Sportanalytic.com

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    Головні новини
       
    Офіційно.

    01/02, 14:18 // Футбол

    Офіційно. "Динамо" підписало першого новачка (+ФОТО)

    Сербський захисник Александар Пантіч став гравцем київського "Динамо".
    Офіційно. Роман Зозуля знайшов собі новий клуб в Іспанії

    01/02, 10:16 // Футбол

    Офіційно. Роман Зозуля знайшов собі новий клуб в Іспанії

    Український нападник Роман Зозуля став гравцем іспанського "Райо Вальєкано".
    Кубок Іспанії.

    01/02, 07:00 // Футбол

    Кубок Іспанії. "Атлетіко" - "Барселона". Анонс, суддя, трансляція

    До вашої уваги - анонс цього протистояння.
    Останній трансферний день. Важливі переходи

    31/01, 23:52 // Футбол

    Останній трансферний день. Важливі переходи

    Сьогодні у Європі зачиняється зимове трансферне вікно.
    Офіційно. Валерій Лучкевич - гравець

    30/01, 16:05 // Футбол

    Офіційно. Валерій Лучкевич - гравець "Стандарду" (+ФОТО)

    Український фланговий захисник Валерій Лучкевич офіційно став гравцем бельгійського "Стандарду.
    Australian Open. Федерер взяв титул у 5-сетовому трилері з Надалем

    29/01, 14:58 // Теніс

    Australian Open. Федерер взяв титул у 5-сетовому трилері з Надалем

    Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер став чемпіоном Australian Open.
    Офіційно.

    29/01, 13:16 // Футбол

    Офіційно. "Шахтар" віддав свого нападника у чемпіонат Росії

    Форвард "Шахтаря" Пилип Будківський повертається в оренду у російський "Анжи".
    Australian Open. Серена Вільямс завоювала титул у дербі з сестрою

    28/01, 13:16 // Теніс

    Australian Open. Серена Вільямс завоювала титул у дербі з сестрою

    Американська тенісистка Серена Вільямс стала переможницею відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
    Australian Open. 14-річна українка виграла юніорський турнір

    28/01, 09:52 // Теніс

    Australian Open. 14-річна українка виграла юніорський турнір

    14-річна українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею відкритого чемпіонату Австралії серед юніорів.
    Офіційно. Мякушко - гравець

    25/01, 16:01 // Футбол

    Офіційно. Мякушко - гравець "Ворскли"

    Хавбек "Динамо" Сергій Мякушко продовжить кар'єру у "Ворсклі". Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
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    Авторські матеріали

    29/01, 23:12 // Блоги та авторські матеріали

    ТОП-5 нападающих, которые провалились в "Шахтере"

    Наш сайт предлагает вспомнить ТОП-5 нападающих, с трансферами которых "Шахтер", откровенно, не угадал.

    29/01, 23:03 // Блоги та авторські матеріали

    Втрачений послідовник Андрія Шевченка

    Алешандре Пато – один із найталановитіших футболістів свого покоління, який так і не став тим, якого його довгий час оспівували в пресі.

    29/01, 22:45 // Блоги та авторські матеріали

    Чем важны тренировки на беговых дорожках

    В жизни каждого спортсмена, особенно футболиста, такой важный тренажер как беговая дорожка играет ключевую роль в функциональной подготовке.
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    Варте уваги
    Офіційно. Топ-клуб Суперліги знявся з чемпіонату України

    01/02, 13:16 // Баскетбол

    Офіційно. Топ-клуб Суперліги знявся з чемпіонату України

    Баскетбольний клуб "Кривбас" офіційно сповістив про те, що припиняє існування.
    Гандбол. Чоловіки. Збірна Франції стала чемпіоном світу (+ВІДЕО)

    31/01, 17:15 // Інші види

    Гандбол. Чоловіки. Збірна Франції стала чемпіоном світу (+ВІДЕО)

    Чоловіча збірна Франції з гандболу підтвердила своє звання найкращої команди світу.
    Суперліга.

    31/01, 14:24 // Баскетбол

    Суперліга. "Хімік" спокійно розібрався з "Політехніком"

    Вчора у чемпіонаті України з баскетболу завершився єдиний матч.
    Суперліга.

    30/01, 13:16 // Баскетбол

    Суперліга. "Кривбас" поставив "Запоріжжя" на місце

    Єдиний матч завершився вчора у чемпіонаті України з баскетболу.
    УХЛ. Впевнені перемоги

    30/01, 11:12 // Хокей

    УХЛ. Впевнені перемоги "Донбасу" і "Кременчука"

    Вчора відбулися ще два матчі у чемпіонаті України з хокею.
    Australian Open. Федерер взяв титул у 5-сетовому трилері з Надалем

    29/01, 14:58 // Теніс

    Australian Open. Федерер взяв титул у 5-сетовому трилері з Надалем

    Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер став чемпіоном Australian Open.
    Суперліга.

    29/01, 12:42 // Баскетбол

    Суперліга. "Хімік" і "Будівельник" знищили суперників, БІПА перемогла

    Три матчі завершились у чемпіонаті України з баскетболу.
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    Турнірні таблиці
    arrow right arrow left
    УПЛ
    Команда І О
    1 Шахтар Шахтар 18 50
    2 Динамо Динамо 18 37
    3 Зоря Зоря 18 34
    4 Олександрія Олександрія 18 29
    5 Олімпік Олімпік 17 28
    6 Ворскла Ворскла 18 23
    7 Чорноморець Чорноморець 18 23
    8 Зірка Зірка 18 18
    9 Сталь Сталь 18 14
    10 Дніпро Дніпро 18 12
    11 Волинь Волинь 18 10
    12 Карпати Карпати 17 5
    РФПЛ
    Команда І О
    1 Спартак Спартак 17 40
    2 Зеніт Зеніт 17 35
    3 ЦСКА ЦСКА 17 32
    4 Краснодар Краснодар 17 28
    5 Терек Терек 17 28
    6 Амкар Амкар 17 27
    7 Ростов Ростов 17 25
    8 Уфа Уфа 17 25
    9 Локомотив Локомотив 17 23
    10 Рубін Рубін 17 23
    11 Анжи Анжи 17 20
    12 Крилья Совєтов Крилья Совєтов 17 15
    13 Урал Урал 17 14
    14 Оренбург Оренбург 17 12
    15 Арсенал Т Арсенал Т 17 12
    16 Томь Томь 17 9
    Прімера
    Команда І О
    1 Реал Реал 19 46
    2 Барселона Барселона 20 42
    3 Севілья Севілья 20 42
    4 Атлетіко Атлетіко 20 36
    5 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 20 35
    6 Вільярреал Вільярреал 20 34
    7 Атлетік Атлетік 20 32
    8 Сельта Сельта 20 30
    9 Еспаньйол Еспаньйол 20 29
    10 Ейбар Ейбар 20 29
    11 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 20 28
    12 Алавес Алавес 20 24
    13 Бетіс Бетіс 20 23
    14 Малага Малага 20 22
    15 Валенсія Валенсія 19 19
    16 Депортіво Депортіво 20 19
    17 Леганес Леганес 20 18
    18 Спортінг Спортінг 20 13
    19 Осасуна Осасуна 20 10
    20 Гранада Гранада 20 10
    Серія А
    Команда І О
    1 Ювентус Ювентус 21 51
    2 Рома Рома 22 47
    3 Наполі Наполі 22 45
    4 Інтер Інтер 22 42
    5 Лаціо Лаціо 22 40
    6 Аталанта Аталанта 22 39
    7 Мілан Мілан 21 37
    8 Фіорентина Фіорентина 21 34
    9 Торіно Торіно 22 31
    10 Удінезе Удінезе 22 28
    11 К’єво К’єво 22 28
    12 Сампдорія Сампдорія 22 27
    13 Болонья Болонья 21 27
    14 Кальярі Кальярі 22 27
    15 Дженоа Дженоа 22 25
    16 Сассуоло Сассуоло 22 24
    17 Емполі Емполі 22 21
    18 Кротоне Кротоне 21 13
    19 Палермо Палермо 22 11
    20 Пескара Пескара 21 9
    Бундесліга
    Команда І О
    1 Баварія Баварія 18 45
    2 Лейпциг Лейпциг 18 42
    3 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф 18 32
    4 Боруссія Д Боруссія Д 18 31
    5 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 31
    6 Герта Герта 18 30
    7 Кельн Кельн 18 29
    8 Фрайбург Фрайбург 18 26
    9 Байєр Байєр 18 24
    10 Майнц Майнц 18 22
    11 Шальке Шальке 18 21
    12 Аугсбург Аугсбург 18 21
    13 Боруссія М Боруссія М 18 20
    14 Вольфсбург Вольфсбург 18 19
    15 Вердер Вердер 18 16
    16 Інгольштадт Інгольштадт 18 15
    17 Гамбург Гамбург 18 13
    18 Дармштадт Дармштадт 18 9
    АПЛ
    Команда І О
    1 Челсі Челсі 23 56
    2 Тоттенхем Тоттенхем 23 47
    3 Арсенал Арсенал 23 47
    4 Ліверпуль Ліверпуль 23 46
    5 Ман Сіті Ман Сіті 22 43
    6 МЮ МЮ 22 41
    7 Евертон Евертон 22 36
    8 Вест Бромвіч Вест Бромвіч 23 33
    9 Бернлі Бернлі 23 29
    10 Сток Сіті Сток Сіті 22 28
    11 Вест Хем Вест Хем 22 28
    12 Саутгемптон Саутгемптон 23 27
    13 Вотфорд Вотфорд 23 27
    14 Борнмут Борнмут 23 26
    15 Міддлсбро Міддлсбро 23 21
    16 Лестер Лестер 23 21
    17 Суонсі Суонсі 23 21
    18 Крістал Пелас Крістал Пелас 23 19
    19 Сандерленд Сандерленд 23 16
    20 Халл Сіті Халл Сіті 22 16
    Ліга 1
    Команда І О
    1 Монако Монако 22 49
    2 Ніцца Ніцца 22 49
    3 ПСЖ ПСЖ 22 46
    4 Ліон Ліон 21 37
    5 Сент-Етьєн Сент-Етьєн 22 33
    6 Марсель Марсель 22 33
    7 Бордо Бордо 22 32
    8 Генгам Генгам 22 31
    9 Ренн Ренн 22 30
    10 Тулуза Тулуза 22 26
    11 Лілль Лілль 22 26
    12 Нант Нант 22 26
    13 Діжон Діжон 22 24
    14 Нансі Нансі 21 24
    15 Монпельє Монпельє 22 23
    16 Анже Анже 22 23
    17 Бастія Бастія 22 22
    18 Кан Кан 21 22
    19 Метц Метц 21 21
    20 Лор Лор'ян 22 18
    повна таблиця
           

    Бомбардири УПЛ
    Клуб Гравець Голи
    1 Жуніор Мораес10
    2 Факундо Феррейра8
    3 Густаво Бланко-Лещук7
    4 Юрій Коломоєць6
    5 Олександр Караваєв6
    6 Віталій Пономар5
    7 Антон Поступаленко5
    8 Сільвано Комваліус5
    9 Роман Яремчук5
    10 Дентінью4
    Повна таблиця
           
                                   
    Картина дня
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       10:44   Офіційно. "Шахтар" віддав свого захисника в чемпіонат Білорусі  // Футбол
       10:16   Офіційно. Роман Зозуля знайшов собі новий клуб в Іспанії  // Футбол
       07:00   Кубок Іспанії. "Атлетіко" - "Барселона". Анонс, суддя, трансляція  // Футбол
    Стрічка новин
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       17:14   Макаренко не зміг домовитися з топ-клубом Іспанії через власну жадібність  // Футбол
       17:00   Нечувано. Фанати вигнали Зозулю з "Райо Вальєкано"  // Футбол
       16:40   НХЛ. "Айлендерс", "Коламбус" та "Піттсбург" перемогли  // Хокей
       16:06   Срна заговорив про завершення кар'єри  // Футбол
       15:32   НБА. "Вашингтон" розбив "Нью-Йорк", "Сан-Антоніо" переміг "Оклахому"  // Баскетбол
       14:58   Іноземний клуб забороняв хавбеку виступати за збірну України  // Футбол
       14:18   Офіційно. "Динамо" підписало першого новачка (+ФОТО)  // Футбол
       13:50   Екс-легіонер "Шахтаря" сказав, що думає про війну на Донбасі  // Футбол
       13:16   Офіційно. Топ-клуб Суперліги знявся з чемпіонату України  // Баскетбол
       12:42   "Динамо" безкоштовно підпише гравця "Вільярреалу"  // Футбол
       12:08   Воротар "Шахтаря" був за крок до переходу в Німеччину  // Футбол
       11:40   Фанати нового клубу Зозулі вважають його фашистом  // Футбол
       11:12   Кубок Іспанії. "Атлетіко" - "Барселона". ОНЛАЙН  // Футбол
       10:44   Офіційно. "Шахтар" віддав свого захисника в чемпіонат Білорусі  // Футбол
       10:16   Офіційно. Роман Зозуля знайшов собі новий клуб в Іспанії  // Футбол
       09:48   Караваєв став найпопулярнішою людиною у "Фенербахче" (ФОТО)  // Футбол
       09:20   "Зоря" поставила крапку у трансфері форварда з Португалії  // Футбол
       09:00   "Динамо" купує 4 легіонерів і віддає Калитвинцева, "Шахтар" прощається з хавбеком  // Футбол
       08:00   "Шахтар" відмовився підписувати відкриття Ліги чемпіонів  // Футбол
       07:00   Кубок Іспанії. "Атлетіко" - "Барселона". Анонс, суддя, трансляція  // Футбол
       06:30   Леоненко висміяв Україну в інтерв'ю російській пресі  // Футбол
       00:30   Талановитий півзахисник "Динамо" продовжить кар'єру в "Зорі  // Футбол
       23:55   АПЛ. 23 тур. Нічия "Ліверпуля" і "Челсі", осічки "Арсеналу" і "Тоттенхема"  // Футбол
       23:52   Останній трансферний день. Важливі переходи  // Футбол
       23:43   Кубок Італії. "Лаціо" переміг "Інтер", успіх "Наполі" та "Ювентуса"  // Футбол
       22:30   Ще один гравець зірвався з гачка в "Динамо"  // Футбол
       21:00   Колишній талант "Дніпра" перейшов у команду з Львівської області (+ФОТО)  // Футбол
       17:48   Легіонер "Шахтаря" обирає між двома клубами УПЛ  // Футбол
       17:42   Товариський матч. "Шахтар" - "Яблонець". ОНЛАЙН  // Футбол
       17:15   Гандбол. Чоловіки. Збірна Франції стала чемпіоном світу (+ВІДЕО)  // Інші види
       17:14   Офіційно. "Карпати" підписали двох українців  // Футбол
       16:40   Василь Ломаченко викликав на бій одразу трьох чемпіонів світу (+ФОТО)  // Бокс
       16:06   Англійська преса: Андрій Ярмоленко - гравець "Евертона"  // Футбол
       15:32   НБА. Лень набрав 6 очок і програв, перемоги "Бостона" і "Далласа"  // Баскетбол
       14:58   "Динамо" слідкує за двома гравцями з чемпіонату Грузії  // Футбол
       14:24   Суперліга. "Хімік" спокійно розібрався з "Політехніком"  // Баскетбол
       13:50   Потенційний новачок "Динамо": Ребров сказав, що я йому потрібен  // Футбол
       13:16   WTA Тайбей. Світоліна розгромила росіянку, Козлова вилетіла  // Теніс
       12:42   Перший новачок "Динамо" став ще ближчим до київського клубу  // Футбол
       11:40   Екс-працівник "Динамо": Ярмоленко за рік ховає від податків 24 млн  // Футбол
       10:44   Справжній діамант "Динамо" шукає собі новий клуб  // Футбол
       10:16   "Бетіс" виставляє за двері талановитого українця  // Футбол
       09:48   В "Стандарді" вже сказали, чого чекають від Лучкевича  // Футбол
       09:20   Більше сотні клубів слідкують за нападником "Динамо"  // Футбол
       09:00   "Динамо" дає 5 млн за новачка, "Шахтар" купує і продає, новий легіонер "Зорі" та інші трансферні чутки дня  // Футбол
       08:00   Воротар "Шахтаря" переходить у чемпіонат Німеччини  // Футбол
       06:30   Тато Лучкевича відмовив його від переходу в "Динамо"  // Футбол
       00:30   "Шахтар" веде боротьбу з "Арсеналом" за чилійського хавбека  // Футбол
       23:40   Прімера. 20 тур. "Реал" переміг, "Барселона", "Атлетіко" і "Севілья" втратили  // Футбол
       22:30   "Зоря" підписує екс-нападника молодіжної збірної Португалії  // Футбол
       21:00   Мілевського виставляють з "Тосно" за двері  // Футбол
       17:48   Кличко заговорив про завершення кар'єри  // Бокс
       17:14   Офіційно. "Шахтар" визначився, де буде грати домашні матчі УПЛ  // Футбол
       16:05   Офіційно. Валерій Лучкевич - гравець "Стандарду" (+ФОТО)  // Футбол
       15:32   НХЛ. Матч всіх зірок. Столичний дивізіон переміг усіх  // Хокей
       14:58   Стало відомо, скільки "Динамо" заплатить за гравця "Вільярреалу"  // Футбол
       14:24   НБА. 4 оверайтми в Атланті, перемоги "Клівленда" та "Індіани"  // Баскетбол
       13:50   Найкращий гравець "Дніпра" вже на медогляді в новому клубі  // Футбол
       13:16   Суперліга. "Кривбас" поставив "Запоріжжя" на місце  // Баскетбол
       13:00   Товариський матч. "Динамо" - ЦСКА Софія. ОНЛАЙН  // Футбол
       12:42   Забутий легіонер "Динамо" обирає між трьома клубами  // Футбол
       11:40   Перший новачок "Динамо" вже пройшов медогляд у Києві  // Футбол
       11:12   УХЛ. Впевнені перемоги "Донбасу" і "Кременчука"  // Хокей
       10:16   ЧЄ з біатлону. Збірна України показала зневагу до гімну Росії (ВІДЕО)  // Трибуна
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    Кубок Іспанії.

    Кубок Іспанії. "Атлетіко" - "Барселона". ОНЛАЙН

    Початок о 22:00


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    Результати онлайн
    Середа, 01/02/2017
    Час Турнір Господарі Гості
    21:00 КАН-2017. 1/2 Буркіна-Фасо 0:0 Єгипет
    21:45 АПЛ Вест Хем ?:? Ман Сіті
    21:45 Серія А Пескара ?:? Фіорентина
    22:00 АПЛ МЮ ?:? Халл Сіті
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