Sportanalytic.com

03/02/2017, 09:48
01/02/2017, 17:00
01/02/2017, 14:18
01/02/2017, 10:16
31/01/2017, 23:52
|№
|Клуб
|Гравець
|Голи
|1
|Жуніор Мораес
|10
|2
|Факундо Феррейра
|8
|3
|Густаво Бланко-Лещук
|7
|4
|Юрій Коломоєць
|6
|5
|Олександр Караваєв
|6
|6
|Віталій Пономар
|5
|7
|Антон Поступаленко
|5
|8
|Сільвано Комваліус
|5
|9
|Роман Яремчук
|5
|10
|Дентінью
|4
|Офіційно. Ломаченко отримав суперника на об'єднавчий бій // Бокс
|Ще один гравець "Динамо" нагострив лижі в "Зорю" // Футбол
|Євробаскет-2017. Коли і з ким зіграє Україна // Баскетбол
|WTA Тайбей. Світоліна прорвалася до півфіналу у справжньому трилері // Теніс
|Експерт: "Динамо" більше не зможе продати Ярмоленка // Футбол
|"Райо" обіцяє покарати фанатів і кличе Зозулю назад // Футбол
|Офіційно. "Динамо" покинув хавбек // Футбол
|Срна відреагував на новий виток війни на Донбасі (+ФОТО) // Футбол
|Ліга 1. 23 тур. "Марсель" несподівано програв на виїзді "Метцу" // Футбол
|Бундесліга. 19 тур. "Гамбург" переміг "Байєр", але залишився в зоні вильоту // Футбол
|Тимощук втратив шанс стати тренером "Зеніту" // Футбол
|"Динамо" за крок до підсилення нападником з Колумбії // Футбол
|Офіційно. Ломаченко отримав суперника на об'єднавчий бій // Бокс
|Товариський матч. "Шахтар" - "Ольборг". ОНЛАЙН // Футбол
|Ще один гравець "Динамо" нагострив лижі в "Зорю" // Футбол
|НБА. "Голден Стейт" переміг "Кліпперс", успіх "Атланти" і "Сан-Антоніо" // Баскетбол
|Іспанська преса - про скандал із Зозулею // Футбол
|НХЛ. "Баффало" програв "Рейнджерс", "Оттава" розбила "Тампу" // Хокей
|Офіційно. "Динамо" розірвало контракт з нападником // Футбол
|Євробаскет-2017. Коли і з ким зіграє Україна // Баскетбол
|"Шахтар" планує трансфер "нового Алексіса Санчеса" // Футбол
|WTA Тайбей. Світоліна прорвалася до півфіналу у справжньому трилері // Теніс
|Експерт: "Динамо" більше не зможе продати Ярмоленка // Футбол
|УХЛ. "Кременчук" обіграв "Дженералз", успіх "Кривбасу" // Хокей
|Знаменитий український хавбек продовжить кар'єру у США // Футбол
|Нападник "Шахтаря" забив "породистий" гол в російському клубі (ВІДЕО) // Трибуна
|Всі за одного. Футболісти "Бетіса": Кожен з нас - це Зозуля (+ФОТО) // Футбол
|"Райо" обіцяє покарати фанатів і кличе Зозулю назад // Футбол
|Посол України: Образа Зозулі в Іспанії - це війна проти України // Футбол
|"Динамо" віддало хавбека в "Зорю", "Карпати" підписали легіонера та інші трансферні чутки дня // Футбол
|Ярмоленко може покинути "Динамо" // Футбол
|Екс-тренер "Дніпра" оголосив про закінчення тренерської кар'єри // Футбол
|Українців в Лізі Європи побільшало // Футбол
|Кубок Іспанії. "Сельта" не змогла обіграти "Алавес", "Барселона" на виїзді перемогла "Атлетіко" // Футбол
|КАН-2017. Камерун обіграв Гану та вийшов у фінал // Футбол
|Кравченко: Схоже, "Дніпро" повторить долю "Металіста" // Футбол
|Агент: Ребров покине "Динамо" та працюватиме в Англії // Футбол
|Джулай: У Степаненка та Малишева серця порожніші за голови // Футбол
|НБА. "Фінікс" Леня знову програв, впевнені пермоги ГС та "Клівленда" // Баскетбол
|"Ворскла" готує подвійне підсилення // Футбол
|НХЛ. "Вашингтон" сильніший за "Бостон", розгроми "Калгарі" та "Лос-Анджелеса" // Хокей
|Зозуля залишається гравцем "Райо Вальєкано" // Футбол
|Ребров визначився, хто підсилить "Динамо" // Футбол
|Хавбек "Дніпра" розповів, чому в нього зірвався трансфер за кордон // Футбол
|"Карпати" отримали поповнення із "Вільяреала" // Футбол
|Агент Зозулі звинуватив себе у зірваному переході українця // Футбол
|Офіційно. "Карпати" підписали аргентинця // Футбол
|Став відомий наступний суперник Ломаченка // Бокс
|WTA Тайбей. Світоліна пробилась у чвертьфінал // Теніс
|Гвардіола розхвалив екс-гравця "Шахтаря" // Футбол
|Новачок "Сталі" рветься в збірну України // Футбол
|Агент Зозулі прояснив ситуацію із майбутнім гравця // Футбол
|Офіційно. "Динамо" покинув хавбек // Футбол
|Іспанські клуби виганяють українців, перший трансфер "Динамо" // Футбол
|Шах і мат. "Динамо" виграло справу проти Мілевського // Футбол
|Український нападник покинув чемпіонат Іспанії // Футбол
|Кадар звинуватив "Лех" у зриві переговорів з "Динамо" // Футбол
|Кубок Італії. "Лаціо" переміг "Інтер", успіх "Наполі", "Ювентуса" і "Роми" // Футбол
|АПЛ. 23 тур. Нічия "Ліверпуля" і "Челсі", перемога "Ман Сіті", втрата МЮ // Футбол
|КАН-2017. Єгипет по пенальті обіграв Буркіна-Фасо і став фіналістом // Футбол
|Серія А. 19 тур. "Мілан" і "Наполі" виривають перемоги, розгром від "Юве" // Футбол
|Кубок Іспанії. "Атлетіко" - "Барселона". ОНЛАЙН // Футбол
|Ребров: Я дуже хотів бачити Хільємарка в "Динамо" // Футбол
|Маркевич планує повернення на тренерський місток // Футбол
|Кличко і Джошуа провели унікальну дуель поглядів (ВІДЕО) // Бокс
|Макаренко не зміг домовитися з топ-клубом Іспанії через власну жадібність // Футбол
|Нечувано. Фанати вигнали Зозулю з "Райо Вальєкано" // Футбол
|НХЛ. "Айлендерс", "Коламбус" та "Піттсбург" перемогли // Хокей
|Срна заговорив про завершення кар'єри // Футбол
|НБА. "Вашингтон" розбив "Нью-Йорк", "Сан-Антоніо" переміг "Оклахому" // Баскетбол
|Іноземний клуб забороняв хавбеку виступати за збірну України // Футбол
|Офіційно. "Динамо" підписало першого новачка (+ФОТО) // Футбол
|Екс-легіонер "Шахтаря" сказав, що думає про війну на Донбасі // Футбол
|Офіційно. Топ-клуб Суперліги знявся з чемпіонату України // Баскетбол
|"Динамо" безкоштовно підпише гравця "Вільярреалу" // Футбол
|Воротар "Шахтаря" був за крок до переходу в Німеччину // Футбол
|Фанати нового клубу Зозулі вважають його фашистом // Футбол
|Срна відреагував на новий виток війни на Донбасі (+ФОТО)
|Ліга 1. 23 тур. "Марсель" несподівано програв на виїзді "Метцу"
|Бундесліга. 19 тур. "Гамбург" переміг "Байєр", але залишився в зоні вильоту
|Тимощук втратив шанс стати тренером "Зеніту"
|"Динамо" за крок до підсилення нападником з Колумбії
|Товариський матч. "Шахтар" - "Ольборг". ОНЛАЙН
|Ще один гравець "Динамо" нагострив лижі в "Зорю"
|Іспанська преса - про скандал із Зозулею
|Офіційно. "Динамо" розірвало контракт з нападником
|"Шахтар" планує трансфер "нового Алексіса Санчеса"
|Експерт: "Динамо" більше не зможе продати Ярмоленка
|Знаменитий український хавбек продовжить кар'єру у США
|Всі за одного. Футболісти "Бетіса": Кожен з нас - це Зозуля (+ФОТО)
|"Райо" обіцяє покарати фанатів і кличе Зозулю назад
|Посол України: Образа Зозулі в Іспанії - це війна проти України
|"Динамо" віддало хавбека в "Зорю", "Карпати" підписали легіонера та інші трансферні чутки дня
|Ярмоленко може покинути "Динамо"
|Екс-тренер "Дніпра" оголосив про закінчення тренерської кар'єри
|Українців в Лізі Європи побільшало
|Кубок Іспанії. "Сельта" не змогла обіграти "Алавес", "Барселона" на виїзді перемогла "Атлетіко"
|Офіційно. Ломаченко отримав суперника на об'єднавчий бій
|Став відомий наступний суперник Ломаченка
|Кличко і Джошуа провели унікальну дуель поглядів (ВІДЕО)
|Василь Ломаченко викликав на бій одразу трьох чемпіонів світу (+ФОТО)
|Кличко заговорив про завершення кар'єри
|Бій Кличко - Джошуа стане рекордним
|Екклстоун більше не керівник Формули-1
|Феттель приніс Німеччині Кубок націй
|Смертельна аварія на ралі WRC (ВІДЕО)
|Офіційно. Боттас став напарником Хемілтона у "Мерседес" (+ВІДЕО)
|Дакар-2017 виграли Петерансель, Сандерленд, Ніколаєв та Карякін
|Технічний директор покинув "Мерседес"
|НХЛ. "Баффало" програв "Рейнджерс", "Оттава" розбила "Тампу"
|УХЛ. "Кременчук" обіграв "Дженералз", успіх "Кривбасу"
|НХЛ. "Вашингтон" сильніший за "Бостон", розгроми "Калгарі" та "Лос-Анджелеса"
|НХЛ. "Айлендерс", "Коламбус" та "Піттсбург" перемогли
|НХЛ. Матч всіх зірок. Столичний дивізіон переміг усіх
|УХЛ. Впевнені перемоги "Донбасу" і "Кременчука"
|НБА. "Голден Стейт" переміг "Кліпперс", успіх "Атланти" і "Сан-Антоніо"
|Євробаскет-2017. Коли і з ким зіграє Україна
|НБА. "Фінікс" Леня знову програв, впевнені пермоги ГС та "Клівленда"
|НБА. "Вашингтон" розбив "Нью-Йорк", "Сан-Антоніо" переміг "Оклахому"
|Офіційно. Топ-клуб Суперліги знявся з чемпіонату України
|НБА. Лень набрав 6 очок і програв, перемоги "Бостона" і "Далласа"
|WTA Тайбей. Світоліна прорвалася до півфіналу у справжньому трилері
|WTA Тайбей. Світоліна пробилась у чвертьфінал
|Гандбол. Чоловіки. Збірна Франції стала чемпіоном світу (+ВІДЕО)
|WTA Тайбей. Світоліна розгромила росіянку, Козлова вилетіла
|ITF Веслі-Чепел. Калініна виграла другий титул за два тижні
|Australian Open. Федерер взяв титул у 5-сетовому трилері з Надалем
|Australian Open. Серена Вільямс завоювала титул у дербі з сестрою
|Australian Open. 14-річна українка виграла юніорський турнір
|Australian Open. Костюк вийшла у фінал, Світоліна вилетіла у півфіналі міксту
|Почему велотренажер - необходимая часть спорта
|Ребров нарешті пояснив, чому виставив Гусєва з "Динамо" [37650]
|"Динамо" продає Ярмоленка з Відою і купує в Іспанії, "Шахтар" відпускає форварда та інші трансферні чутки дня [17587]
|"Динамо" продає Сидорчука з Ярмоленком і купує швейцарця, Срна залишається та інші трансферні чутки дня [16084]
|"Динамо" бере чотирьох і втримує Ярмоленка, "Шахтар" купує аргентинця та інші трансферні чутки дня [14439]
|Коноплянка покидає "Шальке", "Динамо" віддає Віду і Мякушка та інші трансферні чутки дня [14032]
|Англійська преса: Андрій Ярмоленко - гравець "Евертона" [12944]
|"Динамо" скидає баласт, три трансфери "Шахтаря" [12357]
|"Динамо" купує 4 легіонерів і віддає Калитвинцева, "Шахтар" прощається з хавбеком [12323]
|"Динамо" продає чотирьох, Срна визначився з майбутнім [12232]
|"Шахтар" купує і продає, зміни в "Динамо" [12065]
|"Шахтар" купує і втрачає, нові варіанти для Ярмоленка [11699]
|"Шахтар" втрачає двох легіонерів і українця, "Динамо" купує двох новачків [11571]
|"Динамо" віддає двох, повернення у "Шахтаря" [10245]
|"Динамо" безкоштовно підпише екс-гравця "Саутгемптона" [9809]
|У "Шахтарі" попрощались з капітаном [9804]
|"Динамо" купує трьох і продає двох, перший новачок "Шахтар" та інші трансферні чутки дня [9417]
|"Шахтар" віддає двох, нові трансфери "Динамо" [9340]
|"Динамо" віддало українця і бере двох легіонерів, "Шахтар" продає Феррейру та інші трансферні чутки дня [9019]
|"Динамо" провалює трансферну кампанію, "Шахтар" відпускає бразильця та українця [8848]
|Перший трансфер "Шахтаря", "Динамо" купує і продає, Ярмоленко не хоче в Росію та інші трансферні чутки дня [8807]
|"Динамо" купує і продає, втрата у "Шахтаря" [8315]
|"Динамо" готує подвійний трансфер, "Зоря" підписує легіонера [8028]
|Дружина Тимощука каже, що він продався Росії, а з дітей зробив психічно хворих [7887]
|"Динамо" і новачки. Що робити киянам на трансферному ринку [7718]
|"Динамо" бере двох легіонерів, "Шахтар" продає Бернарда і Тайсона та інші трансферні чутки дня [7702]
|"Динамо" вирішило питання із трансфером Сидорчука [7489]
|"Шахтар" заробляє на вихованцях, підсилення в "Динамо" [7185]
|"Динамо" виставляє на трансфер свого забутого легіонера [6971]
|"Динамо" раптово знизило вартість Ярмоленка аж на 19 млн євро [6820]
|"Динамо" готує потужне підсилення [6652]
|Лучкевич прокоментував свій перехід в "Динамо" [6632]
|Півзахисника "Динамо" розривають на шматки [6617]
|"Шахтар" може знову змінити тренера [6354]
|"Динамо" знайшло покупця на Ярмоленка, тренер "Барселони" кличе Срну та інші трансферні чутки дня [6305]
|Срна ставить крапку в переході [6279]
|Ребров визначився, хто підсилить "Динамо" [6265]
|"Динамо" купує форварда, який став нічним жахом "Боруссії" [6156]
|Провідний захисник "Динамо" влаштував бунт у клубі [6151]
|"Динамо" продає і купує, трансфер "Шахтаря" [6121]
|"Динамо" дає 5 млн за новачка, "Шахтар" купує і продає, новий легіонер "Зорі" та інші трансферні чутки дня [6047]
|Товариський матч. "Шахтар" - "Ольборг" - 3:0 (ВІДЕО)
|АПЛ. 5 найкращих сейвів 23 туру (ВІДЕО)
|АПЛ. 5 найкрасивіших голів 23 туру (ВІДЕО)
|Пішла легенда. Топ-5 голів за "Челсі" від Френка Лемпарда (ВІДЕО)
|Кубок Іспанії. "Сельта" - "Алавес" 0:0 (ВІДЕО)
|КАН-2017. Камерун - Гана 2:0 (ВІДЕО)
|Кубок Іспанії. "Атлетіко" - "Барселона" - 1:2 (ВІДЕО)
|АПЛ. "Вест Хем" - "Манчестер Сіті" - 0:4 (ВІДЕО)
|КАН-2017. Півфінал. Буркіна-Фасо - Єгипет - 1:1 (3:4 пен) (ВІДЕО)
|Товариський матч. "Шахтар" - "Ольяненсе" - 3:0 (ВІДЕО)
|Серія А. Огляд матчів 19 туру (ВІДЕО)
|АПЛ. "Ліверпуль" - "Челсі" - 1:1 (ВІДЕО)
|АПЛ. "Арсенал" - "Вотфорд" - 1:2 (ВІДЕО)
|Товариський матч. "Шахтар" - "Яблонець". Серія пенальті (ВІДЕО)
|Товариський матч. "Шахтар" - "Яблонець" - 2:2 (6:7 пен.) (ВІДЕО)
вологість:
тиск:
вітер: