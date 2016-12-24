Sportanalytic.com

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    Головні новини
       

    03/02, 09:48 // Футбол

    "Райо" обіцяє покарати фанатів і кличе Зозулю назад

    Український нападник Роман Зозуля може повернутися у "Райо Вальєкано".
    Нечувано. Фанати вигнали Зозулю з

    01/02, 17:00 // Футбол

    Нечувано. Фанати вигнали Зозулю з "Райо Вальєкано"

    Український нападник Роман Зозуля не надто довго затримався у "Райо Вальєкано".
    Офіційно.

    01/02, 14:18 // Футбол

    Офіційно. "Динамо" підписало першого новачка (+ФОТО)

    Сербський захисник Александар Пантіч став гравцем київського "Динамо".
    Офіційно. Роман Зозуля знайшов собі новий клуб в Іспанії

    01/02, 10:16 // Футбол

    Офіційно. Роман Зозуля знайшов собі новий клуб в Іспанії

    Український нападник Роман Зозуля став гравцем іспанського "Райо Вальєкано".
    Останній трансферний день. Важливі переходи

    31/01, 23:52 // Футбол

    Останній трансферний день. Важливі переходи

    Сьогодні у Європі зачиняється зимове трансферне вікно.
    Офіційно. Валерій Лучкевич - гравець

    30/01, 16:05 // Футбол

    Офіційно. Валерій Лучкевич - гравець "Стандарду" (+ФОТО)

    Український фланговий захисник Валерій Лучкевич офіційно став гравцем бельгійського "Стандарду.
    Australian Open. Федерер взяв титул у 5-сетовому трилері з Надалем

    29/01, 14:58 // Теніс

    Australian Open. Федерер взяв титул у 5-сетовому трилері з Надалем

    Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер став чемпіоном Australian Open.
    Офіційно.

    29/01, 13:16 // Футбол

    Офіційно. "Шахтар" віддав свого нападника у чемпіонат Росії

    Форвард "Шахтаря" Пилип Будківський повертається в оренду у російський "Анжи".
    Australian Open. Серена Вільямс завоювала титул у дербі з сестрою

    28/01, 13:16 // Теніс

    Australian Open. Серена Вільямс завоювала титул у дербі з сестрою

    Американська тенісистка Серена Вільямс стала переможницею відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
    Australian Open. 14-річна українка виграла юніорський турнір

    28/01, 09:52 // Теніс

    Australian Open. 14-річна українка виграла юніорський турнір

    14-річна українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею відкритого чемпіонату Австралії серед юніорів.
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    Авторські матеріали

    29/01, 23:12 // Блоги та авторські матеріали

    ТОП-5 нападающих, которые провалились в "Шахтере"

    Наш сайт предлагает вспомнить ТОП-5 нападающих, с трансферами которых "Шахтер", откровенно, не угадал.

    29/01, 23:03 // Блоги та авторські матеріали

    Втрачений послідовник Андрія Шевченка

    Алешандре Пато – один із найталановитіших футболістів свого покоління, який так і не став тим, якого його довгий час оспівували в пресі.

    29/01, 22:45 // Блоги та авторські матеріали

    Чем важны тренировки на беговых дорожках

    В жизни каждого спортсмена, особенно футболиста, такой важный тренажер как беговая дорожка играет ключевую роль в функциональной подготовке.
    + всі блоги

    Варте уваги
    УХЛ.

    05/02, 13:16 // Хокей

    УХЛ. "Кременчук" розгромив "Білий Барс"

    Стартував 35 тур чемпіонату України з хокею.
    WTA Тайбей. Світоліна завоювала перший трофей у цьому році

    05/02, 09:20 // Теніс

    WTA Тайбей. Світоліна завоювала перший трофей у цьому році

    Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла у фіналі турніру в Тайвані із призовим фондом 226 тисяч доларів.
    Центровий

    04/02, 14:24 // Баскетбол

    Центровий "Фінікс Санс" хоче виступати за Україну на Євробаскеті-2017

    Український баскетболіст Олексій Лень висловив бажання грати за рідну збірну на чемпіонаті Європи.
    Офіційно. Ломаченко отримав суперника на об'єднавчий бій

    03/02, 17:48 // Бокс

    Офіційно. Ломаченко отримав суперника на об'єднавчий бій

    Наш чемпіон світу Василь Ломаченко проведе об'єднавчий поєдинок вже 8 квітня.
    Євробаскет-2017. Коли і з ким зіграє Україна

    03/02, 14:24 // Баскетбол

    Євробаскет-2017. Коли і з ким зіграє Україна

    Збірна України з баскетболу дізналася свій календар на чемпіонаті Європи, який відбудеться на початку осені одразу в чотирьох країнах.
    УХЛ.

    03/02, 12:08 // Хокей

    УХЛ. "Кременчук" обіграв "Дженералз", успіх "Кривбасу"

    В чемпіонаті України з хокею завершились два поєдинки.
    Офіційно. Топ-клуб Суперліги знявся з чемпіонату України

    01/02, 13:16 // Баскетбол

    Офіційно. Топ-клуб Суперліги знявся з чемпіонату України

    Баскетбольний клуб "Кривбас" офіційно сповістив про те, що припиняє існування.
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    Турнірні таблиці
    arrow right arrow left
    УПЛ
    Команда І О
    1 Шахтар Шахтар 18 50
    2 Динамо Динамо 18 37
    3 Зоря Зоря 18 34
    4 Олександрія Олександрія 18 29
    5 Олімпік Олімпік 17 28
    6 Ворскла Ворскла 18 23
    7 Чорноморець Чорноморець 18 23
    8 Зірка Зірка 18 18
    9 Сталь Сталь 18 14
    10 Дніпро Дніпро 18 12
    11 Волинь Волинь 18 10
    12 Карпати Карпати 17 5
    РФПЛ
    Команда І О
    1 Спартак Спартак 17 40
    2 Зеніт Зеніт 17 35
    3 ЦСКА ЦСКА 17 32
    4 Краснодар Краснодар 17 28
    5 Терек Терек 17 28
    6 Амкар Амкар 17 27
    7 Ростов Ростов 17 25
    8 Уфа Уфа 17 25
    9 Локомотив Локомотив 17 23
    10 Рубін Рубін 17 23
    11 Анжи Анжи 17 20
    12 Крилья Совєтов Крилья Совєтов 17 15
    13 Урал Урал 17 14
    14 Оренбург Оренбург 17 12
    15 Арсенал Т Арсенал Т 17 12
    16 Томь Томь 17 9
    Прімера
    Команда І О
    1 Реал Реал 19 46
    2 Барселона Барселона 21 45
    3 Севілья Севілья 21 43
    4 Атлетіко Атлетіко 21 39
    5 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 21 38
    6 Вільярреал Вільярреал 21 35
    7 Ейбар Ейбар 21 32
    8 Еспаньйол Еспаньйол 21 32
    9 Атлетік Атлетік 21 32
    10 Сельта Сельта 20 30
    11 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 20 28
    12 Алавес Алавес 21 27
    13 Бетіс Бетіс 20 23
    14 Малага Малага 21 22
    15 Депортіво Депортіво 20 19
    16 Валенсія Валенсія 20 19
    17 Леганес Леганес 21 18
    18 Спортінг Х Спортінг Х 21 13
    19 Осасуна Осасуна 21 10
    20 Гранада Гранада 20 10
    Серія А
    Команда І О
    1 Ювентус Ювентус 21 51
    2 Наполі Наполі 23 48
    3 Рома Рома 22 47
    4 Лаціо Лаціо 23 43
    5 Інтер Інтер 22 42
    6 Аталанта Аталанта 23 42
    7 Фіорентина Фіорентина 22 37
    8 Мілан Мілан 22 37
    9 Торіно Торіно 23 32
    10 Сампдорія Сампдорія 23 30
    11 Удінезе Удінезе 23 29
    12 К’єво К’єво 23 29
    13 Сассуоло Сассуоло 23 27
    14 Болонья Болонья 22 27
    15 Кальярі Кальярі 23 27
    16 Дженоа Дженоа 23 25
    17 Емполі Емполі 23 22
    18 Палермо Палермо 23 14
    19 Кротоне Кротоне 22 13
    20 Пескара Пескара 23 9
    Бундесліга
    Команда І О
    1 Баварія Баварія 19 46
    2 Лейпциг Лейпциг 19 42
    3 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф 19 35
    4 Боруссія Д Боруссія Д 19 34
    5 Хоффенхайм Хоффенхайм 19 34
    6 Герта Герта 19 33
    7 Кельн Кельн 19 32
    8 Фрайбург Фрайбург 19 26
    9 Байєр Байєр 19 24
    10 Аугсбург Аугсбург 19 24
    11 Боруссія М Боруссія М 19 23
    12 Шальке Шальке 19 22
    13 Майнц Майнц 19 22
    14 Вольфсбург Вольфсбург 19 19
    15 Вердер Вердер 19 16
    16 Гамбург Гамбург 19 16
    17 Інгольштадт Інгольштадт 19 15
    18 Дармштадт Дармштадт 19 9
    АПЛ
    Команда І О
    1 Челсі Челсі 24 59
    2 Тоттенхем Тоттенхем 24 50
    3 Ман Сіті Ман Сіті 24 49
    4 Арсенал Арсенал 24 47
    5 Ліверпуль Ліверпуль 24 46
    6 МЮ МЮ 24 45
    7 Евертон Евертон 24 40
    8 Вест Бромвіч Вест Бромвіч 24 36
    9 Вест Хем Вест Хем 24 31
    10 Вотфорд Вотфорд 24 30
    11 Сток Сіті Сток Сіті 24 29
    12 Бернлі Бернлі 24 29
    13 Саутгемптон Саутгемптон 24 27
    14 Борнмут Борнмут 24 26
    15 Міддлсбро Міддлсбро 24 21
    16 Лестер Лестер 24 21
    17 Суонсі Суонсі 24 21
    18 Халл Сіті Халл Сіті 24 20
    19 Крістал Пелас Крістал Пелас 24 19
    20 Сандерленд Сандерленд 24 19
    Ліга 1
    Команда І О
    1 Монако Монако 23 52
    2 ПСЖ ПСЖ 23 49
    3 Ніцца Ніцца 23 49
    4 Ліон Ліон 21 37
    5 Сент-Етьєн Сент-Етьєн 22 33
    6 Марсель Марсель 23 33
    7 Бордо Бордо 23 33
    8 Генгам Генгам 23 31
    9 Ренн Ренн 23 31
    10 Тулуза Тулуза 23 29
    11 Нансі Нансі 22 27
    12 Лілль Лілль 23 26
    13 Монпельє Монпельє 23 26
    14 Нант Нант 23 26
    15 Кан Кан 22 25
    16 Діжон Діжон 23 24
    17 Метц Метц 22 24
    18 Анже Анже 23 23
    19 Бастія Бастія 23 22
    20 Лор Лор'ян 23 21
    повна таблиця
           

    Бомбардири УПЛ
    Клуб Гравець Голи
    1 Жуніор Мораес10
    2 Факундо Феррейра8
    3 Густаво Бланко-Лещук7
    4 Юрій Коломоєць6
    5 Олександр Караваєв6
    6 Віталій Пономар5
    7 Антон Поступаленко5
    8 Сільвано Комваліус5
    9 Роман Яремчук5
    10 Дентінью4
    Повна таблиця
           
                                   
    Картина дня
       17:48   Кубок Девіса. Україна отримала свого наступного суперника  // Теніс
       12:42   Роман Зозуля визначився із власним майбутнім  // Футбол
       09:20   WTA Тайбей. Світоліна завоювала перший трофей у цьому році  // Теніс
       17:48   Офіційно. Бій Олександра Усика перенесено  // Бокс
       17:14   "Динамо" готове викласти 4 млн євро за гравця "Аяксу"   // Футбол
       14:24   Центровий "Фінікс Санс" хоче виступати за Україну на Євробаскеті-2017  // Баскетбол
       13:16   WTA Тайбей. Світоліна легко вийшла до фіналу  // Теніс
    Стрічка новин
       22:30   Пантіч виклав всю правду про розмову з Ребровим  // Футбол
       22:21   Серія А. 23 тур. "Наполі" знищив "Болонью", поразка "Мілану", успіх "Лаціо"  // Футбол
       22:16   Ліга 1. 23 тур. "Монако" громить "Ніццу", перемога ПСЖ  // Футбол
       22:12   Бундесліга. 19 тур. "Баварія" втратила очки, "Лейпциг" програв "Боруссії"  // Футбол
       22:04   Прімера. 21 тур. "Барселона" та "Атлетіко" перемогли, "Реал" не зіграє  // Футбол
       21:58   АПЛ. 24 тур. "Ман Сіті" та МЮ перемогли, "Арсенал" і "Ліверпуль" програли  // Футбол
       21:00   Мілевський смачно "затролив" Гладкого і "Динамо" разом з ним  // Футбол
       17:48   Кубок Девіса. Україна отримала свого наступного суперника  // Теніс
       17:14   Фанати "Райо Вальєкано" виклали "компромат" на Зозулю (+ФОТО)  // Футбол
       16:40   Ф'юрі не сумнівається, що Кличко відправить Джошуа в нокаут  // Бокс
       16:06   Експерт: Якщо гравці "Шахтаря" ні за Україну, ні за "ДНР", то в збірній їх не треба  // Футбол
       15:32   НБА. Лень набрав 6 очок, успіх "Атланти" та "Індіани"  // Баскетбол
       14:58   Колишній гравець "Динамо" з легкістю відмовився від України  // Футбол
       14:24   НХЛ. Перемоги "Вашингтона", "Колорадо" та "Баффало"  // Хокей
       13:50   Коли новий тренер? "Карпати" самі розпалюють конфлікт із Дулубом  // Футбол
       13:16   УХЛ. "Кременчук" розгромив "Білий Барс"  // Хокей
       12:42   Роман Зозуля визначився із власним майбутнім  // Футбол
       12:08   Леоненко зробив крок до примирення з Ярмоленком  // Футбол
       11:40   "Шахтар" бореться з росіянами за бразильського таланта  // Футбол
       11:12   Непотрібний "Динамо" легіонер знайшов собі клуб у Бразилії  // Футбол
       10:44   "Динамо" стало ближчим до придбання якісного легіонера  // Футбол
       10:16   "Зоря" підпише колишню трансферну ціль "Динамо"  // Футбол
       09:48   Гравець збірної Польщі: За нападником "Динамо" слідкують всі європейські клуби  // Футбол
       09:20   WTA Тайбей. Світоліна завоювала перший трофей у цьому році  // Теніс
       09:00   "Динамо" купує легіонера з Нідерландів і втрачає Ярмоленка, Кравця та ще двох гравців  // Футбол
       08:45   Пантіч дав перший коментар в якості гравця "Динамо"  // Футбол
       06:30   Ребров відсіяв трьох гравців з основної обойми "Динамо"  // Футбол
       00:30   Стали відомі умови контракту Пантіча з "Динамо"  // Футбол
       23:29   КАН-2017. Буркіна-Фасо перемогла Гану в матчі за бронзу  // Футбол
       22:30   Фанати "Металіста": Один хибний крок - і ми викинемо "Шахтар" з Харкова  // Футбол
       21:00   Калитвинцев пояснив, чому покинув "Динамо" заради "Зорі"  // Футбол
       17:48   Офіційно. Бій Олександра Усика перенесено  // Бокс
       17:39   Товариський матч. "Шахтар" - "Кванджу". ОНЛАЙН  // Футбол
       17:14   "Динамо" готове викласти 4 млн євро за гравця "Аяксу"   // Футбол
       16:40   НБА. Два очки від Леня, перемоги "Орландо" та "Індіани"  // Баскетбол
       16:06   В "Динамо" зірвався вже шостий трансфер потенційного новачка  // Футбол
       15:32   НХЛ. "Коламбус" програв "Піттсбургу", успіх "Детройта" і "Флориди"  // Хокей
       14:58   Відданий легіонер "Динамо" невдовзі покине клуб  // Футбол
       14:24   Центровий "Фінікс Санс" хоче виступати за Україну на Євробаскеті-2017  // Баскетбол
       13:50   Іспанський співак побажав смерті гравцям "Бетіса" через підтримку Зозулі  // Футбол
       13:16   WTA Тайбей. Світоліна легко вийшла до фіналу  // Теніс
       12:42   Агент: Мілевський в "Тосно" проклинає все на світі  // Футбол
       12:08   "Динамо" ризикує втратити Кравця за схемою Теодорчика  // Футбол
       11:40   Мілевський знову поклав ефектну "банку" за "Тосно" (ВІДЕО)  // Трибуна
       10:44   Відомий блогер: "ДНР" мало б арештувати гравця "Шахтаря" за приїзд у Донецьк  // Футбол
       10:16   Гусєв визначився з тим, де він точно не буде грати  // Футбол
       09:48   Талановитого хавбека "Динамо" сватають в Європу  // Футбол
       09:20   Агент: Дуже скоро Ярмоленка в "Динамо" не буде  // Футбол
       09:00   "Динамо" відпускає двох і бере легіонера, "Шахтар" купує і продає  // Футбол
       08:00   Захисник "Шахтаря" має пропозицію з чемпіонату Грузії  // Футбол
       06:30   Український експерт: Зозуля сам винен, що він такий патріот  // Футбол
       00:30   Срна відреагував на новий виток війни на Донбасі (+ФОТО)  // Футбол
       22:30   Тимощук втратив шанс стати тренером "Зеніту"  // Футбол
       21:00   "Динамо" за крок до підсилення нападником з Колумбії  // Футбол
       17:48   Офіційно. Ломаченко отримав суперника на об'єднавчий бій  // Бокс
       17:37   Товариський матч. "Шахтар" - "Ольборг". ОНЛАЙН  // Футбол
       17:14   Ще один гравець "Динамо" нагострив лижі в "Зорю"  // Футбол
       16:40   НБА. "Голден Стейт" переміг "Кліпперс", успіх "Атланти" і "Сан-Антоніо"  // Баскетбол
       16:06   Іспанська преса - про скандал із Зозулею  // Футбол
       15:32   НХЛ. "Баффало" програв "Рейнджерс", "Оттава" розбила "Тампу"  // Хокей
       14:58   Офіційно. "Динамо" розірвало контракт з нападником  // Футбол
       14:24   Євробаскет-2017. Коли і з ким зіграє Україна  // Баскетбол
       13:50   "Шахтар" планує трансфер "нового Алексіса Санчеса"  // Футбол
       13:14   WTA Тайбей. Світоліна прорвалася до півфіналу у справжньому трилері  // Теніс
       12:42   Експерт: "Динамо" більше не зможе продати Ярмоленка  // Футбол
       12:08   УХЛ. "Кременчук" обіграв "Дженералз", успіх "Кривбасу"  // Хокей
       11:40   Знаменитий український хавбек продовжить кар'єру у США  // Футбол
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       12:42   Роман Зозуля визначився із власним майбутнім 
       12:08   Леоненко зробив крок до примирення з Ярмоленком 
       11:40   "Шахтар" бореться з росіянами за бразильського таланта 
       11:12   Непотрібний "Динамо" легіонер знайшов собі клуб у Бразилії 
       10:44   "Динамо" стало ближчим до придбання якісного легіонера 
       10:16   "Зоря" підпише колишню трансферну ціль "Динамо" 
       09:48   Гравець збірної Польщі: За нападником "Динамо" слідкують всі європейські клуби 
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       08:45   Пантіч дав перший коментар в якості гравця "Динамо" 
    БОКС

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       17:48   Офіційно. Бій Олександра Усика перенесено 
       17:48   Офіційно. Ломаченко отримав суперника на об'єднавчий бій 
       11:40   Став відомий наступний суперник Ломаченка 
       17:48   Кличко і Джошуа провели унікальну дуель поглядів (ВІДЕО) 
       16:40   Василь Ломаченко викликав на бій одразу трьох чемпіонів світу (+ФОТО) 
    АВТОСПОРТ

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       17:13   Феттель приніс Німеччині Кубок націй 
       17:15   Смертельна аварія на ралі WRC (ВІДЕО) 
       17:48   Офіційно. Боттас став напарником Хемілтона у "Мерседес" (+ВІДЕО) 
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       17:11   Технічний директор покинув "Мерседес"  
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       15:42   НХЛ. "Вашингтон" сильніший за "Бостон", розгроми "Калгарі" та "Лос-Анджелеса" 
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       16:40   НБА. "Голден Стейт" переміг "Кліпперс", успіх "Атланти" і "Сан-Антоніо" 
       14:24   Євробаскет-2017. Коли і з ким зіграє Україна 
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    Результати онлайн
    Неділя, 05/02/2017
    Час Турнір Господарі Гості
    13:00 Прімера Севілья 0:0 Вільярреал
    13:30 Серія А Мілан 0:1 Сампдорія
    15:30 АПЛ Ман Сіті 2:1 Суонсі
    16:00 Ліга 1 Тулуза 4:0 Анже
    16:00 Серія А Дженоа 0:1 Сассуоло
    16:00 Серія А Аталанта 2:0 Кальярі
    16:00 Серія А Пескара 2:6 Лаціо
    16:00 Серія А К’єво 0:0 Удінезе
    16:00 Серія А Емполі 1:1 Торіно
    16:30 Бундесліга Аугсбург 3:2 Вердер
    17:15 Прімера Спортінг Х 2:4 Алавес
    18:00 АПЛ Лестер 0:3 МЮ
    18:00 Ліга 1 Нант 0:2 Нансі
    18:30 Бундесліга Айнтрахт Ф 2:0 Дармштадт
    19:00 Серія А Палермо 1:0 Кротоне
    19:30 Прімера Реал Сосьєдад 3:2 Осасуна
    21:00 КАН-2017. Фінал Єгипет 1:2 Камерун
    21:45 Прімера Сельта 0:0 Реал
    21:45 Серія А Ювентус 1:0 Інтер
    22:00 Ліга 1 Сент-Етьєн 2:0 Ліон
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