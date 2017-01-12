Sportanalytic.com

16/01/2017, 09:48
15/01/2017, 10:16
14/01/2017, 23:08
12/01/2017, 13:12
10/01/2017, 13:45
|№
|Клуб
|Гравець
|Голи
|1
|Жуніор Мораес
|10
|2
|Факундо Феррейра
|8
|3
|Густаво Бланко-Лещук
|7
|4
|Юрій Коломоєць
|6
|5
|Олександр Караваєв
|6
|6
|Віталій Пономар
|5
|7
|Антон Поступаленко
|5
|8
|Сільвано Комваліус
|5
|9
|Роман Яремчук
|5
|10
|Дентінью
|4
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|Час
|Турнір
|Господарі
|Гості
|18:00
|КАН-2017. Група
|Кот-д'Івуар
|?:?
|Того
|21:00
|КАН-2017. Група
|ДР Конго
|?:?
|Марокко
|21:45
|Серія А
|Торіно
|?:?
|Мілан
|21:45
|Прімера
|Малага
|?:?
|Реал Сосьєдад
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