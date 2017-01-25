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    Головні новини
       
    Офіційно.

    29/01, 13:16 // Футбол

    Офіційно. "Шахтар" віддав свого нападника у чемпіонат Росії

    Форвард "Шахтаря" Пилип Будківський повертається в оренду у російський "Анжи".
    Australian Open. Серена Вільямс завоювала титул у дербі з сестрою

    28/01, 13:16 // Теніс

    Australian Open. Серена Вільямс завоювала титул у дербі з сестрою

    Американська тенісистка Серена Вільямс стала переможницею відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
    Australian Open. 14-річна українка виграла юніорський турнір

    28/01, 09:52 // Теніс

    Australian Open. 14-річна українка виграла юніорський турнір

    14-річна українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею відкритого чемпіонату Австралії серед юніорів.
    Офіційно. Мякушко - гравець

    25/01, 16:01 // Футбол

    Офіційно. Мякушко - гравець "Ворскли"

    Хавбек "Динамо" Сергій Мякушко продовжить кар'єру у "Ворсклі". Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
    Офіційно. Іспанський клуб підписав українця

    24/01, 12:42 // Футбол

    Офіційно. Іспанський клуб підписав українця

    22/01, 19:01 // Футбол

    "Шахтар" і "Динамо" впевнено обіграли суперників

    "Шахтар" провів перший матч міжсезоння, після якого має повернутись до Києві на кілька днів.
    Кубок світу з біатлону. Семенов взяв

    20/01, 16:57 // Інші види

    Кубок світу з біатлону. Семенов взяв "бронзу" в індивідуальній гонці

    Український біатлоніст Сергій Семенов завоював третє місце в індивідуальній гонці на шостому етапі Кубка світу в італійському Антхольці.
    Офіційно.

    20/01, 11:40 // Футбол

    Офіційно. "Динамо" відпустило свого хавбека у "Чорноморець"

    Півзахисник "Динамо" Олександр Андрієвський виступатиме за одеський "Чорноморець".
    Офіційно.

    19/01, 17:14 // Футбол

    Офіційно. "Динамо" віддало свого форварда у "Ворсклу" (+ФОТО)

    Український нападник Дмитро Хльобас у другій половині сезону виступатиме за полтавську "Ворсклу".
    Офіційно. Український хавбек

    17/01, 10:44 // Футбол

    Офіційно. Український хавбек "Дніпра" перейшов у Туреччину (+ФОТО)

    Тепер вже колишній хавбек "Дніпра" Андрій Близниченко підписав контракт з турецьким "Карабюкспором".
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    Авторські матеріали

    29/01, 23:12 // Блоги та авторські матеріали

    ТОП-5 нападающих, которые провалились в "Шахтере"

    Наш сайт предлагает вспомнить ТОП-5 нападающих, с трансферами которых "Шахтер", откровенно, не угадал.

    29/01, 23:03 // Блоги та авторські матеріали

    Втрачений послідовник Андрія Шевченка

    Алешандре Пато – один із найталановитіших футболістів свого покоління, який так і не став тим, якого його довгий час оспівували в пресі.

    29/01, 22:45 // Блоги та авторські матеріали

    Чим важливі тренування на бігових доріжках

    В житті кожного спортсмена, а особливо футболіста, такий важливий тренажер як бігова доріжка відіграє ключову роль у функціональній підготовці.
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    29/01, 14:58 // Теніс

    Australian Open. Федерер взяв титул у 5-сетовому трилері з Надалем

    Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер став чемпіоном Australian Open.
    Суперліга.

    29/01, 12:42 // Баскетбол

    Суперліга. "Хімік" і "Будівельник" знищили суперників, БІПА перемогла

    Три матчі завершились у чемпіонаті України з баскетболу.
    УХЛ.

    29/01, 11:40 // Хокей

    УХЛ. "Кривбас" тільки по булітах переміг "Дженералз"

    Вчора завершився перенесений матч чемпіонату України з хокею.
    Суперліга.

    28/01, 15:32 // Баскетбол

    Суперліга. "Дніпро" та "Миколаїв" важко перемогли суперників

    У чемпіонаті України з баскетболу завершились два поєдинки.
    УХЛ.

    28/01, 14:24 // Хокей

    УХЛ. "Кременчук" знищив "Донбас" на рідному льоду

    Завершився перенесений матч чемпіонату України з хокею.
    Australian Open. Серена Вільямс завоювала титул у дербі з сестрою

    28/01, 13:16 // Теніс

    Australian Open. Серена Вільямс завоювала титул у дербі з сестрою

    Американська тенісистка Серена Вільямс стала переможницею відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
    Australian Open. 14-річна українка виграла юніорський турнір

    28/01, 09:52 // Теніс

    Australian Open. 14-річна українка виграла юніорський турнір

    14-річна українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею відкритого чемпіонату Австралії серед юніорів.
    в архів

    Турнірні таблиці
    arrow right arrow left
    УПЛ
    Команда І О
    1 Шахтар Шахтар 18 50
    2 Динамо Динамо 18 37
    3 Зоря Зоря 18 34
    4 Олександрія Олександрія 18 29
    5 Олімпік Олімпік 17 28
    6 Ворскла Ворскла 18 23
    7 Чорноморець Чорноморець 18 23
    8 Зірка Зірка 18 18
    9 Сталь Сталь 18 14
    10 Дніпро Дніпро 18 12
    11 Волинь Волинь 18 10
    12 Карпати Карпати 17 5
    РФПЛ
    Команда І О
    1 Спартак Спартак 17 40
    2 Зеніт Зеніт 17 35
    3 ЦСКА ЦСКА 17 32
    4 Краснодар Краснодар 17 28
    5 Терек Терек 17 28
    6 Амкар Амкар 17 27
    7 Ростов Ростов 17 25
    8 Уфа Уфа 17 25
    9 Локомотив Локомотив 17 23
    10 Рубін Рубін 17 23
    11 Анжи Анжи 17 20
    12 Крилья Совєтов Крилья Совєтов 17 15
    13 Урал Урал 17 14
    14 Оренбург Оренбург 17 12
    15 Арсенал Т Арсенал Т 17 12
    16 Томь Томь 17 9
    Прімера
    Команда І О
    1 Реал Реал 19 46
    2 Барселона Барселона 20 42
    3 Севілья Севілья 20 42
    4 Атлетіко Атлетіко 20 36
    5 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 20 35
    6 Вільярреал Вільярреал 20 34
    7 Атлетік Атлетік 20 32
    8 Сельта Сельта 20 30
    9 Еспаньйол Еспаньйол 20 29
    10 Ейбар Ейбар 20 29
    11 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 19 25
    12 Алавес Алавес 20 24
    13 Бетіс Бетіс 20 23
    14 Малага Малага 20 22
    15 Валенсія Валенсія 18 19
    16 Депортіво Депортіво 20 19
    17 Леганес Леганес 20 18
    18 Спортінг Спортінг 20 13
    19 Осасуна Осасуна 20 10
    20 Гранада Гранада 20 10
    Серія А
    Команда І О
    1 Ювентус Ювентус 21 51
    2 Рома Рома 22 47
    3 Наполі Наполі 22 45
    4 Інтер Інтер 22 42
    5 Лаціо Лаціо 22 40
    6 Аталанта Аталанта 22 39
    7 Мілан Мілан 21 37
    8 Фіорентина Фіорентина 21 34
    9 Торіно Торіно 22 31
    10 Удінезе Удінезе 22 28
    11 К’єво К’єво 22 28
    12 Сампдорія Сампдорія 22 27
    13 Болонья Болонья 21 27
    14 Кальярі Кальярі 22 27
    15 Дженоа Дженоа 22 25
    16 Сассуоло Сассуоло 22 24
    17 Емполі Емполі 22 21
    18 Кротоне Кротоне 21 13
    19 Палермо Палермо 22 11
    20 Пескара Пескара 21 9
    Бундесліга
    Команда І О
    1 Баварія Баварія 18 45
    2 Лейпциг Лейпциг 18 42
    3 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф 18 32
    4 Боруссія Д Боруссія Д 18 31
    5 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 31
    6 Герта Герта 18 30
    7 Кельн Кельн 18 29
    8 Фрайбург Фрайбург 18 26
    9 Байєр Байєр 18 24
    10 Майнц Майнц 18 22
    11 Шальке Шальке 18 21
    12 Аугсбург Аугсбург 18 21
    13 Боруссія М Боруссія М 18 20
    14 Вольфсбург Вольфсбург 18 19
    15 Вердер Вердер 18 16
    16 Інгольштадт Інгольштадт 18 15
    17 Гамбург Гамбург 18 13
    18 Дармштадт Дармштадт 18 9
    АПЛ
    Команда І О
    1 Челсі Челсі 22 55
    2 Арсенал Арсенал 22 47
    3 Тоттенхем Тоттенхем 22 46
    4 Ліверпуль Ліверпуль 22 45
    5 Ман Сіті Ман Сіті 22 43
    6 МЮ МЮ 22 41
    7 Евертон Евертон 22 36
    8 Вест Бромвіч Вест Бромвіч 22 32
    9 Сток Сіті Сток Сіті 22 28
    10 Вест Хем Вест Хем 22 28
    11 Саутгемптон Саутгемптон 22 27
    12 Борнмут Борнмут 22 26
    13 Бернлі Бернлі 22 26
    14 Вотфорд Вотфорд 22 24
    15 Лестер Лестер 22 21
    16 Міддлсбро Міддлсбро 22 20
    17 Суонсі Суонсі 22 18
    18 Крістал Пелас Крістал Пелас 22 16
    19 Халл Сіті Халл Сіті 22 16
    20 Сандерленд Сандерленд 22 15
    Ліга 1
    Команда І О
    1 Монако Монако 22 49
    2 Ніцца Ніцца 22 49
    3 ПСЖ ПСЖ 22 46
    4 Ліон Ліон 21 37
    5 Сент-Етьєн Сент-Етьєн 22 33
    6 Марсель Марсель 22 33
    7 Бордо Бордо 22 32
    8 Генгам Генгам 22 31
    9 Ренн Ренн 22 30
    10 Тулуза Тулуза 22 26
    11 Лілль Лілль 22 26
    12 Нант Нант 22 26
    13 Діжон Діжон 22 24
    14 Нансі Нансі 21 24
    15 Монпельє Монпельє 22 23
    16 Анже Анже 22 23
    17 Бастія Бастія 22 22
    18 Кан Кан 21 22
    19 Метц Метц 21 21
    20 Лор Лор'ян 22 18
    повна таблиця
           

    Бомбардири УПЛ
    Клуб Гравець Голи
    1 Жуніор Мораес10
    2 Факундо Феррейра8
    3 Густаво Бланко-Лещук7
    4 Юрій Коломоєць6
    5 Олександр Караваєв6
    6 Віталій Пономар5
    7 Антон Поступаленко5
    8 Сільвано Комваліус5
    9 Роман Яремчук5
    10 Дентінью4
    Повна таблиця
           
                                   
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       00:01   Серія А. 22 тур. "Рома" та "Мілан" програли, "Ювентус" переміг  // Футбол
       23:43   Прімера. 20 тур. "Реал" переміг, "Барселона", "Атлетіко" і "Севілья" втратили  // Футбол
       23:12   ТОП-5 нападающих, которые провалились в "Шахтере"  // Блоги та авторські матеріали
       23:03   Втрачений послідовник Андрія Шевченка  // Блоги та авторські матеріали
       23:01   КАН-2017. Гана та Єгипет пробилися до півфіналу  // Футбол
       22:53   Почему "Шахтер" может вылететь из Лиги Европы  // Футбол
       22:45   Чим важливі тренування на бігових доріжках  // Блоги та авторські матеріали
       22:30   Легіонер "Шахтаря" - про підготовку до матчів із "Сельтою"  // Футбол
       22:00   ITF Веслі-Чепел. Калініна виграла другий титул за два тижні  // Теніс
       21:13   Бундесліга. 18 тур. "Лейпциг" і "Баварія" перемогли, осічка "Боруссії"  // Футбол
       21:00   "Бешикташ" забере гравця збірної України за 150 тисяч євро  // Футбол
       17:48   Трансферна ціль "Динамо" підписує контракт з іншим клубом  // Футбол
       16:40   Капітан "Динамо" опинився на грані трансферу  // Футбол
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       15:32   "Динамо" раптово знизило вартість Ярмоленка аж на 19 млн євро  // Футбол
       14:58   Australian Open. Федерер взяв титул у 5-сетовому трилері з Надалем  // Теніс
       14:24   Наставник "Дніпра": Будемо щасливі, якщо продамо Лучкевича  // Футбол
       13:50   НБА. Лень сьогодні без очок, "Голден Стейт" розбомбив "Кліпперс"  // Баскетбол
       13:16   Офіційно. "Шахтар" віддав свого нападника у чемпіонат Росії  // Футбол
       12:42   Суперліга. "Хімік" і "Будівельник" знищили суперників, БІПА перемогла  // Баскетбол
       12:08   Досвідчений хавбек "Дніпра" втратив шанс на трансфер у Європу  // Футбол
       11:40   УХЛ. "Кривбас" тільки по булітах переміг "Дженералз"  // Хокей
       10:44   В "Ростові" вже висувають претензії до Девіча  // Футбол
       10:16   Колишнього таланта "Наполі" застрелили посеред білого дня (+ФОТО)  // Футбол
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       09:20   Джуліано розповів російським ЗМІ про війну в Україні  // Футбол
       09:00   "Динамо" втратило трьох новачків і бореться з "Шахтарем" за гравця ПСЖ та інші трансферні чутки дня  // Футбол
       08:00   Форвард ПСЖ обирає між "Динамо" і "Шахтарем"  // Футбол
       06:30   "Динамо" програло боротьбу бельгійцям за українського діаманта  // Футбол
       00:35   КАН-2017. Буркіна-Фасо і Камерун пробилися до півфіналу, виліт Сенегалу  // Футбол
       00:30   Вже п'ятого потенційного новачка крадуть з-під носа в "Динамо"  // Футбол
       22:43   Як обрати спортивне взуття  // Блоги та авторські матеріали
       22:30   Екс-гравець "Карпат" різко відрікся від Бандери в Польщі  // Футбол
       21:00   "Карпати" підпишуть одразу 4 новачків  // Футбол
       17:48   "Шахтар" планує віддати Будківського у Португалію  // Футбол
       17:24   Товариський матч. "Шахтар" - "Норчепінг". ОНЛАЙН  // Футбол
       16:40   НБА. Перемоги "Індіани", "Клівленда" та "Бостона"  // Баскетбол
       16:06   "Шахтар" відмовляється продавати свого форварда в Росію  // Футбол
       15:32   Суперліга. "Дніпро" та "Миколаїв" важко перемогли суперників  // Баскетбол
       14:58   Теодорчик може стати причиною для заворушень у Бельгії  // Футбол
       14:24   УХЛ. "Кременчук" знищив "Донбас" на рідному льоду  // Хокей
       13:50   Бланко-Лещук розповів про проблеми в "Шахтарі"  // Футбол
       13:16   Australian Open. Серена Вільямс завоювала титул у дербі з сестрою  // Теніс
       12:42   В "Динамо" вимагають більше грошей за потенційного новачка  // Футбол
       12:08   Експерти оцінили шанси збірної України виграти ЧС-2018  // Футбол
       11:40   Вже третій потенційний новачок плюнув на "Динамо"  // Футбол
       10:44   Найкращий гравець "Дніпра" вже прилетів у свій новий клуб  // Футбол
       10:16   "Динамо" слідкує за реактивним форвардом з Америки  // Футбол
       09:52   Australian Open. 14-річна українка виграла юніорський турнір   // Теніс
       09:20   "Шахтар" підписав відомого українського форварда  // Футбол
       09:00   "Шахтар" відпускає українця і втрачає легіонера, "Дніпро" покидають лідери та інші трансферні чутки дня  // Футбол
       08:00   "Динамо" націлилось на трансфер екс-нападника "Байєра"  // Футбол
       06:30   "Карпати" підпишуть бразильця  // Футбол
       00:30   Українець горить бажанням закріпитись в російському клубі  // Футбол
       22:30   Українці грали в команді із терористом  // Футбол
       21:00   "Шахтар" таки не підпише легіонера  // Футбол
       19:30   "Олександрія" готує трансфер першого лігеонера  // Футбол
       17:43   Зінченку полегшили життя в ПСВ  // Футбол
       17:09   "Олімпік" відпустив українця за кордон  // Футбол
       16:01   Офіційно. "Сталь" підписала солідного новачка  // Футбол
       15:26   Australian Open. Костюк вийшла у фінал, Світоліна вилетіла у півфіналі міксту  // Теніс
       14:53   Тренер "Дніпра" клянеться у вірності клубу  // Футбол
       14:18   Бій Кличко - Джошуа стане рекордним  // Бокс
       13:46   НХЛ. Перемоги "Вашингтона" і "Міннесоти", шатаути Сміта і Будая  // Хокей
       13:13   "Шахтар" віддасть ще одного нападника в турецький клуб  // Футбол
       12:41   НБА. "Лейкерс" знову програють, чотири очки Леня  // Баскетбол
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    Товариський матч.

    Товариський матч. "Динамо" - "Сувон". ОНЛАЙН

    Початок о 17:00


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    • Відео голів та огляди матчів

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    Результати онлайн
    Неділя, 29/01/2017
    Час Турнір Господарі Гості
    13:00 Прімера Бетіс 1:1 Барселона
    13:30 Серія А Торіно 1:1 Аталанта
    16:00 Ліга 1 Ніцца 3:1 Генгам
    16:00 Серія А Удінезе 2:1 Мілан
    16:00 Серія А Сассуоло 0:2 Ювентус
    16:00 Серія А Фіорентина 3:3 Дженоа
    16:00 Серія А Кротоне 4:1 Емполі
    16:00 Серія А Сампдорія 3:2 Рома
    16:00 Серія А Кальярі 1:1 Болонья
    16:30 Бундесліга Фрайбург 2:1 Герта
    17:15 Прімера Еспаньйол 3:1 Севілья
    18:00 Ліга 1 Тулуза 0:3 Сент-Етьєн
    18:00 КАН-2017. 1/4 ДР Конго 1:2 Гана
    18:30 Бундесліга Майнц 1:1 Боруссія Д
    19:30 Прімера Атлетік 2:1 Спортінг
    21:00 КАН-2017. 1/4 Єгипет 1:0 Марокко
    21:45 Прімера Реал 3:0 Реал Сосьєдад
    21:45 Серія А Наполі 1:1 Палермо
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