  • home 
  • Всі новини
  • Футбол

    Розділ новин

    Статистика

    Інше

    В Україні

    Архів

  • Відбір на ЧС-2018
  • Бокс
  • Теніс
  • АвтоМото
  • Баскетбол
  • Хокей
  • Інші+

    Інші види спорту

  • Онлайн
  • Фотогалерея
  • Відео
  • Трибуна
    •  
    Головні новини
       
    Ярмоленко послав росіян під три чорти

    09/01, 10:14 // Футбол

    Ярмоленко послав росіян під три чорти

    Хавбек "Динамо" Андрій Ярмоленко не розглядає пропозиції з Росії. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
    Караваєв обрав собі номер і отримав футболку

    05/01, 17:34 // Футбол

    Караваєв обрав собі номер і отримав футболку "Фенербахче" (+ФОТО)

    Півзахисник "Шахтаря" і збірної України Олександр Караваєв отримав свою футболку турецького клубу "Фенербахче".
    Рибку і Селезньова офіційно презентували в

    05/01, 10:15 // Футбол

    Рибку і Селезньова офіційно презентували в "Карабюкспорі" (+ФОТО)

    Українські гравці Олександр Рибка та Євген Селезньов урочисто одягнули футболки турецького клубу.
    Офіційно. Калитвинцев проміняв

    04/01, 06:30 // Футбол

    Офіційно. Калитвинцев проміняв "Динамо" на клуб з нижчої ліги Німеччини

    Український півзахисник Владислав Калитвинцев став гравцем німецького "Ерцгебірге Ауе".
    Офіційно.

    03/01, 12:42 // Футбол

    Офіційно. "Рубін" оголосив, що Марко Девіч покидає клуб

    Казанський "Рубін" щойно зараз розмістив на своєму сайті інформацію про те, що Марко Девіч став вільним агентом.
    Офіційно.

    01/01, 08:00 // Футбол

    Офіційно. "Фенербахче" підписав Караваєва

    Півзахисник "Шахтаря" Олександр Караваєв своїми виступами у "Зорі" привернув до себе увагу турецького гранда.
    Шановні читачі, щиро вітаємо вас з Новим роком!

    01/01, 00:01 // Блоги та авторські матеріали

    Шановні читачі, щиро вітаємо вас з Новим роком!

    Завершився ще один рік нашого життя.
    Підсумки першої половини сезону в Бундеслізі

    31/12, 13:14 // Блоги та авторські матеріали

    Підсумки першої половини сезону в Бундеслізі

    Підсумки першої половини сезону в Бундеслізі.
    Офіційно. Рибка перейшов у

    30/12, 09:48 // Футбол

    Офіційно. Рибка перейшов у "Карабюкспор" (+ФОТО)

    Український воротар Олександр Рибка офіційно став гравцем турецького "Карабюкспора".
    Прімера. Якою була перша половина сезону в Іспанії

    29/12, 19:40 // Блоги та авторські матеріали

    Прімера. Якою була перша половина сезону в Іспанії

    Найкращі та найгірші в іспанському чемпіонаті.
    всі новини


    Авторські матеріали
    Шановні читачі, щиро вітаємо вас з Новим роком!

    01/01, 00:01 // Блоги та авторські матеріали

    Шановні читачі, щиро вітаємо вас з Новим роком!

    Завершився ще один рік нашого життя.
    Підсумки першої половини сезону в Бундеслізі

    31/12, 13:14 // Блоги та авторські матеріали

    Підсумки першої половини сезону в Бундеслізі

    Підсумки першої половини сезону в Бундеслізі.
    Прімера. Якою була перша половина сезону в Іспанії

    29/12, 19:40 // Блоги та авторські матеріали

    Прімера. Якою була перша половина сезону в Іспанії

    Найкращі та найгірші в іспанському чемпіонаті.
    + всі блоги

    Варте уваги
    УХЛ.

    08/01, 19:21 // Хокей

    УХЛ. "Донбас" важко обіграв "Білий Барс"

    В чемпіонаті України з хокею відновився сезон. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
    Кубок світу. Джима фінішувала 5-ю, чоловіки провалились

    08/01, 16:34 // Інші види

    Кубок світу. Джима фінішувала 5-ю, чоловіки провалились

    В Обергофі продовжується етап Кубка світу з біатлону. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
    Кубок світу. Підгрушна зійшла, прорив Прими

    07/01, 16:44 // Інші види

    Кубок світу. Підгрушна зійшла, прорив Прими

    Завершилась чоловіча гонка переслідування в Обергофі. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
    WTA Брісбен. Світоліна зачохлила ракетку у півфіналі

    06/01, 15:32 // Теніс

    WTA Брісбен. Світоліна зачохлила ракетку у півфіналі

    Перша ракетка України Еліна Світоліна програла у півфіналі турніру в Австралії з призовим фондом 890 тисяч доларів.
    WTA Брісбен. Світоліна обіграла першу ракетку світу і вийшла до півфіналу

    05/01, 13:17 // Теніс

    WTA Брісбен. Світоліна обіграла першу ракетку світу і вийшла до півфіналу

    Українська тенісистка Еліна Світоліна ефектно пробилася до півфіналу турніру в Австралії із призовим фондом 890 тисяч доларів.
    Біатлон. Україна провалила Різдвяну гонку

    28/12, 23:35 // Інші види

    Біатлон. Україна провалила Різдвяну гонку

    У Німеччині завершилась традиційна Різдвяна гонка з біатлону, котра відбувається на футбольному стадіоні "Шальке".
    Суперліга.

    28/12, 14:24 // Баскетбол

    Суперліга. "Кривбас" розгромив "Волиньбаскет"

    Передостанній матч року завершився у чемпіонаті України з баскетболу.
    в архів

    Турнірні таблиці
    arrow right arrow left
    УПЛ
    Команда І О
    1 Шахтар Шахтар 18 50
    2 Динамо Динамо 18 37
    3 Зоря Зоря 18 34
    4 Олександрія Олександрія 18 29
    5 Олімпік Олімпік 17 28
    6 Ворскла Ворскла 18 23
    7 Чорноморець Чорноморець 18 23
    8 Зірка Зірка 18 18
    9 Сталь Сталь 18 14
    10 Дніпро Дніпро 18 12
    11 Волинь Волинь 18 10
    12 Карпати Карпати 17 5
    РФПЛ
    Команда І О
    1 Спартак Спартак 17 40
    2 Зеніт Зеніт 17 35
    3 ЦСКА ЦСКА 17 32
    4 Краснодар Краснодар 17 28
    5 Терек Терек 17 28
    6 Амкар Амкар 17 27
    7 Ростов Ростов 17 25
    8 Уфа Уфа 17 25
    9 Локомотив Локомотив 17 23
    10 Рубін Рубін 17 23
    11 Анжи Анжи 17 20
    12 Крилья Совєтов Крилья Совєтов 17 15
    13 Урал Урал 17 14
    14 Оренбург Оренбург 17 12
    15 Арсенал Т Арсенал Т 17 12
    16 Томь Томь 17 9
    Прімера
    Команда І О
    1 Реал Реал 16 40
    2 Севілья Севілья 17 36
    3 Барселона Барселона 17 35
    4 Атлетіко Атлетіко 17 31
    5 Вільярреал Вільярреал 17 30
    6 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 17 29
    7 Атлетік Атлетік 17 27
    8 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 17 24
    9 Сельта Сельта 17 24
    10 Ейбар Ейбар 17 23
    11 Еспаньйол Еспаньйол 17 23
    12 Алавес Алавес 17 22
    13 Малага Малага 17 21
    14 Бетіс Бетіс 17 21
    15 Депортіво Депортіво 17 17
    16 Леганес Леганес 17 16
    17 Валенсія Валенсія 15 12
    18 Спортінг Спортінг 17 12
    19 Гранада Гранада 17 9
    20 Осасуна Осасуна 16 7
    Серія А
    Команда І О
    1 Ювентус Ювентус 18 45
    2 Рома Рома 19 41
    3 Наполі Наполі 19 38
    4 Лаціо Лаціо 19 37
    5 Мілан Мілан 18 36
    6 Аталанта Аталанта 19 35
    7 Інтер Інтер 19 33
    8 Торіно Торіно 19 29
    9 Фіорентина Фіорентина 18 27
    10 Удінезе Удінезе 19 25
    11 К’єво К’єво 19 25
    12 Дженоа Дженоа 19 23
    13 Сампдорія Сампдорія 19 23
    14 Кальярі Кальярі 19 23
    15 Болонья Болонья 18 20
    16 Сассуоло Сассуоло 19 18
    17 Емполі Емполі 19 17
    18 Палермо Палермо 19 10
    19 Кротоне Кротоне 18 9
    20 Пескара Пескара 18 9
    Бундесліга
    Команда І О
    1 Баварія Баварія 16 39
    2 Лейпциг Лейпциг 16 36
    3 Герта Герта 16 30
    4 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф 16 29
    5 Хоффенхайм Хоффенхайм 16 28
    6 Боруссія Д Боруссія Д 16 27
    7 Кельн Кельн 16 25
    8 Фрайбург Фрайбург 16 23
    9 Байєр Байєр 16 21
    10 Майнц Майнц 16 20
    11 Шальке Шальке 16 18
    12 Аугсбург Аугсбург 16 18
    13 Вольфсбург Вольфсбург 16 16
    14 Боруссія М Боруссія М 16 16
    15 Вердер Вердер 16 16
    16 Гамбург Гамбург 16 13
    17 Інгольштадт Інгольштадт 16 12
    18 Дармштадт Дармштадт 16 8
    АПЛ
    Команда І О
    1 Челсі Челсі 20 49
    2 Ліверпуль Ліверпуль 20 44
    3 Тоттенхем Тоттенхем 20 42
    4 Ман Сіті Ман Сіті 20 42
    5 Арсенал Арсенал 20 41
    6 МЮ МЮ 20 39
    7 Евертон Евертон 20 30
    8 Вест Бромвіч Вест Бромвіч 20 29
    9 Борнмут Борнмут 20 25
    10 Саутгемптон Саутгемптон 20 24
    11 Сток Сіті Сток Сіті 20 24
    12 Бернлі Бернлі 20 23
    13 Вест Хем Вест Хем 20 22
    14 Вотфорд Вотфорд 20 22
    15 Лестер Лестер 20 21
    16 Міддлсбро Міддлсбро 20 19
    17 Крістал Пелас Крістал Пелас 20 16
    18 Сандерленд Сандерленд 20 15
    19 Суонсі Суонсі 20 15
    20 Халл Сіті Халл Сіті 20 13
    Ліга 1
    Команда І О
    1 Ніцца Ніцца 19 44
    2 Монако Монако 19 42
    3 ПСЖ ПСЖ 19 39
    4 Ліон Ліон 18 34
    5 Генгам Генгам 19 30
    6 Марсель Марсель 19 30
    7 Ренн Ренн 19 28
    8 Сент-Етьєн Сент-Етьєн 19 26
    9 Тулуза Тулуза 19 26
    10 Бордо Бордо 19 25
    11 Монпельє Монпельє 19 22
    12 Лілль Лілль 19 21
    13 Нансі Нансі 19 21
    14 Бастія Бастія 19 20
    15 Діжон Діжон 19 19
    16 Анже Анже 19 19
    17 Нант Нант 18 19
    18 Кан Кан 18 18
    19 Метц Метц 18 17
    20 Лор Лор'ян 19 15
    повна таблиця
           

    Бомбардири УПЛ
    Клуб Гравець Голи
    1 Жуніор Мораес10
    2 Факундо Феррейра8
    3 Густаво Бланко-Лещук7
    4 Юрій Коломоєць6
    5 Олександр Караваєв6
    6 Віталій Пономар5
    7 Антон Поступаленко5
    8 Сільвано Комваліус5
    9 Роман Яремчук5
    10 Дентінью4
    Повна таблиця
           
                                   
    Картина дня
       21:00   ФІФА назвала "Кращого гравця року"  // Футбол
       20:10   Офіційно. "Шахтар" змінив стадіон на Лігу Європи  // Футбол
       10:14   Ярмоленко послав росіян під три чорти  // Футбол
       09:51   "Шахтар" звернувся до форварда "Карпат"  // Футбол
       09:00   "Динамо" скидає баласт, три трансфери "Шахтаря"  // Футбол
       21:00   "Динамо" готує перехід легіонера  // Футбол
       16:34   Кубок світу. Джима фінішувала 5-ю, чоловіки провалились   // Інші види
    Стрічка новин
       21:00   ФІФА назвала "Кращого гравця року"  // Футбол
       20:10   Офіційно. "Шахтар" змінив стадіон на Лігу Європи  // Футбол
       17:41   Рибка і Селезньов ганебно дебютували за новий клуб (+ВІДЕО)  // Футбол
       17:08   Рейтинги ATP/WTA. Світоліна встановила рекорд України  // Теніс
       16:34   Захисник "Сталі" близький до трансферу  // Футбол
       15:28   Джошуа: Кличко відповість за свої слова  // Бокс
       14:52   "Шахтар" віддасть нападника  // Футбол
       13:45   НХЛ. Хет-трик Хартмана, невдача "Тампи"  // Хокей
       13:14   В "Динамо" чекають на підсилення  // Футбол
       12:42   НБА. Лень програв чемпіонам, успіх "Ракет"  // Баскетбол
       12:18   Українець залишиться в ТОП-клубі  // Футбол
       11:53   Клуб Першої ліги підписав екс-"гірника"  // Футбол
       11:29   WTA Сідней. Катерина Бондаренко завершує виступи  // Теніс
       11:04   Агент - про перехід Ракицького в "Зеніт"  // Футбол
       10:38   Вихованець "Динамо" не хоче повертатись до України  // Футбол
       10:14   Ярмоленко послав росіян під три чорти  // Футбол
       09:51   "Шахтар" звернувся до форварда "Карпат"  // Футбол
       09:25   Караваєв забив перший гол за "Фенербахче" (ВІДЕО)  // Футбол
       09:00   "Динамо" скидає баласт, три трансфери "Шахтаря"  // Футбол
       08:00   Агент: Гладкий може піти з "Динамо"  // Футбол
       06:30   У "Шахтарі" вже говорять про чемпіонство  // Футбол
       00:30   Коноплянка відпрацьовує штрафні (ВІДЕО)  // Трибуна
       23:40   Серія А. 19 тур. "Мілан" і "Наполі" виривають перемоги, розгром від "Юве"  // Футбол
       23:38   Прімера. 17 тур. "Реал" знищив команду Кравця, осічка "Барселони"  // Футбол
       22:30   Екс-ветеран "Шахтаря" домовився про контракт  // Футбол
       21:00   "Динамо" готує перехід легіонера  // Футбол
       19:21   УХЛ. "Донбас" важко обіграв "Білий Барс"  // Хокей
       17:40   Селезньова змусили займатись боксом  // Футбол
       17:04   Команда Формули-1 припинить існування  // Автомото
       16:34   Кубок світу. Джима фінішувала 5-ю, чоловіки провалились   // Інші види
       16:31   Ярмоленко відзначився добрим вчинком (+ФОТО)  // Футбол
       15:56   Непотріб "Динамо" знайшов новий клуб  // Футбол
       15:40   Кубок світу з біатлону. Мас-старти. ОНЛАЙН  // Інші види
       15:22   НХЛ. "Ванкувер" та "Філадельфія" перервали серії  // Хокей
       14:50   Зозуля покине Іспанію  // Футбол
       14:16   НБА. "Сан-Антоніо", "Бостон" і Вестбрук тріумфують  // Баскетбол
       13:43   Розкрито зарплатню Срни в "Барселоні"  // Футбол
       13:13   "Дніпро" не відпустить вундеркінда  // Футбол
       12:42   WTA Сідней. Світоліна знялась, Бондаренко пройшла в основу  // Теніс
       12:16   Турки орендують ще одного збірника України  // Футбол
       11:52   Форвард "Шахтаря" знадобився "Бешикташу"  // Футбол
       11:03   Агент: Трансфер Караваєва став сюрпризом  // Футбол
       10:39   Захисник "Динамо" щасливий в оренді  // Футбол
       10:15   Луческу забере собі Тайсона  // Футбол
       09:50   Українця "Ворскли" манять ТОП-чемпіонати  // Футбол
       09:24   Гладкий перейде у "Фенербахче"  // Футбол
       09:00   "Шахтар" купує і продає, зміни в "Динамо"  // Футбол
       08:00   Селезньов сказав, де завершить кар'єру  // Футбол
       06:30   Експерт: Ярмоленко пересидів в "Динамо"  // Футбол
       00:30   Левченко підтримав візит хавбека "Шахтаря" в "ДНР"  // Футбол
       20:00   Девіч - про повернення до УПЛ  // Футбол
       17:38   Новачок "Динамо": Тільки Суркіс у мене вірив  // Футбол
       17:03   Бій Ломаченко - Пакьяо усе ближче  // Бокс
       16:44   Кубок світу. Підгрушна зійшла, прорив Прими  // Інші види
       16:27   Колишній форвард "Дніпра" отримав суперпропозицію  // Футбол
       15:52   НБА. "Лейкерс" розбив "Маямі", поразка лідера  // Баскетбол
       15:40   Кубок світу з біатлону. Гонки переслідування. ОНЛАЙН  // Інші види
       15:19   Легіонер мріє про збірну України  // Футбол
       14:46   "Динамо" не змогло підписати таланта  // Футбол
       14:15   НХЛ. "Арізона" знову програла, успіх "Чикаго"  // Хокей
       13:43   Прімера. "Реал" - "Гранада". ОНЛАЙН  // Футбол
       13:11   "Шахтар" оцінив гравця у 30 млн євро  // Футбол
       12:40   ATP/WTA Сідней. Бондаренко йде далі, Марченко вилітає  // Теніс
       12:16   Циганик: Хочу, щоб у Росії відібрали ЧС-2018  // Футбол
       11:51   ЗМІ: Гучний трансфер "Динамо" зірвався  // Футбол
       11:03   Срна ставить крапку в переході  // Футбол
       10:37   ТОП-бразилець "Шахтаря" готовий залишитись  // Футбол
       10:14   Ярмоленка проміняли на іншого хавбека "Динамо"  // Футбол
       09:49   Селезньов: Було соромно дивитись людям в очі  // Футбол
       09:25   Офіційно. Екс-"динамівець" перебрався за кордон  // Футбол
    ФУТБОЛ

       21:00   ФІФА назвала "Кращого гравця року" 
       20:10   Офіційно. "Шахтар" змінив стадіон на Лігу Європи 
       17:41   Рибка і Селезньов ганебно дебютували за новий клуб (+ВІДЕО) 
       16:34   Захисник "Сталі" близький до трансферу 
       14:52   "Шахтар" віддасть нападника 
       13:14   В "Динамо" чекають на підсилення 
       12:18   Українець залишиться в ТОП-клубі 
       11:53   Клуб Першої ліги підписав екс-"гірника" 
       11:04   Агент - про перехід Ракицького в "Зеніт" 
       10:38   Вихованець "Динамо" не хоче повертатись до України 
       10:14   Ярмоленко послав росіян під три чорти 
       09:51   "Шахтар" звернувся до форварда "Карпат" 
       09:25   Караваєв забив перший гол за "Фенербахче" (ВІДЕО) 
       09:00   "Динамо" скидає баласт, три трансфери "Шахтаря" 
       08:00   Агент: Гладкий може піти з "Динамо" 
       06:30   У "Шахтарі" вже говорять про чемпіонство 
       23:40   Серія А. 19 тур. "Мілан" і "Наполі" виривають перемоги, розгром від "Юве" 
       23:38   Прімера. 17 тур. "Реал" знищив команду Кравця, осічка "Барселони" 
       22:30   Екс-ветеран "Шахтаря" домовився про контракт 
       21:00   "Динамо" готує перехід легіонера 
    БОКС

       15:28   Джошуа: Кличко відповість за свої слова 
       17:03   Бій Ломаченко - Пакьяо усе ближче 
       16:40   Маленька донечка Кличка підкорює гірські лижі (ФОТО) 
       16:40   Салідо відмовився від реваншу з Ломаченком 
       16:40   Британський боксер: Схиляюся до перемоги Джошуа над Кличком 
       16:40   Ф'юрі виклав власні думки про бій Кличко - Джошуа 
    АВТОСПОРТ

       17:04   Команда Формули-1 припинить існування 
       17:48   Керівник "Ред Булл": Впораємося з боротьбою між Ріккардо та Ферстаппеном 
       17:14   "Мерседес": є заміна Росбергу 
       17:48   Росберг: У "Мерседесі" були не надто чесні люди 
       16:40   Керівник "Мерседес": Ми слідкуємо за кар'єрою сина Шумахера 
       14:45   Шумахер-молодший: Хочу стати чемпіоном Ф-1 
    ХОКЕЙ

       13:45   НХЛ. Хет-трик Хартмана, невдача "Тампи" 
       19:21   УХЛ. "Донбас" важко обіграв "Білий Барс" 
       15:22   НХЛ. "Ванкувер" та "Філадельфія" перервали серії 
       14:15   НХЛ. "Арізона" знову програла, успіх "Чикаго" 
       13:16   НХЛ. "Вашингтон" знищив "Коламбус", "Нешвіл" зганьбив "Тампу" 
       14:24   НХЛ. Розгроми від "Вінніпегу", "Рейнджерс" та "Калгарі" 
    БАСКЕТБОЛ
       12:42   НБА. Лень програв чемпіонам, успіх "Ракет" 
       14:16   НБА. "Сан-Антоніо", "Бостон" і Вестбрук тріумфують 
       15:52   НБА. "Лейкерс" розбив "Маямі", поразка лідера 
       14:24   НБА. Лень набрав 14 очок і приніс перемогу "Фініксу" 
       15:32   НБА. Поразка "Клівленда", перемоги "Голден Стейт" і "Кліпперс" 
       15:32   НБА. Лень був близьким до дабл-даблу, перемоги "Бостона" та "Індіани" 
    ІНШІ ВИДИ
       17:08   Рейтинги ATP/WTA. Світоліна встановила рекорд України 
       11:29   WTA Сідней. Катерина Бондаренко завершує виступи 
       16:34   Кубок світу. Джима фінішувала 5-ю, чоловіки провалились  
       15:40   Кубок світу з біатлону. Мас-старти. ОНЛАЙН 
       12:42   WTA Сідней. Світоліна знялась, Бондаренко пройшла в основу 
       16:44   Кубок світу. Підгрушна зійшла, прорив Прими 
       15:40   Кубок світу з біатлону. Гонки переслідування. ОНЛАЙН 
       12:40   ATP/WTA Сідней. Бондаренко йде далі, Марченко вилітає 
       16:45   Кубок світу. Підгрушна, Джима і Меркушина непогано виступили у спринті 
       15:32   WTA Брісбен. Світоліна зачохлила ракетку у півфіналі 
       09:00   Ярмоленко, Тайсон і Ракицький покидають УПЛ та інші трансферні чутки дня  [12321]
       09:00   Два трансфери "Шахтаря", новий клуб для Ярмоленка  [11735]
       09:00   "Динамо" продає трьох і підсилюється українцем та інші трансферні чутки дня  [11647]
       09:00   "Динамо" віддає двох, але зберігає Віду, "Шахтар" купує Форстера та інші трансферні чутки дня  [11624]
       09:00   Тайсон йде з "Шахтаря", Гладкий покидає "Динамо", Ярмоленко залишається та інші трансферні чутки дня  [11499]
       09:00   "Шахтар" купує і продає, підсилення в "Динамо"  [9977]
       09:00   Хачеріді - в "Зеніті", "Шахтар" без двох форвардів та інші трансферні чутки дня  [9570]
       09:00   "Шахтар" купує і продає, зміни в "Динамо"  [9411]
       09:00   "Динамо" купує і продає, зміни у "Шахтарі"  [8677]
       14:58   Гусєв: Кар'єру продовжу, але в УПЛ ноги моєї не буде  [8490]
       09:00   "Динамо" відпускає трьох, зірваний перехід "Шахтаря"  [8027]
       09:00   "Динамо" віддає двох, повернення у "Шахтаря"  [7933]
       09:00   "Шахтар" віддає чотирьох гравців, "Динамо" відпускає таланта та інші трансферні чутки дня  [7926]
       09:00   "Динамо" скидає баласт, три трансфери "Шахтаря"  [7626]
       09:00   "Шахтар" продає чотирьох лідерів, Рибка знайшов собі клуб у Європі та інші трансферні чутки дня  [7469]
       09:00   "Шахтар" влаштував чистку, підтверджений трансфер "Динамо"  [7384]
       09:00   "Динамо" бере двох легіонерів, "Шахтар" продає Бернарда і Тайсона та інші трансферні чутки дня  [6729]
       09:00   "Шахтар" віддасть ще трьох гравців у Туреччину, "Динамо" назвало ціну Ярмоленка та інші трансферні чутки дня  [6703]
       09:00   "Шахтар" узгодив трансфер, втрата "Динамо"  [6576]
       16:06   Українські гравці "Шахтаря" хваляться поїздкою в "ДНР" (+ФОТО)  [6569]
       09:00   "Шахтар" втрачає двох, підсилення в "Динамо"  [5973]
       17:28   "Динамо" продасть відкриття УПЛ  [5863]
       09:00   Три претенденти на лідера "Динамо", розпродаж "Шахтаря" та інші трансферні чутки дня  [5773]
       09:00   "Шахтар" втрачає Срну, але втримує Тайсона, "Динамо" без Аруни, але з Відою та інші трансферні чутки дня  [5592]
       11:28   Експерт: Не дарма Ярмоленко врізав Степаненку  [5396]
       09:00   "Динамо" знайшло покупця на Ярмоленка, тренер "Барселони" кличе Срну та інші трансферні чутки дня  [5275]
       06:30   "Шахтар" може заблокувати трансфер "Динамо"  [4637]
       16:52   Ребров здивував вибором нападника  [4562]
       17:48   Кличко назвав несподівану причину поразки від Ф'юрі  [4557]
       09:00   "Динамо" і "Шахтар" відпускають по два гравці, Девіч шукає новий клуб та інші трансферні чутки дня  [4512]
       11:03   Срна ставить крапку в переході  [4435]
       09:20   "Динамо" зробило Шовковському царську пропозицію  [4414]
       16:06   "Динамо" ризикує втратити неймовірного таланта  [4284]
       09:00   "Динамо" виходить на трансферний ринок, "Шахтар" послабить "Зорю" та інші трансферні чутки дня  [4224]
       11:40   "Динамо" сподівається за 2 млн придбати відкриття Євро-2016  [4209]
       11:40   Стало відомо, де продовжить кар'єру Олег Гусєв  [4115]
       09:20   "Шахтар" погодився продати Тайсона за смішні гроші  [4032]
       10:44   "Динамо" виставило за двері українця, а той відмовив клубу з Росії  [4028]
       21:00   Екс-тренер України змішав Ярмоленка із землею  [4017]
       09:48   Тайсон вступив з "Шахтарем" у відкриту війну  [3906]
    + всі новини

    Останнє відео

    •    23:42   Серія А. Огляд матчів 19 туру (ВІДЕО) 
       22:07   Прімера. "Сельта" - "Малага" - 3:1 (ВІДЕО) 
       20:15   Прімера. "Бетіс" - "Леганес" - 2:0 (ВІДЕО) 
       22:50   Прімера. "Лас-Пальмас" - "Спортінг" - 1:0 (ВІДЕО) 
       15:32   Прімера. "Реал" - "Гранада" - 5:0 (ВІДЕО) 
       08:21   Прімера. "Еспаньйол" - "Депортіво" - 1:1 (ВІДЕО) 
       13:26   АПЛ. 5 найкрасивіших голів 20 туру (ВІДЕО) 
       13:25   АПЛ. 5 найкращих сейвів 20 туру (ВІДЕО) 
       16:25   АПЛ. 5 найкращих сейвів 19 туру (ВІДЕО) 
       16:24   АПЛ. 5 найкрасивіших голів 19 туру (ВІДЕО) 
       00:20   АПЛ. "Борнмут"- "Арсенал" - 3:3 (ВІДЕО) 
       22:29   АПЛ. "Вест Хем" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (ВІДЕО) 
       20:13   АПЛ. "Манчестер Сіті" - "Бернлі" - 2:1 (ВІДЕО) 
       20:09   АПЛ. "Сандерленд" - "Ліверпуль" - 2:2 (ВІДЕО) 
       20:51   АПЛ. "Арсенал" - "Крістал Пелас" - 2:0 (ВІДЕО) 
    + все відео
    Реклама

    Результати онлайн
    Понеділок, 09/01/2017
    Час Турнір Господарі Гості
    21:45 Прімера Осасуна ?:? Валенсія
    всі матчі


    Новини футболу

    Гладкий таки перебереться до Туреччини

    Українець “Карабюкспора“ травмувався в першому ж матчі

    Український воротар покинув угорський клуб

    “Нефтчі“ підпише ще одного українця

    “Зеніт“ зробив пропозицію Тимощуку

    Українець забив свій перший м`яч за “Платаніас“ (ВІДЕО)

    В мережі з`вився документ, в якому Палкін відмовив турецькому клубу(ФОТО)

    Українець залишиться у “Валенсії“

    Федорчук відправився до Сербії

    Шаблій: “Ракицького не буде в “Зеніті“, Будківський лишається в Анжи“

    Новини від партнерів
    Загрузка...
    Спортклубы Киева
    Останнє з трибуни

    09/01, 00:30 // Трибуна

    Коноплянка відпрацьовує штрафні (ВІДЕО)

    06/01, 14:58 // Трибуна

    "95 Квартал" жорстко пожартував над Шовковським (ВІДЕО)

    Тепер вже колишній воротар "Динамо" Олександр Шовковський потрапив під приціл студії "Квартал 95".

    05/01, 16:06 // Трибуна

    Караваєву влаштували відмінний прийом в аеропорту Стамбула (ВІДЕО)

    Український півзахисник Олександр Караваєв вже прибув до Туреччини.
    на трибуну
    Партнери
    Зодіакальний гороскоп на сьогодні від Orakul.
    Кращі пропозиції продажу авто на http://avtosale.ua.
    Афіша фільмів на KINOafisha.ua.
    Найцікавіші новини України і всього світу на https://www.ukr.net.

    Новини з вконтакте
    Фотогалерея
    фотогалерея

    Sportanalytic.com

      Усі спортивні новини в Україні та світі на одному сайті. Використання текстових матерiалiв дозволяється лише за умови посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на сайт Sportanalytic.com.

    Вгору


    • Статистика


        bigmir)net TOP 100

        Пишіть нам: sportanalytic.news@gmail.com
        Розміщення реклами
        Підпишись на розсилку новин від Sportanalytic.
      2008 — 2016 © Усi права захищенi. Права та відповідальність
    • Передрук, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що мiстить посилання на іноземні агентства у будь-якiй формi суворо забороняється. Матеріали, відмічені знаком "Реклама" публікуються на правах реклами. Усі телевізійні канали та відео, яке розміщене на нашому сайті взяті з відкритих безкоштовних сторінок в інтернеті. Права на використання відео в інтернеті належать користувачам або власникам сайтів сервісів обміну, показу і трансляції відео, відповідно до користувальницької угоди. Адміністрація порталу Sportanalytic.com не несе жодної відповідальності за їх зміст, умови трансляції та інформації яка транслюється. Якщо ви виявили відео, що порушує ваші авторські права, звертайтеся до його власника.