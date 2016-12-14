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    Головні новини
       
    Офіційно.

    20/01, 11:40 // Футбол

    Офіційно. "Динамо" відпустило свого хавбека у "Чорноморець"

    Півзахисник "Динамо" Олександр Андрієвський виступатиме за одеський "Чорноморець".
    Офіційно.

    19/01, 17:14 // Футбол

    Офіційно. "Динамо" віддало свого форварда у "Ворсклу" (+ФОТО)

    Український нападник Дмитро Хльобас у другій половині сезону виступатиме за полтавську "Ворсклу".
    Офіційно. Український хавбек

    17/01, 10:44 // Футбол

    Офіційно. Український хавбек "Дніпра" перейшов у Туреччину (+ФОТО)

    Тепер вже колишній хавбек "Дніпра" Андрій Близниченко підписав контракт з турецьким "Карабюкспором".
    Офіційно.

    16/01, 09:48 // Футбол

    Офіційно. "Сталь" прийняв екс-наставник "Арсеналу" і "Локомотива"

    Білоруський спеціаліст Леонід Кучук став головним тренером кам'янської "Сталі".
    Офіційно.

    15/01, 10:16 // Футбол

    Офіційно. "Карпати" відпустили Бланко-Лещука в "Шахтар"

    Аргентинський нападник "Карпат" Густаво Бланко-Лещук вже однією ногою у "Шахтарі".
    КАН-2017 стартував. Обамеянг не врятував Габон, втрата Камеруну

    14/01, 23:08 // Футбол

    КАН-2017 стартував. Обамеянг не врятував Габон, втрата Камеруну

    Сьогодні у Габоні стартував черговий чемпіонат Африки.
    Рейтинг ФІФА. Україна тримає позиції

    12/01, 13:12 // Футбол

    Рейтинг ФІФА. Україна тримає позиції

    У ФІФА опублікували нову версію списку кращих збірних. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
    Офіційно. Чемпіонат світу буде розширено

    10/01, 13:45 // Футбол

    Офіційно. Чемпіонат світу буде розширено

    Тепер у чемпіонаті світу з футболу братимуть участь не 32, а 48 збірних. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
    ФІФА назвала

    09/01, 21:00 // Футбол

    ФІФА назвала "Кращого гравця року"

    У ФІФА вручили свої нагороди.
    Ярмоленко послав росіян під три чорти

    09/01, 10:14 // Футбол

    Ярмоленко послав росіян під три чорти

    Хавбек "Динамо" Андрій Ярмоленко не розглядає пропозиції з Росії. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
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    Авторські матеріали

    20/01, 17:44 // Блоги та авторські матеріали

    Сум та радість Артема Мілевського

    Украина просто недосмотрела одного из своих самых талантливых форвардов - Артема Милевского.

    16/01, 14:39 // Блоги та авторські матеріали

    "Динамо" і новачки. Що робити киянам на трансферному ринку

    Під час зимового трансферного вікна найбільше чуток щодо переходів пов'язано саме з київським "Динамо".
    Шановні читачі, щиро вітаємо вас з Новим роком!

    01/01, 00:01 // Блоги та авторські матеріали

    Шановні читачі, щиро вітаємо вас з Новим роком!

    Завершився ще один рік нашого життя.
    + всі блоги

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    Кубок світу. Українці випустили медаль, Джима - у ТОП-10 мас-старту

    21/01, 17:40 // Інші види

    Кубок світу. Українці випустили медаль, Джима - у ТОП-10 мас-старту

    На Кубку світу з біатлону завершився мас-старт у жінок. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
    Кубок світу з біатлону. Семенов взяв

    20/01, 16:57 // Інші види

    Кубок світу з біатлону. Семенов взяв "бронзу" в індивідуальній гонці

    Український біатлоніст Сергій Семенов завоював третє місце в індивідуальній гонці на шостому етапі Кубка світу в італійському Антхольці.
    УХЛ.

    20/01, 14:24 // Хокей

    УХЛ. "Кривбас" впевнено розгромив "Витязь"

    У чемпіонаті України з хокею завершився один матч.
    Australian Open. Світоліна зачохлила ракетку у тенісному трилері

    20/01, 13:16 // Теніс

    Australian Open. Світоліна зачохлила ракетку у тенісному трилері

    Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила свої виступи в одиночному розряді турніру серії Великого Шолома.
    Ліга чемпіонів.

    19/01, 14:24 // Баскетбол

    Ліга чемпіонів. "Хімік" програв туркам і покинув турнір

    Баскетбольний клуб "Хімік" втратив всі шанси на продовження боротьби у Лізі чемпіонів.
    Australian Open. Долгополов взяв у Монфіса тільки один сет

    19/01, 13:16 // Теніс

    Australian Open. Долгополов взяв у Монфіса тільки один сет

    Український тенісист Олександр Долгополов завершив свої виступи на турнірі серії Великого Шолома.
    УХЛ.

    18/01, 14:24 // Хокей

    УХЛ. "Дженералз" взяли реванш у "Білого Барса"

    Перенесений матч чемпіонату України відбувся у Києві.
    в архів

    Турнірні таблиці
    arrow right arrow left
    УПЛ
    Команда І О
    1 Шахтар Шахтар 18 50
    2 Динамо Динамо 18 37
    3 Зоря Зоря 18 34
    4 Олександрія Олександрія 18 29
    5 Олімпік Олімпік 17 28
    6 Ворскла Ворскла 18 23
    7 Чорноморець Чорноморець 18 23
    8 Зірка Зірка 18 18
    9 Сталь Сталь 18 14
    10 Дніпро Дніпро 18 12
    11 Волинь Волинь 18 10
    12 Карпати Карпати 17 5
    РФПЛ
    Команда І О
    1 Спартак Спартак 17 40
    2 Зеніт Зеніт 17 35
    3 ЦСКА ЦСКА 17 32
    4 Краснодар Краснодар 17 28
    5 Терек Терек 17 28
    6 Амкар Амкар 17 27
    7 Ростов Ростов 17 25
    8 Уфа Уфа 17 25
    9 Локомотив Локомотив 17 23
    10 Рубін Рубін 17 23
    11 Анжи Анжи 17 20
    12 Крилья Совєтов Крилья Совєтов 17 15
    13 Урал Урал 17 14
    14 Оренбург Оренбург 17 12
    15 Арсенал Т Арсенал Т 17 12
    16 Томь Томь 17 9
    Прімера
    Команда І О
    1 Реал Реал 18 43
    2 Севілья Севілья 18 39
    3 Барселона Барселона 18 38
    4 Атлетіко Атлетіко 18 34
    5 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 18 32
    6 Вільярреал Вільярреал 19 31
    7 Атлетік Атлетік 18 28
    8 Сельта Сельта 18 27
    9 Ейбар Ейбар 18 26
    10 Еспаньйол Еспаньйол 19 26
    11 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 19 25
    12 Алавес Алавес 19 23
    13 Малага Малага 19 21
    14 Бетіс Бетіс 18 21
    15 Валенсія Валенсія 18 19
    16 Депортіво Депортіво 19 19
    17 Леганес Леганес 19 18
    18 Спортінг Спортінг 18 12
    19 Гранада Гранада 19 10
    20 Осасуна Осасуна 18 9
    Серія А
    Команда І О
    1 Ювентус Ювентус 19 45
    2 Рома Рома 20 44
    3 Наполі Наполі 21 44
    4 Лаціо Лаціо 20 40
    5 Мілан Мілан 20 37
    6 Інтер Інтер 20 36
    7 Аталанта Аталанта 20 35
    8 Фіорентина Фіорентина 20 33
    9 Торіно Торіно 20 30
    10 Кальярі Кальярі 20 26
    11 Удінезе Удінезе 20 25
    12 К’єво К’єво 21 25
    13 Сампдорія Сампдорія 20 24
    14 Дженоа Дженоа 20 23
    15 Болонья Болонья 19 23
    16 Сассуоло Сассуоло 20 21
    17 Емполі Емполі 20 18
    18 Палермо Палермо 20 10
    19 Кротоне Кротоне 19 9
    20 Пескара Пескара 19 9
    Бундесліга
    Команда І О
    1 Баварія Баварія 17 42
    2 Лейпциг Лейпциг 17 39
    3 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 31
    4 Боруссія Д Боруссія Д 17 30
    5 Герта Герта 16 30
    6 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф 17 29
    7 Кельн Кельн 16 25
    8 Фрайбург Фрайбург 17 23
    9 Шальке Шальке 17 21
    10 Байєр Байєр 16 21
    11 Майнц Майнц 16 20
    12 Вольфсбург Вольфсбург 17 19
    13 Аугсбург Аугсбург 17 18
    14 Боруссія М Боруссія М 17 17
    15 Вердер Вердер 17 16
    16 Гамбург Гамбург 17 13
    17 Інгольштадт Інгольштадт 17 12
    18 Дармштадт Дармштадт 17 9
    АПЛ
    Команда І О
    1 Челсі Челсі 21 52
    2 Тоттенхем Тоттенхем 22 46
    3 Ліверпуль Ліверпуль 22 45
    4 Арсенал Арсенал 21 44
    5 Ман Сіті Ман Сіті 22 43
    6 МЮ МЮ 22 41
    7 Евертон Евертон 22 36
    8 Вест Бромвіч Вест Бромвіч 22 32
    9 Сток Сіті Сток Сіті 22 28
    10 Вест Хем Вест Хем 22 28
    11 Борнмут Борнмут 22 26
    12 Бернлі Бернлі 21 26
    13 Саутгемптон Саутгемптон 21 24
    14 Вотфорд Вотфорд 22 24
    15 Лестер Лестер 21 21
    16 Міддлсбро Міддлсбро 22 20
    17 Суонсі Суонсі 22 18
    18 Крістал Пелас Крістал Пелас 22 16
    19 Халл Сіті Халл Сіті 21 16
    20 Сандерленд Сандерленд 22 15
    Ліга 1
    Команда І О
    1 Ніцца Ніцца 21 46
    2 Монако Монако 20 45
    3 ПСЖ ПСЖ 21 45
    4 Ліон Ліон 19 34
    5 Генгам Генгам 21 31
    6 Марсель Марсель 20 30
    7 Ренн Ренн 21 29
    8 Бордо Бордо 21 29
    9 Сент-Етьєн Сент-Етьєн 20 27
    10 Тулуза Тулуза 21 26
    11 Нант Нант 21 25
    12 Нансі Нансі 20 24
    13 Монпельє Монпельє 21 23
    14 Лілль Лілль 21 23
    15 Діжон Діжон 21 21
    16 Бастія Бастія 21 21
    17 Кан Кан 20 21
    18 Метц Метц 20 21
    19 Анже Анже 20 20
    20 Лор Лор'ян 20 18
    повна таблиця
           

    Бомбардири УПЛ
    Клуб Гравець Голи
    1 Жуніор Мораес10
    2 Факундо Феррейра8
    3 Густаво Бланко-Лещук7
    4 Юрій Коломоєць6
    5 Олександр Караваєв6
    6 Віталій Пономар5
    7 Антон Поступаленко5
    8 Сільвано Комваліус5
    9 Роман Яремчук5
    10 Дентінью4
    Повна таблиця
           
                                   
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       23:34   Прімера. 19 тур. "Реал" здолав "Малагу", невдача Кравця  // Футбол
       23:12   КАН-2017. Гана виходить у плей-офф, успіх єгиптян  // Футбол
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       22:30   Екс-збірник України гратиме в Індії  // Футбол
       21:26   АПЛ. 22 тур. Руні рятує МЮ, нічия "Ман Сіті" і "Тоттенхема"   // Футбол
       21:22   Бундесліга. 17 тур. "Баварія" і "Шальке" виривають перемоги  // Футбол
       21:11   "Динамо" виграло перший матч року (+ВІДЕО)  // Футбол
       20:20   Вінгер "Динамо" спокусився на китайські гроші  // Футбол
       19:00   Товариський матч. "Динамо" - "Санкт-Паулі". ОНЛАЙН  // Футбол
       17:59   Нападник "Шахтаря" наблизився до "Бешикташа"  // Футбол
       17:40   Кубок світу. Українці випустили медаль, Джима - у ТОП-10 мас-старту  // Інші види
       17:27   Офіційно. "Зірка" викинула чотирьох гравців  // Футбол
       16:53   Бій Кличка викликав рекордний ажіотаж  // Бокс
       16:15   Кубок світу з біатлону. Мас-старт і естафета. ОНЛАЙН  // Інші види
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       14:47   Агент скептично оцінив трансфер Ярмоленка  // Футбол
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       13:13   Павелко пояснив, чому зникають українські клуби  // Футбол
       12:42   НХЛ. "Піттсбург" знищив "Кароліну", буліти в Едмонтоні   // Хокей
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       11:53   Легіонер "Шахтаря" ставить умови збірній України  // Футбол
       11:02   Гладкий змінив плани на "Динамо"  // Футбол
       10:39   Українець покидає Італію  // Футбол
       10:14   Офіційно. "Шахтар" відпустив свого таланта   // Футбол
       09:50   "Динамо" хоче нового форварда  // Футбол
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       15:45   Кубок світу з біатлону. Індивідуальна гонка. Чоловіки. ОНЛАЙН  // Інші види
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       14:58   "Динамо" підняло пропозицію в битві з "Ромою" за Хільємарка  // Футбол
       14:24   УХЛ. "Кривбас" впевнено розгромив "Витязь"  // Хокей
       13:50   Іспанська преса: Кравець - найкращий українець в Прімері за всю історію  // Футбол
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       11:40   Офіційно. "Динамо" відпустило свого хавбека у "Чорноморець"  // Футбол
       10:44   Олег Гусєв має три варіанти продовження кар'єри  // Футбол
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       09:20   "Динамо" розпочало переговори щодо продажу Теодорчика  // Футбол
       09:00   "Динамо" віддало українця і бере двох легіонерів, "Шахтар" продає Феррейру та інші трансферні чутки дня  // Футбол
       08:00   "Динамо" потирає руки. "Палермо" підтверджує продаж Хільємарка  // Футбол
       06:30   Суркіс: "Динамо" буде продавати талантів у Європу  // Футбол
       00:30   "Динамо" має трьох конкурентів у боротьбі за хавбека з чемпіонату Іспанії  // Футбол
       00:28   Кубок Іспанії. "Барса" перемогла "Сосьєдад", "Реал" програв "Сельті"  // Футбол
       23:20   КАН-2017. Туніс переміг Алжир, Сенегал вийшов у плей-офф  // Футбол
       22:30   Легіонера "Динамо" оцінили у 30 млн євро  // Футбол
       21:00   "Шахтарю" пропонують за топ-форварда всього 2 млн євро  // Футбол
       17:48   Тренер Кличка: Не розумію, чому знову закривають очі на допінг Повєткіна  // Бокс
       17:14   Офіційно. "Динамо" віддало свого форварда у "Ворсклу" (+ФОТО)  // Футбол
       16:59   Кубок світу з біатлону. Підгрушна стала лише 17-ю в індивідуальній гонці  // Інші види
       16:40   НБА. "Голден Стейт" переміг "Оклахому", успіх "Шарлотт" і "Нью-Йорка"  // Баскетбол
       16:06   Офіційно. Андрій Воронін очолив клуб з Німеччини  // Футбол
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    ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЇ
    Товариський матч.

    Товариський матч. "Динамо" - "Санкт-Паулі". ОНЛАЙН

    Початок - о 19:00

    Кубок світу з біатлону. Мас-старт і естафета. ОНЛАЙН

    Кубок світу з біатлону. Мас-старт і естафета. ОНЛАЙН

    Початок - о 14:30 і 16:15


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    Результати онлайн
    Субота, 21/01/2017
    Час Турнір Господарі Гості
    14:00 Прімера Еспаньйол 3:1 Гранада
    14:30 АПЛ Ліверпуль 2:3 Суонсі
    16:30 Бундесліга Шальке 1:0 Інгольштадт
    16:30 Бундесліга Дармштадт 0:0 Боруссія М
    16:30 Бундесліга Вердер 1:2 Боруссія Д
    16:30 Бундесліга Аугсбург 0:2 Хоффенхайм
    16:30 Бундесліга Вольфсбург 1:0 Гамбург
    17:00 АПЛ Крістал Пелас 0:1 Евертон
    17:00 АПЛ Вест Бромвіч 2:0 Сандерленд
    17:00 АПЛ Сток Сіті 1:1 МЮ
    17:00 АПЛ Борнмут 2:2 Вотфорд
    17:00 АПЛ Міддлсбро 1:3 Вест Хем
    17:15 Прімера Реал 2:1 Малага
    18:00 Ліга 1 Нант 0:2 ПСЖ
    18:00 КАН-2017. Група Гана 1:0 Малі
    19:00 Серія А К’єво 0:3 Фіорентина
    19:30 АПЛ Ман Сіті 2:2 Тоттенхем
    19:30 Бундесліга Лейпциг 3:0 Айнтрахт Ф
    19:30 Прімера Алавес 2:2 Леганес
    21:00 Ліга 1 Кан 0:0 Нансі
    21:00 Ліга 1 Діжон 0:0 Лілль
    21:00 Ліга 1 Метц 2:0 Монпельє
    21:00 Ліга 1 Генгам 1:1 Ренн
    21:00 Ліга 1 Бордо 1:0 Тулуза
    21:00 КАН-2017. Група Єгипет 1:0 Уганда
    21:45 Серія А Мілан 1:2 Наполі
    21:45 Прімера Вільярреал 0:2 Валенсія
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