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    Головні новини
       
    Офіційно.

    15/01, 10:16 // Футбол

    Офіційно. "Карпати" відпустили Бланко-Лещука в "Шахтар"

    Аргентинський нападник "Карпат" Густаво Бланко-Лещук вже однією ногою у "Шахтарі".
    КАН-2017 стартував. Обамеянг не врятував Габон, втрата Камеруну

    14/01, 23:08 // Футбол

    КАН-2017 стартував. Обамеянг не врятував Габон, втрата Камеруну

    Сьогодні у Габоні стартував черговий чемпіонат Африки.
    Рейтинг ФІФА. Україна тримає позиції

    12/01, 13:12 // Футбол

    Рейтинг ФІФА. Україна тримає позиції

    У ФІФА опублікували нову версію списку кращих збірних. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
    Офіційно. Чемпіонат світу буде розширено

    10/01, 13:45 // Футбол

    Офіційно. Чемпіонат світу буде розширено

    Тепер у чемпіонаті світу з футболу братимуть участь не 32, а 48 збірних. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
    ФІФА назвала

    09/01, 21:00 // Футбол

    ФІФА назвала "Кращого гравця року"

    У ФІФА вручили свої нагороди.
    Ярмоленко послав росіян під три чорти

    09/01, 10:14 // Футбол

    Ярмоленко послав росіян під три чорти

    Хавбек "Динамо" Андрій Ярмоленко не розглядає пропозиції з Росії. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
    Караваєв обрав собі номер і отримав футболку

    05/01, 17:34 // Футбол

    Караваєв обрав собі номер і отримав футболку "Фенербахче" (+ФОТО)

    Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Олександр Караваєв отримав свою футболку турецького клубу "Фенербахче".
    Рибку і Селезньова офіційно презентували в

    05/01, 10:15 // Футбол

    Рибку і Селезньова офіційно презентували в "Карабюкспорі" (+ФОТО)

    Українські гравці Олександр Рибка та Євген Селезньов урочисто одягнули футболки турецького клубу.
    Офіційно.

    03/01, 12:42 // Футбол

    Офіційно. "Рубін" оголосив, що Марко Девіч покидає клуб

    Казанський "Рубін" щойно зараз розмістив на своєму сайті інформацію про те, що Марко Девіч став вільним агентом.
    Офіційно.

    01/01, 08:00 // Футбол

    Офіційно. "Фенербахче" підписав Караваєва

    Півзахисник "Шахтаря" Олександр Караваєв своїми виступами у "Зорі" привернув до себе увагу турецького гранда.
    всі новини


    Авторські матеріали

    16/01, 14:39 // Блоги та авторські матеріали

    "Динамо" і новачки. Що робити киянам на трансферному ринку

    Під час зимового трансферного вікна найбільше чуток щодо переходів пов'язано саме з київським "Динамо".
    Шановні читачі, щиро вітаємо вас з Новим роком!

    01/01, 00:01 // Блоги та авторські матеріали

    Шановні читачі, щиро вітаємо вас з Новим роком!

    Завершився ще один рік нашого життя.
    Підсумки першої половини сезону в Бундеслізі

    31/12, 13:14 // Блоги та авторські матеріали

    Підсумки першої половини сезону в Бундеслізі

    Підсумки першої половини сезону в Бундеслізі.
    + всі блоги

    Варте уваги
    Суперліга.

    16/01, 14:24 // Баскетбол

    Суперліга. "Дніпро", "Кривбас" та "Політехнік" перемогли суперників

    Три матчі завершились у чемпіонаті України з баскетболу.
    Australian Open. Світоліна йде далі, Марченко, Козлова та Цуренко вилетіли

    16/01, 13:16 // Теніс

    Australian Open. Світоліна йде далі, Марченко, Козлова та Цуренко вилетіли

    Одразу четверо представників України зіграли сьогодні у першому колі турніру серії Великого Шолома в Австралії.
    Дакар-2017 виграли Петерансель, Сандерленд, Ніколаєв та Карякін

    15/01, 18:30 // Автомото

    Дакар-2017 виграли Петерансель, Сандерленд, Ніколаєв та Карякін

    В аргентинському місті Буенос-Айрес завершився ралі-марафон, котрий за звичкою носить назву "Дакар".
    Суперліга.

    15/01, 15:32 // Баскетбол

    Суперліга. "Хімік" та "Будівельник" здобули домашні перемоги

    Два матчі відбулися у чемпіонаті України з баскетболу.
    УХЛ.

    15/01, 14:24 // Хокей

    УХЛ. "Кривбас" розбив "Витязь", "Барс" переміг "Дженералз"

    Два матчі завершились у чемпіонаті України з хокею.
    Australian Open. Шестеро українців отримали суперників у першому колі

    14/01, 13:16 // Теніс

    Australian Open. Шестеро українців отримали суперників у першому колі

    Двоє наших тенісистів та четверо тенісисток дізналися імена своїх суперників в основному раунді першого турніру серії Великого Шолома цього року.
    УХЛ.

    13/01, 14:24 // Хокей

    УХЛ. "Кременчук" познущався з "Кривбасу"

    Єдиний матч відбувся вчора у чемпіонаті України з хокею.
    в архів

    Турнірні таблиці
    arrow right arrow left
    УПЛ
    Команда І О
    1 Шахтар Шахтар 18 50
    2 Динамо Динамо 18 37
    3 Зоря Зоря 18 34
    4 Олександрія Олександрія 18 29
    5 Олімпік Олімпік 17 28
    6 Ворскла Ворскла 18 23
    7 Чорноморець Чорноморець 18 23
    8 Зірка Зірка 18 18
    9 Сталь Сталь 18 14
    10 Дніпро Дніпро 18 12
    11 Волинь Волинь 18 10
    12 Карпати Карпати 17 5
    РФПЛ
    Команда І О
    1 Спартак Спартак 17 40
    2 Зеніт Зеніт 17 35
    3 ЦСКА ЦСКА 17 32
    4 Краснодар Краснодар 17 28
    5 Терек Терек 17 28
    6 Амкар Амкар 17 27
    7 Ростов Ростов 17 25
    8 Уфа Уфа 17 25
    9 Локомотив Локомотив 17 23
    10 Рубін Рубін 17 23
    11 Анжи Анжи 17 20
    12 Крилья Совєтов Крилья Совєтов 17 15
    13 Урал Урал 17 14
    14 Оренбург Оренбург 17 12
    15 Арсенал Т Арсенал Т 17 12
    16 Томь Томь 17 9
    Прімера
    Команда І О
    1 Реал Реал 17 40
    2 Севілья Севілья 18 39
    3 Барселона Барселона 18 38
    4 Атлетіко Атлетіко 18 34
    5 Вільярреал Вільярреал 18 31
    6 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 17 29
    7 Атлетік Атлетік 18 28
    8 Сельта Сельта 18 27
    9 Ейбар Ейбар 18 26
    10 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 18 24
    11 Еспаньйол Еспаньйол 18 23
    12 Алавес Алавес 18 22
    13 Малага Малага 17 21
    14 Бетіс Бетіс 18 21
    15 Депортіво Депортіво 18 18
    16 Леганес Леганес 18 17
    17 Валенсія Валенсія 17 16
    18 Спортінг Спортінг 18 12
    19 Гранада Гранада 18 10
    20 Осасуна Осасуна 18 9
    Серія А
    Команда І О
    1 Ювентус Ювентус 19 45
    2 Рома Рома 20 44
    3 Наполі Наполі 20 41
    4 Лаціо Лаціо 20 40
    5 Інтер Інтер 20 36
    6 Мілан Мілан 18 36
    7 Аталанта Аталанта 20 35
    8 Фіорентина Фіорентина 19 30
    9 Торіно Торіно 19 29
    10 Кальярі Кальярі 20 26
    11 Удінезе Удінезе 20 25
    12 К’єво К’єво 20 25
    13 Сампдорія Сампдорія 20 24
    14 Дженоа Дженоа 20 23
    15 Болонья Болонья 19 23
    16 Сассуоло Сассуоло 20 21
    17 Емполі Емполі 20 18
    18 Палермо Палермо 20 10
    19 Кротоне Кротоне 19 9
    20 Пескара Пескара 19 9
    Бундесліга
    Команда І О
    1 Баварія Баварія 16 39
    2 Лейпциг Лейпциг 16 36
    3 Герта Герта 16 30
    4 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф 16 29
    5 Хоффенхайм Хоффенхайм 16 28
    6 Боруссія Д Боруссія Д 16 27
    7 Кельн Кельн 16 25
    8 Фрайбург Фрайбург 16 23
    9 Байєр Байєр 16 21
    10 Майнц Майнц 16 20
    11 Шальке Шальке 16 18
    12 Аугсбург Аугсбург 16 18
    13 Вольфсбург Вольфсбург 16 16
    14 Боруссія М Боруссія М 16 16
    15 Вердер Вердер 16 16
    16 Гамбург Гамбург 16 13
    17 Інгольштадт Інгольштадт 16 12
    18 Дармштадт Дармштадт 16 8
    АПЛ
    Команда І О
    1 Челсі Челсі 21 52
    2 Тоттенхем Тоттенхем 21 45
    3 Ліверпуль Ліверпуль 21 45
    4 Арсенал Арсенал 21 44
    5 Ман Сіті Ман Сіті 21 42
    6 МЮ МЮ 21 40
    7 Евертон Евертон 21 33
    8 Вест Бромвіч Вест Бромвіч 21 29
    9 Сток Сіті Сток Сіті 21 27
    10 Бернлі Бернлі 21 26
    11 Борнмут Борнмут 21 25
    12 Вест Хем Вест Хем 21 25
    13 Саутгемптон Саутгемптон 21 24
    14 Вотфорд Вотфорд 21 23
    15 Лестер Лестер 21 21
    16 Міддлсбро Міддлсбро 21 20
    17 Крістал Пелас Крістал Пелас 21 16
    18 Халл Сіті Халл Сіті 21 16
    19 Сандерленд Сандерленд 21 15
    20 Суонсі Суонсі 21 15
    Ліга 1
    Команда І О
    1 Монако Монако 20 45
    2 Ніцца Ніцца 20 45
    3 ПСЖ ПСЖ 20 42
    4 Ліон Ліон 19 34
    5 Генгам Генгам 20 30
    6 Марсель Марсель 20 30
    7 Ренн Ренн 20 28
    8 Сент-Етьєн Сент-Етьєн 20 27
    9 Тулуза Тулуза 20 26
    10 Бордо Бордо 20 26
    11 Нансі Нансі 20 24
    12 Монпельє Монпельє 20 23
    13 Лілль Лілль 20 22
    14 Нант Нант 19 22
    15 Кан Кан 19 21
    16 Діжон Діжон 20 20
    17 Бастія Бастія 20 20
    18 Анже Анже 20 20
    19 Лор Лор'ян 20 18
    20 Метц Метц 19 18
    повна таблиця
           

    Бомбардири УПЛ
    Клуб Гравець Голи
    1 Жуніор Мораес10
    2 Факундо Феррейра8
    3 Густаво Бланко-Лещук7
    4 Юрій Коломоєць6
    5 Олександр Караваєв6
    6 Віталій Пономар5
    7 Антон Поступаленко5
    8 Сільвано Комваліус5
    9 Роман Яремчук5
    10 Дентінью4
    Повна таблиця
           
                                   
    Картина дня
       13:16   Australian Open. Світоліна йде далі, Марченко, Козлова та Цуренко вилетіли  // Теніс
       12:42   Креативний хавбек "Динамо" переходить в "Зорю"  // Футбол
       10:44   Основний захисник "Динамо" безкоштовно покинув клуб  // Футбол
       09:48   Офіційно. "Сталь" прийняв екс-наставник "Арсеналу" і "Локомотива"  // Футбол
       06:30   Ярмоленко оцінив шанси свого переходу в Росію  // Футбол
       23:43   ITF Дайтона-Біч. Калініна феєрично завоювала трофей  // Теніс
       23:32   КАН-2017. Сенегал переміг Туніс, Алжир втратив із Зімбабве  // Футбол
    Стрічка новин
       16:40   НБА. "Х'юстон" громить "Бруклін", перемоги "Торонто" та "Атланти"  // Баскетбол
       15:32   НХЛ. "Вашингтон" громить "льотчиків", "Чикаго" програв "Міннесоті"  // Хокей
       14:58   Забутий легіонер "Динамо" рветься підкорювати Лігу чемпіонів  // Футбол
       14:39   "Динамо" і новачки. Що робити киянам на трансферному ринку  // Блоги та авторські матеріали
       14:24   Суперліга. "Дніпро", "Кривбас" та "Політехнік" перемогли суперників  // Баскетбол
       13:50   "Динамо" може "сплавити" Гладкого лідеру європейського чемпіонату  // Футбол
       13:16   Australian Open. Світоліна йде далі, Марченко, Козлова та Цуренко вилетіли  // Теніс
       12:42   Креативний хавбек "Динамо" переходить в "Зорю"  // Футбол
       11:40   Панков: Ярмоленко в Європі може вийти на рівень Мхітаряна  // Футбол
       11:12   Офіційно. Захисник "Шахтаря" перейшов у Першу лігу  // Футбол
       10:44   Основний захисник "Динамо" безкоштовно покинув клуб  // Футбол
       10:16   "Динамо" віддає свого талановитого хавбека у "Чорноморець"  // Футбол
       09:48   Офіційно. "Сталь" прийняв екс-наставник "Арсеналу" і "Локомотива"  // Футбол
       09:20   "Шахтар" виграв битву за нападника в іспанських клубів  // Футбол
       09:00   Перший трансфер "Шахтаря", "Динамо" купує і продає, Ярмоленко не хоче в Росію та інші трансферні чутки дня  // Футбол
       08:00   "Динамо" дало згоду на продаж свого лідера за 12 млн євро  // Футбол
       06:30   Ярмоленко оцінив шанси свого переходу в Росію  // Футбол
       00:30   "Манчестер Сіті" несподівано підняв питання окупованого Криму (+ФОТО)  // Футбол
       00:10   Ліга 1. 20 тур. ПСЖ і "Монако" перемогли, "Ніцца" втрачає  // Футбол
       00:07   Серія А. 20 тур. Поразка "Ювентуса", "Рома", "Наполі" та "Лаціо" перемогли  // Футбол
       00:05   Прімера. 18 тур. "Реал" програв вперше за 41 матч, гол Кравця  // Футбол
       23:43   ITF Дайтона-Біч. Калініна феєрично завоювала трофей  // Теніс
       23:32   КАН-2017. Сенегал переміг Туніс, Алжир втратив із Зімбабве  // Футбол
       23:06   АПЛ. 21 тур. "Ман Сіті" зазнав нищівного розгрому, нічия МЮ і "Ліверпуля"  // Футбол
       22:30   Екс-гравець збірної України покидає російський клуб  // Футбол
       21:00   Караваєва вважають вбивцею у "Фенербахче" (+ФОТО)  // Футбол
       18:30   Дакар-2017 виграли Петерансель, Сандерленд, Ніколаєв та Карякін  // Автомото
       17:48   Кубок світу з біатлону. Підручний та Варвинець найкращі з українців  // Інші види
       17:48   НБА. Лень з "Фініксом" переміг "Сан-Антоніо", тріумф "Кліпперс" у дербі  // Баскетбол
       17:14   Бланко-Лещук відкрив деталі свого переходу в "Шахтар"  // Футбол
       16:40   НХЛ. "Бостон" обіграв "Філадельфію", "Колорадо" програв "Нешвіллу"  // Хокей
       16:06   Колумбійський форвард: Моїм наступним клубом буде "Динамо"  // Футбол
       15:41   Кубок світу з біатлону. Гонка переслідування. Чоловіки і жінки. ОНЛАЙН  // Інші види
       15:32   Суперліга. "Хімік" та "Будівельник" здобули домашні перемоги  // Баскетбол
       14:58   З-під носа в "Динамо" вкрали відмінного форварда  // Футбол
       14:24   УХЛ. "Кривбас" розбив "Витязь", "Барс" переміг "Дженералз"  // Хокей
       13:50   Турецька преса хвалить Караваєва за гру у "Фенербахче"  // Футбол
       13:16   ITF Анталія. Васильєва виграла перший титул за два роки  // Теніс
       12:42   "Шахтар" підсилиться хавбеком з чемпіонату Італії  // Футбол
       12:08   "Динамо" провалило черговий трансфер  // Футбол
       11:40   "Динамо" викинуло за борт двох українських талантів  // Футбол
       10:44   "Динамо" має шанс підписати екс-форварда "Спартака"  // Футбол
       10:16   Офіційно. "Карпати" відпустили Бланко-Лещука в "Шахтар"  // Футбол
       09:48   Легіонер "Динамо" залишився біля розбитого корита  // Футбол
       09:20   Над трансфером в "Динамо" роздумує хавбек клубу Серії А  // Футбол
       09:00   "Динамо" продає Сидорчука з Ярмоленком і купує швейцарця, Срна залишається та інші трансферні чутки дня  // Футбол
       08:00   Фанати "Барселони" послали Срну куди подалі  // Футбол
       06:30   Перший новачок "Динамо" зривається з гачка киян  // Футбол
       00:30   Легіонер "Динамо" розповів у рідній пресі жахи про Україну  // Футбол
       23:41   "Динамо" дало згоду на продаж українця за 15 млн євро  // Футбол
       23:08   КАН-2017 стартував. Обамеянг не врятував Габон, втрата Камеруну  // Футбол
       21:00   "Динамо" купує форварда, який став нічним жахом "Боруссії"  // Футбол
       17:48   Аутсайдер АПЛ бажає купити в "Шахтаря" Ракицького  // Футбол
       17:14   Мораес прокоментував свій трансфер з "Динамо" в "Бешикташ"  // Футбол
       17:06   Кубок світу з біатлону. Джима стала 11-ю, повернення Семеренко  // Інші види
       16:40   Ломаченко вийде на об'єднавчий бій 15 квітня  // Бокс
       16:06   Срна про трансфер в "Барселону": Я послухав своє серце  // Футбол
       15:32   НБА. "Торонто" розбив "Бруклін", "Х'юстон" програв "Мемфісу"  // Баскетбол
       15:29   Кубок світу з біатлону. Спринт. Жінки. ОНЛАЙН  // Інші види
       14:58   "Динамо" підсилюється нападником з Південної Америки  // Футбол
       14:24   НХЛ. Перемоги "Торонто", "Вашингтона" та "Айлендерс"  // Хокей
       13:50   Ребров: Прийшов час Ярмоленку покинути "Динамо"  // Футбол
       13:16   Australian Open. Шестеро українців отримали суперників у першому колі  // Теніс
       12:42   Провідний захисник "Динамо" влаштував бунт у клубі  // Футбол
       12:08   Сам не гам. "Динамо" хитро підставило Калитвинцева  // Футбол
       11:40   Екс-воротар "Шахтаря" покинув Росію заради "Ворскли"  // Футбол
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       09:48   Офіційно. "Сталь" прийняв екс-наставник "Арсеналу" і "Локомотива" 
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       09:00   Перший трансфер "Шахтаря", "Динамо" купує і продає, Ярмоленко не хоче в Росію та інші трансферні чутки дня 
       08:00   "Динамо" дало згоду на продаж свого лідера за 12 млн євро 
       06:30   Ярмоленко оцінив шанси свого переходу в Росію 
       00:30   "Манчестер Сіті" несподівано підняв питання окупованого Криму (+ФОТО) 
       00:10   Ліга 1. 20 тур. ПСЖ і "Монако" перемогли, "Ніцца" втрачає 
       00:07   Серія А. 20 тур. Поразка "Ювентуса", "Рома", "Наполі" та "Лаціо" перемогли 
       00:05   Прімера. 18 тур. "Реал" програв вперше за 41 матч, гол Кравця 
       23:32   КАН-2017. Сенегал переміг Туніс, Алжир втратив із Зімбабве 
       23:06   АПЛ. 21 тур. "Ман Сіті" зазнав нищівного розгрому, нічия МЮ і "Ліверпуля" 
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       15:26   Ломаченку кидають виклик чемпіони 
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    ХОКЕЙ

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       16:40   НХЛ. "Бостон" обіграв "Філадельфію", "Колорадо" програв "Нешвіллу" 
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       14:24   НХЛ. Перемоги "Торонто", "Вашингтона" та "Айлендерс" 
       15:32   НХЛ. "Оттава" розбила "Піттсбург", "Тампа" обіграла "Баффало" 
       14:24   УХЛ. "Кременчук" познущався з "Кривбасу" 
    БАСКЕТБОЛ
       16:40   НБА. "Х'юстон" громить "Бруклін", перемоги "Торонто" та "Атланти" 
       14:24   Суперліга. "Дніпро", "Кривбас" та "Політехнік" перемогли суперників 
       17:48   НБА. Лень з "Фініксом" переміг "Сан-Антоніо", тріумф "Кліпперс" у дербі 
       15:32   Суперліга. "Хімік" та "Будівельник" здобули домашні перемоги 
       15:32   НБА. "Торонто" розбив "Бруклін", "Х'юстон" програв "Мемфісу" 
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    Час Турнір Господарі Гості
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