Sportanalytic.com

05/02/2017, 09:20
03/02/2017, 09:48
01/02/2017, 17:00
01/02/2017, 14:18
01/02/2017, 10:16
|№
|Клуб
|Гравець
|Голи
|1
|Жуніор Мораес
|10
|2
|Факундо Феррейра
|8
|3
|Густаво Бланко-Лещук
|7
|4
|Юрій Коломоєць
|6
|5
|Олександр Караваєв
|6
|6
|Віталій Пономар
|5
|7
|Антон Поступаленко
|5
|8
|Сільвано Комваліус
|5
|9
|Роман Яремчук
|5
|10
|Дентінью
|4
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|Бундесліга. Огляд матчів 19 туру (ВІДЕО)
|Прімера. "Реал Сосьєдад" - "Осасуна" - 3:2 (ВІДЕО)
|Прімера. "Спортінг" - "Алавес" - 2:4 (ВІДЕО)
|Прімера. "Севілья" - "Вільярреал" - 0:0 (ВІДЕО)
|АПЛ. "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3 (ВІДЕО)
|АПЛ. "Манчестер Сіті" - "Суонсі" - 2:1 (ВІДЕО)
|Прімера. "Валенсія" - "Ейбар" - 0:4 (ВІДЕО)
|АПЛ. "Тоттенхем" - "Міддлсбро" - 1:0 (ВІДЕО)
|Прімера. "Атлетіко" - "Леганес" - 2:0 (ВІДЕО)
|Прімера. "Барселона" - "Атлетік" - 3:0 (ВІДЕО)
|АПЛ. "Халл Сіті" - "Ліверпуль" - 2:0 (ВІДЕО)
|АПЛ. "Челсі" - "Арсенал" - 3:1 (ВІДЕО)
|Прімера. "Малага" - "Еспаньйол" - 0:1 (ВІДЕО)
|Товариський матч. "Шахтар" - "Ольборг" - 3:0 (ВІДЕО)
|АПЛ. 5 найкращих сейвів 23 туру (ВІДЕО)
|Час
|Турнір
|Господарі
|Гості
|13:00
|Прімера
|Севілья
|0:0
|Вільярреал
|13:30
|Серія А
|Мілан
|0:1
|Сампдорія
|15:30
|АПЛ
|Ман Сіті
|2:1
|Суонсі
|16:00
|Ліга 1
|Тулуза
|4:0
|Анже
|16:00
|Серія А
|Дженоа
|0:1
|Сассуоло
|16:00
|Серія А
|Аталанта
|2:0
|Кальярі
|16:00
|Серія А
|Пескара
|2:6
|Лаціо
|16:00
|Серія А
|К’єво
|0:0
|Удінезе
|16:00
|Серія А
|Емполі
|1:1
|Торіно
|16:30
|Бундесліга
|Аугсбург
|3:2
|Вердер
|17:15
|Прімера
|Спортінг Х
|2:4
|Алавес
|18:00
|АПЛ
|Лестер
|0:3
|МЮ
|18:00
|Ліга 1
|Нант
|0:2
|Нансі
|18:30
|Бундесліга
|Айнтрахт Ф
|2:0
|Дармштадт
|19:00
|Серія А
|Палермо
|1:0
|Кротоне
|19:30
|Прімера
|Реал Сосьєдад
|3:2
|Осасуна
|21:00
|КАН-2017. Фінал
|Єгипет
|1:2
|Камерун
|21:45
|Прімера
|Сельта
|0:0
|Реал
|21:45
|Серія А
|Ювентус
|1:0
|Інтер
|22:00
|Ліга 1
|Сент-Етьєн
|2:0
|Ліон
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