар" та інші трансферні чутки дня [8997]
|У "Шахтарі" попрощались з капітаном [8945]
|Перший трансфер "Шахтаря", "Динамо" купує і продає, Ярмоленко не хоче в Росію та інші трансферні чутки дня [8519]
|"Шахтар" віддає чотирьох гравців, "Динамо" відпускає таланта та інші трансферні чутки дня [8337]
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|"Шахтар" віддасть ще трьох гравців у Туреччину, "Динамо" назвало ціну Ярмоленка та інші трансферні чутки дня [7051]
|"Динамо" бере двох легіонерів, "Шахтар" продає Бернарда і Тайсона та інші трансферні чутки дня [6954]
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|"Динамо" продасть відкриття УПЛ [6200]
|Півзахисника "Динамо" розривають на шматки [6093]
|Три претенденти на лідера "Динамо", розпродаж "Шахтаря" та інші трансферні чутки дня [6063]
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|"Динамо" купує і продає, втрата у "Шахтаря" [5723]
|Срна ставить крапку в переході [5570]
|"Динамо" знайшло покупця на Ярмоленка, тренер "Барселони" кличе Срну та інші трансферні чутки дня [5567]
|"Динамо" виставляє на трансфер свого забутого легіонера [5519]
|КАН-2017. Огляд матчів 21 січня (ВІДЕО)
|Прімера. "Алавес" - "Леганес" - 2:2 (ВІДЕО)
|АПЛ. "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" - 2:2 (ВІДЕО)
|Бундесліга. Огляд матчів 17 туру (ВІДЕО)
|АПЛ. "Сток Сіті" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (ВІДЕО)
|АПЛ. Історичний гол Руні (ВІДЕО)
|Прімера. "Реал" - "Малага" - 2:1 (ВІДЕО)
|АПЛ. "Ліверпуль" - "Суонсі" - 2:3 (ВІДЕО)
|Прімера. "Еспаньйол" - "Гранада" - 3:1 (ВІДЕО)
|Прімера. "Лас-Пальмас" - "Депортіво" - 1:1 (ВІДЕО)
|КАН-2017. Огляд матчів 20 січня (ВІДЕО)
|КАН-2017. Огляд матчів 19 січня (ВІДЕО)
|Кубок Іспанії. "Реал" - "Сельта" - 1:2 (ВІДЕО)
|КАН-2017. Огляд матчів 18 січня (ВІДЕО)
|АПЛ. 5 найкращих сейвів 21 туру (ВІДЕО)
|Час
|Турнір
|Господарі
|Гості
|14:00
|Прімера
|Еспаньйол
|3:1
|Гранада
|14:30
|АПЛ
|Ліверпуль
|2:3
|Суонсі
|16:30
|Бундесліга
|Шальке
|1:0
|Інгольштадт
|16:30
|Бундесліга
|Дармштадт
|0:0
|Боруссія М
|16:30
|Бундесліга
|Вердер
|1:2
|Боруссія Д
|16:30
|Бундесліга
|Аугсбург
|0:2
|Хоффенхайм
|16:30
|Бундесліга
|Вольфсбург
|1:0
|Гамбург
|17:00
|АПЛ
|Крістал Пелас
|0:1
|Евертон
|17:00
|АПЛ
|Вест Бромвіч
|2:0
|Сандерленд
|17:00
|АПЛ
|Сток Сіті
|1:1
|МЮ
|17:00
|АПЛ
|Борнмут
|2:2
|Вотфорд
|17:00
|АПЛ
|Міддлсбро
|1:3
|Вест Хем
|17:15
|Прімера
|Реал
|2:1
|Малага
|18:00
|Ліга 1
|Нант
|0:2
|ПСЖ
|18:00
|КАН-2017. Група
|Гана
|1:0
|Малі
|19:00
|Серія А
|К’єво
|0:3
|Фіорентина
|19:30
|АПЛ
|Ман Сіті
|2:2
|Тоттенхем
|19:30
|Бундесліга
|Лейпциг
|3:0
|Айнтрахт Ф
|19:30
|Прімера
|Алавес
|2:2
|Леганес
|21:00
|Ліга 1
|Кан
|0:0
|Нансі
|21:00
|Ліга 1
|Діжон
|0:0
|Лілль
|21:00
|Ліга 1
|Метц
|2:0
|Монпельє
|21:00
|Ліга 1
|Генгам
|1:1
|Ренн
|21:00
|Ліга 1
|Бордо
|1:0
|Тулуза
|21:00
|КАН-2017. Група
|Єгипет
|1:0
|Уганда
|21:45
|Серія А
|Мілан
|1:2
|Наполі
|21:45
|Прімера
|Вільярреал
|0:2
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