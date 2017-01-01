Sportanalytic.com

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    Головні новини
       
    Шановні читачі, щиро вітаємо вас з Новим роком!

    01/01, 00:01 // Блоги та авторські матеріали

    Шановні читачі, щиро вітаємо вас з Новим роком!

    Завершився ще один рік нашого життя.
    Підсумки першої половини сезону в Бундеслізі

    31/12, 13:14 // Блоги та авторські матеріали

    Підсумки першої половини сезону в Бундеслізі

    Підсумки першої половини сезону в Бундеслізі.
    Офіційно. Рибка перейшов у

    30/12, 09:48 // Футбол

    Офіційно. Рибка перейшов у "Карабюкспор" (+ФОТО)

    Український воротар Олександр Рибка офіційно став гравцем турецького "Карабюкспора".
    Прімера. Якою була перша половина сезону в Іспанії

    29/12, 19:40 // Блоги та авторські матеріали

    Прімера. Якою була перша половина сезону в Іспанії

    Найкращі та найгірші в іспанському чемпіонаті.
    АПЛ. Підсумки першої половини сезону

    28/12, 19:40 // Футбол

    АПЛ. Підсумки першої половини сезону

    Саме час вручити Mid-Season Awards
    Італійська Серія А. Підсумки першої половини сезону

    28/12, 12:03 // Блоги та авторські матеріали

    Італійська Серія А. Підсумки першої половини сезону

    Ось і підходить до завершення 2016 рік. Наш сайт пропонує заглянути на стан справ в італійській Серії А.
    УПЛ на екваторі. Підсумки першої половини сезону

    27/12, 18:18 // Блоги та авторські матеріали

    УПЛ на екваторі. Підсумки першої половини сезону

    Календарний рік підходить до завершення, тож прийшов час підвести підсумки першої частини УПЛ сезону 2016/17.
    Офіційно.

    27/12, 14:58 // Футбол

    Офіційно. "Шахтар" попрощався з В'ячеславом Шевчуком

    Український фланговий захисник В'ячеслав Шевчук більше не є гравцем донецького "Шахтаря".
    Офіційно. Селезньов - гравець

    26/12, 10:38 // Футбол

    Офіційно. Селезньов - гравець "Карабюкспора"

    "Шахтар" оголосив про перехід форварда Євгена Селезньова у "Карабюкспор".

    23/12, 21:21 // Футбол

    "Мілан" - володар Суперкубка Італії

    В Катарі пройшов останній офіційний матч року в Кальчо.
    всі новини


    Авторські матеріали
    Шановні читачі, щиро вітаємо вас з Новим роком!

    01/01, 00:01 // Блоги та авторські матеріали

    Шановні читачі, щиро вітаємо вас з Новим роком!

    Завершився ще один рік нашого життя.
    Підсумки першої половини сезону в Бундеслізі

    31/12, 13:14 // Блоги та авторські матеріали

    Підсумки першої половини сезону в Бундеслізі

    Підсумки першої половини сезону в Бундеслізі.
    Прімера. Якою була перша половина сезону в Іспанії

    29/12, 19:40 // Блоги та авторські матеріали

    Прімера. Якою була перша половина сезону в Іспанії

    Найкращі та найгірші в іспанському чемпіонаті.
    + всі блоги

    Варте уваги
    Біатлон. Україна провалила Різдвяну гонку

    28/12, 23:35 // Інші види

    Біатлон. Україна провалила Різдвяну гонку

    У Німеччині завершилась традиційна Різдвяна гонка з біатлону, котра відбувається на футбольному стадіоні "Шальке".
    Суперліга.

    28/12, 14:24 // Баскетбол

    Суперліга. "Кривбас" розгромив "Волиньбаскет"

    Передостанній матч року завершився у чемпіонаті України з баскетболу.
    УХЛ.

    28/12, 13:16 // Хокей

    УХЛ. "Донбас" закинув "Дженералз" 14 шайб

    Вчора завершився перший матч 28 туру чемпіонату України з хокею.
    Суперліга.

    25/12, 16:24 // Баскетбол

    Суперліга. "Дніпро" знищив "Мавп", успіх "Хіміка"

    В чемпіонаті України пройшов новий тур.
    УХЛ.

    25/12, 11:51 // Хокей

    УХЛ. "Донбас" важко б'є "Кривбас", поразка "Витязя"

    В чемпіонаті України з хокею почався новий тур. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
    Суперліга.

    23/12, 22:45 // Баскетбол

    Суперліга. "Будівельник" і "Хімік" перемагають

    В новому турі чемпіонату України з баскетболу обійшлось без сенсацій.
    УХЛ.

    21/12, 20:34 // Хокей

    УХЛ. "Донбас" на виїзді розбив "Витязь"

    Почався 26-й тур чемпіонату України з хокею. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
    в архів

    Турнірні таблиці
    arrow right arrow left
    УПЛ
    Команда І О
    1 Шахтар Шахтар 18 50
    2 Динамо Динамо 18 37
    3 Зоря Зоря 18 34
    4 Олександрія Олександрія 18 29
    5 Олімпік Олімпік 17 28
    6 Ворскла Ворскла 18 23
    7 Чорноморець Чорноморець 18 23
    8 Зірка Зірка 18 18
    9 Сталь Сталь 18 14
    10 Дніпро Дніпро 18 12
    11 Волинь Волинь 18 10
    12 Карпати Карпати 17 5
    РФПЛ
    Команда І О
    1 Спартак Спартак 17 40
    2 Зеніт Зеніт 17 35
    3 ЦСКА ЦСКА 17 32
    4 Краснодар Краснодар 17 28
    5 Терек Терек 17 28
    6 Амкар Амкар 17 27
    7 Ростов Ростов 17 25
    8 Уфа Уфа 17 25
    9 Локомотив Локомотив 17 23
    10 Рубін Рубін 17 23
    11 Анжи Анжи 17 20
    12 Крилья Совєтов Крилья Совєтов 17 15
    13 Урал Урал 17 14
    14 Оренбург Оренбург 17 12
    15 Арсенал Т Арсенал Т 17 12
    16 Томь Томь 17 9
    Прімера
    Команда І О
    1 Реал Реал 15 37
    2 Барселона Барселона 16 34
    3 Севілья Севілья 16 33
    4 Вільярреал Вільярреал 16 29
    5 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 16 29
    6 Атлетіко Атлетіко 16 28
    7 Атлетік Атлетік 16 26
    8 Ейбар Ейбар 16 23
    9 Еспаньйол Еспаньйол 16 22
    10 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 16 21
    11 Малага Малага 16 21
    12 Алавес Алавес 16 21
    13 Сельта Сельта 16 21
    14 Бетіс Бетіс 16 18
    15 Депортіво Депортіво 16 16
    16 Леганес Леганес 16 16
    17 Валенсія Валенсія 15 12
    18 Спортінг Спортінг 16 12
    19 Гранада Гранада 16 9
    20 Осасуна Осасуна 16 7
    Серія А
    Команда І О
    1 Ювентус Ювентус 17 42
    2 Рома Рома 18 38
    3 Наполі Наполі 18 35
    4 Лаціо Лаціо 18 34
    5 Мілан Мілан 17 33
    6 Аталанта Аталанта 18 32
    7 Інтер Інтер 18 30
    8 Торіно Торіно 18 28
    9 Фіорентина Фіорентина 18 27
    10 Удінезе Удінезе 18 25
    11 К’єво К’єво 18 25
    12 Дженоа Дженоа 18 23
    13 Сампдорія Сампдорія 18 23
    14 Кальярі Кальярі 18 23
    15 Болонья Болонья 17 20
    16 Сассуоло Сассуоло 18 17
    17 Емполі Емполі 18 14
    18 Палермо Палермо 18 10
    19 Кротоне Кротоне 17 9
    20 Пескара Пескара 18 9
    Бундесліга
    Команда І О
    1 Баварія Баварія 16 39
    2 Лейпциг Лейпциг 16 36
    3 Герта Герта 16 30
    4 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф 16 29
    5 Хоффенхайм Хоффенхайм 16 28
    6 Боруссія Д Боруссія Д 16 27
    7 Кельн Кельн 16 25
    8 Фрайбург Фрайбург 16 23
    9 Байєр Байєр 16 21
    10 Майнц Майнц 16 20
    11 Шальке Шальке 16 18
    12 Аугсбург Аугсбург 16 18
    13 Вольфсбург Вольфсбург 16 16
    14 Боруссія М Боруссія М 16 16
    15 Вердер Вердер 16 16
    16 Гамбург Гамбург 16 13
    17 Інгольштадт Інгольштадт 16 12
    18 Дармштадт Дармштадт 16 8
    АПЛ
    Команда І О
    1 Челсі Челсі 19 49
    2 Ліверпуль Ліверпуль 19 43
    3 Ман Сіті Ман Сіті 19 39
    4 Арсенал Арсенал 18 37
    5 Тоттенхем Тоттенхем 18 36
    6 МЮ МЮ 19 36
    7 Евертон Евертон 19 27
    8 Вест Бромвіч Вест Бромвіч 19 26
    9 Саутгемптон Саутгемптон 19 24
    10 Борнмут Борнмут 19 24
    11 Бернлі Бернлі 19 23
    12 Вотфорд Вотфорд 18 22
    13 Вест Хем Вест Хем 19 22
    14 Сток Сіті Сток Сіті 19 21
    15 Лестер Лестер 19 20
    16 Міддлсбро Міддлсбро 19 18
    17 Крістал Пелас Крістал Пелас 18 16
    18 Сандерленд Сандерленд 19 14
    19 Халл Сіті Халл Сіті 19 13
    20 Суонсі Суонсі 19 12
    Ліга 1
    Команда І О
    1 Ніцца Ніцца 19 44
    2 Монако Монако 19 42
    3 ПСЖ ПСЖ 19 39
    4 Ліон Ліон 18 34
    5 Генгам Генгам 19 30
    6 Марсель Марсель 19 30
    7 Ренн Ренн 19 28
    8 Сент-Етьєн Сент-Етьєн 19 26
    9 Тулуза Тулуза 19 26
    10 Бордо Бордо 19 25
    11 Монпельє Монпельє 19 22
    12 Лілль Лілль 19 21
    13 Нансі Нансі 19 21
    14 Бастія Бастія 19 20
    15 Діжон Діжон 19 19
    16 Анже Анже 19 19
    17 Нант Нант 18 19
    18 Метц Метц 18 19
    19 Кан Кан 18 18
    20 Лор Лор'ян 19 15
    повна таблиця
           

    Бомбардири УПЛ
    Клуб Гравець Голи
    1 Жуніор Мораес10
    2 Факундо Феррейра8
    3 Густаво Бланко-Лещук7
    4 Юрій Коломоєць6
    5 Олександр Караваєв6
    6 Віталій Пономар5
    7 Антон Поступаленко5
    8 Сільвано Комваліус5
    9 Роман Яремчук5
    10 Дентінью4
    Повна таблиця
           
                                   
    Картина дня
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       08:00   Офіційно. "Фенербахче" підписав Караваєва  // Футбол
       00:01   Шановні читачі, щиро вітаємо вас з Новим роком!  // Блоги та авторські матеріали
       14:58   Ярмоленко та інші. Гравці УПЛ, які найбільше подешевшали за рік (+ФОТО)  // Футбол
       13:50   Топ-10 гравців УПЛ, які найбільше додали в ціні за останній рік (+ФОТО)  // Футбол
       12:42   Український хавбек "Динамо" отримав пропозицію з Німеччини  // Футбол
       10:44   Фонсека наклав вето на продаж лідера "Шахтаря"  // Футбол
    Стрічка новин
       09:50   Коноплянка став Дідом Морозом (ФОТО)  // Трибуна
       09:25   "Динамо" підсилилось талантом  // Футбол
       09:00   Два трансфери "Шахтаря", новий клуб для Ярмоленка  // Футбол
       08:00   Офіційно. "Фенербахче" підписав Караваєва  // Футбол
       06:30   Нападник "Динамо" зацікавив два клуби АПЛ  // Футбол
       00:30   Лідер "Шахтаря" увійшов до списку кращих гравців у Європі  // Футбол
       00:01   Шановні читачі, щиро вітаємо вас з Новим роком!  // Блоги та авторські матеріали
       22:45   АПЛ. 19 тур. "Ліверпуль" обіграв "Ман Сіті", "Челсі" та МЮ знову перемогли  // Футбол
       22:30   Мілевському не дозволили "бухати" в літаку (+ФОТО)  // Футбол
       21:00   Знаменитий українець відмовився тренувати російський клуб  // Футбол
       19:09   АПЛ. "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті". ОНЛАЙН  // Футбол
       17:48   Росберг: У "Мерседесі" були не надто чесні люди  // Автомото
       17:14   На непотріб "Динамо" претендують 4 закордонні клуби  // Футбол
       16:40   Кличко: Все залежить від того, яку зброю я оберу проти Джошуа  // Бокс
       16:06   Українські гравці "Шахтаря" хваляться поїздкою в "ДНР" (+ФОТО)  // Футбол
       15:32   НБА. "Індіана" перемогла "Чикаго", "Вашингтон" розбив "Бруклін"  // Баскетбол
       14:58   Ярмоленко та інші. Гравці УПЛ, які найбільше подешевшали за рік (+ФОТО)  // Футбол
       14:24   НХЛ. "Кароліна", "Нешвілл" і "Сан-Хосе" перемогли  // Хокей
       13:50   Топ-10 гравців УПЛ, які найбільше додали в ціні за останній рік (+ФОТО)  // Футбол
       13:16   WTA Брісбен. Бондаренко і Козлова набрали переможний хід  // Теніс
       13:14   Підсумки першої половини сезону в Бундеслізі  // Блоги та авторські матеріали
       12:42   Український хавбек "Динамо" отримав пропозицію з Німеччини  // Футбол
       12:08   Ахметов: Програти "Динамо" чемпіонат було неймовірно боляче  // Футбол
       11:40   "Шахтар" думає, де приймати суперників в УПЛ: 5 міст на прицілі  // Футбол
       10:44   Фонсека наклав вето на продаж лідера "Шахтаря"  // Футбол
       10:16   В "Зорі" заговорили про відхід найкращого гравця  // Футбол
       09:48   Ярмоленко потрапив під приціл гранда Серії А  // Футбол
       09:20   Офіційно. "Шахтар" віддав захисника у Першу лігу  // Футбол
       09:00   "Шахтар" віддає чотирьох гравців, "Динамо" відпускає таланта та інші трансферні чутки дня  // Футбол
       08:00   "Шахтар" віддав неймовірного українського таланта в Європу  // Футбол
       07:00   АПЛ. "Ліверпуль" - "Ман Сіті". Анонс, суддя, трансляція  // Футбол
       06:30   "Шахтар" готуються завалити грошима за трансфер Ракицького  // Футбол
       00:30   "Динамо" погодилось віддати в оренду свого легіонера  // Футбол
       22:30   Соболь погодився проміняти "Зорю" на "Бешикташ"  // Футбол
       21:00   "Зорі" не потрібна трансферна ціль клубу з Ліги Європи  // Футбол
       17:48   "Динамо" відпускає Калитвинцева в чемпіонат Румунії  // Футбол
       17:14   "Барселона" придбає гравця "Шахтаря" за 4 млн євро  // Футбол
       16:40   Американський боксер: Ломаченко - боксер явно нижчого рівня  // Бокс
       16:06   "Зоря" відмовилась підписувати топ-хавбека УПЛ  // Футбол
       15:32   НБА. "Клівленд" переміг "Бостон", Лень переміг "Торонто"  // Баскетбол
       14:58   Агент Тайсона сказав, куди перейде його клієнт  // Футбол
       14:24   НХЛ. "Вашингтон" програв "Нью-Джерсі", перемоги "Бостона" і "Монреаля"  // Хокей
       13:50   Склад "Динамо" може поповнити хавбек з Колумбії  // Футбол
       13:16   WTA Брісбен. Бондаренко і Козлова вдало розпочали турнір  // Теніс
       12:42   Легіонер "Динамо" потрапив в епіцентр скандалу у Європі  // Футбол
       11:40   "Барселона" розбила серце капітану "Шахтаря"  // Футбол
       11:12   "Зеніт" віддає 15 млн євро за гравця збірної України  // Футбол
       10:44   Український улюбленець Моурінью переїде в Туреччину  // Футбол
       10:16   Гендиректор "Шахтаря" отримує в конверті у 15 разів більше, ніж офіційно  // Футбол
       09:48   Офіційно. Рибка перейшов у "Карабюкспор" (+ФОТО)  // Футбол
       09:20   Провідний захисник "Дніпра" прийме пропозицію з Бразилії  // Футбол
       09:00   "Шахтар" продає чотирьох лідерів, Рибка знайшов собі клуб у Європі та інші трансферні чутки дня  // Футбол
       06:30   Марлос не проти грати за збірну України   // Футбол
       22:30   Зозуля може перебратись в Китай   // Трансфери
       20:30   Прибутки "Шахтаря" ростуть  // Футбол
       19:40   Прімера. Якою була перша половина сезону в Іспанії  // Блоги та авторські матеріали
       18:15   Едуардо не лишиться без клубу  // Футбол
       17:45   Українським півзахисником цікавиться "Коньяспор"  // Футбол
       17:15   "Барселона" запропонувала контракт Срні  // Футбол
       16:45   Ломаченко зробив найкращий нокаут року (ВІДЕО)  // Бокс
       16:15   "Шахтар" повісив шалений цінник на свого захисника  // Футбол
       15:45   "Зоря" не збирається підписувати Кобахідзе  // Футбол
       15:15   "Шахтар" може втратити півзахисника  // Футбол
       14:45   "Штраф за посмішку" - іспанські будні Юрія Ткачука  // Футбол
       14:15   Порошенка просять націоналізувати "Дніпро"   // Футбол
       13:43   НХЛ. "Сент Луіс" переграв "Філадельфію", "Флорида" по булітах поступилася "Торонто"   // Хокей
       13:15   НБА. Лень разом з "Фініксом" програв "Сан-Антоніо", "Денвер" здолав "Міннесоту"  // Баскетбол
       12:45   Екс-"динамівець" стане одноклубником Селезньова  // Футбол
       12:20   Швидкі шахи. Українець став чемпіоном світу  // Інші види
       11:55   Німці полюють на бразильця "Шахтаря"   // Футбол
    ФУТБОЛ

       09:25   "Динамо" підсилилось талантом 
       09:00   Два трансфери "Шахтаря", новий клуб для Ярмоленка 
       08:00   Офіційно. "Фенербахче" підписав Караваєва 
       06:30   Нападник "Динамо" зацікавив два клуби АПЛ 
       00:30   Лідер "Шахтаря" увійшов до списку кращих гравців у Європі 
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    АПЛ. "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті". ОНЛАЙН

    Початок - о 19:30


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    Результати онлайн
    Субота, 31/12/2016
    Час Турнір Господарі Гості
    17:00 АПЛ Саутгемптон 1:2 Вест Бромвіч
    17:00 АПЛ МЮ 2:1 Міддлсбро
    17:00 АПЛ Лестер 1:0 Вест Хем
    17:00 АПЛ Челсі 4:2 Сток Сіті
    17:00 АПЛ Суонсі 0:3 Борнмут
    17:00 АПЛ Бернлі 4:1 Сандерленд
    19:30 АПЛ Ліверпуль 1:0 Ман Сіті
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