Sportanalytic.com

29/01/2017, 14:58
29/01/2017, 13:16
28/01/2017, 13:16
28/01/2017, 09:52
25/01/2017, 16:01
|№
|Клуб
|Гравець
|Голи
|1
|Жуніор Мораес
|10
|2
|Факундо Феррейра
|8
|3
|Густаво Бланко-Лещук
|7
|4
|Юрій Коломоєць
|6
|5
|Олександр Караваєв
|6
|6
|Віталій Пономар
|5
|7
|Антон Поступаленко
|5
|8
|Сільвано Комваліус
|5
|9
|Роман Яремчук
|5
|10
|Дентінью
|4
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|Час
|Турнір
|Господарі
|Гості
|13:00
|Прімера
|Бетіс
|1:1
|Барселона
|13:30
|Серія А
|Торіно
|1:1
|Аталанта
|16:00
|Ліга 1
|Ніцца
|3:1
|Генгам
|16:00
|Серія А
|Удінезе
|2:1
|Мілан
|16:00
|Серія А
|Сассуоло
|0:2
|Ювентус
|16:00
|Серія А
|Фіорентина
|3:3
|Дженоа
|16:00
|Серія А
|Кротоне
|4:1
|Емполі
|16:00
|Серія А
|Сампдорія
|3:2
|Рома
|16:00
|Серія А
|Кальярі
|1:1
|Болонья
|16:30
|Бундесліга
|Фрайбург
|2:1
|Герта
|17:15
|Прімера
|Еспаньйол
|3:1
|Севілья
|18:00
|Ліга 1
|Тулуза
|0:3
|Сент-Етьєн
|18:00
|КАН-2017. 1/4
|ДР Конго
|1:2
|Гана
|18:30
|Бундесліга
|Майнц
|1:1
|Боруссія Д
|19:30
|Прімера
|Атлетік
|2:1
|Спортінг
|21:00
|КАН-2017. 1/4
|Єгипет
|1:0
|Марокко
|21:45
|Прімера
|Реал
|3:0
|Реал Сосьєдад
|21:45
|Серія А
|Наполі
|1:1
|Палермо
|22:00
|Ліга 1
|ПСЖ
|1:1
|Монако
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