Sportanalytic.com

25/01/2017, 16:01
24/01/2017, 12:42
22/01/2017, 19:01
20/01/2017, 16:57
20/01/2017, 11:40
|№
|Клуб
|Гравець
|Голи
|1
|Жуніор Мораес
|10
|2
|Факундо Феррейра
|8
|3
|Густаво Бланко-Лещук
|7
|4
|Юрій Коломоєць
|6
|5
|Олександр Караваєв
|6
|6
|Віталій Пономар
|5
|7
|Антон Поступаленко
|5
|8
|Сільвано Комваліус
|5
|9
|Роман Яремчук
|5
|10
|Дентінью
|4
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|Час
|Турнір
|Господарі
|Гості
|21:45
|Кубок англійської
|Халл Сіті
|?:?
|МЮ
|22:15
|Кубок Іспанії.
|Барселона
|?:?
|Реал Сосьєдад
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