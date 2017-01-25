Sportanalytic.com

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    Головні новини
       
    Офіційно. Іспанський клуб підписав українця

    24/01, 12:42 // Футбол

    Офіційно. Іспанський клуб підписав українця

    22/01, 19:01 // Футбол

    "Шахтар" і "Динамо" впевнено обіграли суперників

    "Шахтар" провів перший матч міжсезоння, після якого має повернутись до Києві на кілька днів.
    Кубок світу з біатлону. Семенов взяв

    20/01, 16:57 // Інші види

    Кубок світу з біатлону. Семенов взяв "бронзу" в індивідуальній гонці

    Український біатлоніст Сергій Семенов завоював третє місце в індивідуальній гонці на шостому етапі Кубка світу в італійському Антхольці.
    Офіційно.

    20/01, 11:40 // Футбол

    Офіційно. "Динамо" відпустило свого хавбека у "Чорноморець"

    Півзахисник "Динамо" Олександр Андрієвський виступатиме за одеський "Чорноморець".
    Офіційно.

    19/01, 17:14 // Футбол

    Офіційно. "Динамо" віддало свого форварда у "Ворсклу" (+ФОТО)

    Український нападник Дмитро Хльобас у другій половині сезону виступатиме за полтавську "Ворсклу".
    Офіційно. Український хавбек

    17/01, 10:44 // Футбол

    Офіційно. Український хавбек "Дніпра" перейшов у Туреччину (+ФОТО)

    Тепер вже колишній хавбек "Дніпра" Андрій Близниченко підписав контракт з турецьким "Карабюкспором".
    Офіційно.

    16/01, 09:48 // Футбол

    Офіційно. "Сталь" прийняв екс-наставник "Арсеналу" і "Локомотива"

    Білоруський спеціаліст Леонід Кучук став головним тренером кам'янської "Сталі".
    Офіційно.

    15/01, 10:16 // Футбол

    Офіційно. "Карпати" відпустили Бланко-Лещука в "Шахтар"

    Аргентинський нападник "Карпат" Густаво Бланко-Лещук вже однією ногою у "Шахтарі".
    КАН-2017 стартував. Обамеянг не врятував Габон, втрата Камеруну

    14/01, 23:08 // Футбол

    КАН-2017 стартував. Обамеянг не врятував Габон, втрата Камеруну

    Сьогодні у Габоні стартував черговий чемпіонат Африки.
    Рейтинг ФІФА. Україна тримає позиції

    12/01, 13:12 // Футбол

    Рейтинг ФІФА. Україна тримає позиції

    У ФІФА опублікували нову версію списку кращих збірних. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
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    Авторські матеріали

    22/01, 22:17 // Блоги та авторські матеріали

    Райдужні перспективи Бланко Лещука

    Наш сайт предлагает вам оценить перспективы Бланко Лещука в команде Паулу Фонсеки.

    20/01, 17:44 // Блоги та авторські матеріали

    Сум та радість Артема Мілевського

    Украина просто недосмотрела одного из своих самых талантливых форвардов - Артема Милевского.

    16/01, 14:39 // Блоги та авторські матеріали

    "Динамо" і новачки. Що робити киянам на трансферному ринку

    Під час зимового трансферного вікна найбільше чуток щодо переходів пов'язано саме з київським "Динамо".
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    Варте уваги
    Офіційно. Харків прийме чемпіонат Європи з боксу

    25/01, 11:27 // Бокс

    Офіційно. Харків прийме чемпіонат Європи з боксу

    Боксерський чемпіонат Європи серед чоловіків відбудеться в Україні. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
    Кубок світу. Україна знову четверта в естафеті, розбиті надії Підручного

    22/01, 16:56 // Інші види

    Кубок світу. Україна знову четверта в естафеті, розбиті надії Підручного

    В Антхольці продовжується етап Кубка світу з біатлону.
    Кубок світу. Українці випустили медаль, Джима - у ТОП-10 мас-старту

    21/01, 17:40 // Інші види

    Кубок світу. Українці випустили медаль, Джима - у ТОП-10 мас-старту

    На Кубку світу з біатлону завершився мас-старт у жінок. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
    Кубок світу з біатлону. Семенов взяв

    20/01, 16:57 // Інші види

    Кубок світу з біатлону. Семенов взяв "бронзу" в індивідуальній гонці

    Український біатлоніст Сергій Семенов завоював третє місце в індивідуальній гонці на шостому етапі Кубка світу в італійському Антхольці.
    УХЛ.

    20/01, 14:24 // Хокей

    УХЛ. "Кривбас" впевнено розгромив "Витязь"

    У чемпіонаті України з хокею завершився один матч.
    Australian Open. Світоліна зачохлила ракетку у тенісному трилері

    20/01, 13:16 // Теніс

    Australian Open. Світоліна зачохлила ракетку у тенісному трилері

    Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила свої виступи в одиночному розряді турніру серії Великого Шолома.
    Ліга чемпіонів.

    19/01, 14:24 // Баскетбол

    Ліга чемпіонів. "Хімік" програв туркам і покинув турнір

    Баскетбольний клуб "Хімік" втратив всі шанси на продовження боротьби у Лізі чемпіонів.
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    Турнірні таблиці
    arrow right arrow left
    УПЛ
    Команда І О
    1 Шахтар Шахтар 18 50
    2 Динамо Динамо 18 37
    3 Зоря Зоря 18 34
    4 Олександрія Олександрія 18 29
    5 Олімпік Олімпік 17 28
    6 Ворскла Ворскла 18 23
    7 Чорноморець Чорноморець 18 23
    8 Зірка Зірка 18 18
    9 Сталь Сталь 18 14
    10 Дніпро Дніпро 18 12
    11 Волинь Волинь 18 10
    12 Карпати Карпати 17 5
    РФПЛ
    Команда І О
    1 Спартак Спартак 17 40
    2 Зеніт Зеніт 17 35
    3 ЦСКА ЦСКА 17 32
    4 Краснодар Краснодар 17 28
    5 Терек Терек 17 28
    6 Амкар Амкар 17 27
    7 Ростов Ростов 17 25
    8 Уфа Уфа 17 25
    9 Локомотив Локомотив 17 23
    10 Рубін Рубін 17 23
    11 Анжи Анжи 17 20
    12 Крилья Совєтов Крилья Совєтов 17 15
    13 Урал Урал 17 14
    14 Оренбург Оренбург 17 12
    15 Арсенал Т Арсенал Т 17 12
    16 Томь Томь 17 9
    Прімера
    Команда І О
    1 Реал Реал 18 43
    2 Севілья Севілья 19 42
    3 Барселона Барселона 19 41
    4 Атлетіко Атлетіко 19 35
    5 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 19 35
    6 Вільярреал Вільярреал 19 31
    7 Атлетік Атлетік 19 29
    8 Сельта Сельта 19 27
    9 Еспаньйол Еспаньйол 19 26
    10 Ейбар Ейбар 19 26
    11 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 19 25
    12 Алавес Алавес 19 23
    13 Бетіс Бетіс 19 22
    14 Малага Малага 19 21
    15 Валенсія Валенсія 18 19
    16 Депортіво Депортіво 19 19
    17 Леганес Леганес 19 18
    18 Спортінг Спортінг 19 13
    19 Гранада Гранада 19 10
    20 Осасуна Осасуна 19 9
    Серія А
    Команда І О
    1 Ювентус Ювентус 20 48
    2 Рома Рома 21 47
    3 Наполі Наполі 21 44
    4 Лаціо Лаціо 21 40
    5 Інтер Інтер 21 39
    6 Аталанта Аталанта 21 38
    7 Мілан Мілан 20 37
    8 Фіорентина Фіорентина 20 33
    9 Торіно Торіно 21 30
    10 Болонья Болонья 20 26
    11 Кальярі Кальярі 21 26
    12 Удінезе Удінезе 21 25
    13 К’єво К’єво 21 25
    14 Сассуоло Сассуоло 21 24
    15 Сампдорія Сампдорія 21 24
    16 Дженоа Дженоа 21 24
    17 Емполі Емполі 21 21
    18 Кротоне Кротоне 20 10
    19 Палермо Палермо 21 10
    20 Пескара Пескара 20 9
    Бундесліга
    Команда І О
    1 Баварія Баварія 17 42
    2 Лейпциг Лейпциг 17 39
    3 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 31
    4 Боруссія Д Боруссія Д 17 30
    5 Герта Герта 17 30
    6 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф 17 29
    7 Кельн Кельн 17 26
    8 Байєр Байєр 17 24
    9 Фрайбург Фрайбург 17 23
    10 Шальке Шальке 17 21
    11 Майнц Майнц 17 21
    12 Вольфсбург Вольфсбург 17 19
    13 Аугсбург Аугсбург 17 18
    14 Боруссія М Боруссія М 17 17
    15 Вердер Вердер 17 16
    16 Гамбург Гамбург 17 13
    17 Інгольштадт Інгольштадт 17 12
    18 Дармштадт Дармштадт 17 9
    АПЛ
    Команда І О
    1 Челсі Челсі 22 55
    2 Арсенал Арсенал 22 47
    3 Тоттенхем Тоттенхем 22 46
    4 Ліверпуль Ліверпуль 22 45
    5 Ман Сіті Ман Сіті 22 43
    6 МЮ МЮ 22 41
    7 Евертон Евертон 22 36
    8 Вест Бромвіч Вест Бромвіч 22 32
    9 Сток Сіті Сток Сіті 22 28
    10 Вест Хем Вест Хем 22 28
    11 Саутгемптон Саутгемптон 22 27
    12 Борнмут Борнмут 22 26
    13 Бернлі Бернлі 22 26
    14 Вотфорд Вотфорд 22 24
    15 Лестер Лестер 22 21
    16 Міддлсбро Міддлсбро 22 20
    17 Суонсі Суонсі 22 18
    18 Крістал Пелас Крістал Пелас 22 16
    19 Халл Сіті Халл Сіті 22 16
    20 Сандерленд Сандерленд 22 15
    Ліга 1
    Команда І О
    1 Монако Монако 21 48
    2 Ніцца Ніцца 21 46
    3 ПСЖ ПСЖ 21 45
    4 Ліон Ліон 20 37
    5 Генгам Генгам 21 31
    6 Сент-Етьєн Сент-Етьєн 21 30
    7 Марсель Марсель 21 30
    8 Ренн Ренн 21 29
    9 Бордо Бордо 21 29
    10 Тулуза Тулуза 21 26
    11 Нант Нант 21 25
    12 Нансі Нансі 20 24
    13 Монпельє Монпельє 21 23
    14 Лілль Лілль 21 23
    15 Діжон Діжон 21 21
    16 Бастія Бастія 21 21
    17 Кан Кан 20 21
    18 Метц Метц 20 21
    19 Анже Анже 21 20
    20 Лор Лор'ян 21 18
    повна таблиця
           

    Бомбардири УПЛ
    Клуб Гравець Голи
    1 Жуніор Мораес10
    2 Факундо Феррейра8
    3 Густаво Бланко-Лещук7
    4 Юрій Коломоєць6
    5 Олександр Караваєв6
    6 Віталій Пономар5
    7 Антон Поступаленко5
    8 Сільвано Комваліус5
    9 Роман Яремчук5
    10 Дентінью4
    Повна таблиця
           
                                   
    Картина дня
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       23:37   Кубок Італії. "Ювентус" вийшов на "Наполі"  // Футбол
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       17:43   "Шахтар" домовився продати легіонера  // Футбол
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       11:52   НБА. "Лейкерс" програли "Сакраменто", тріпл-дабл Джеймса не врятував "Клівленд"  // Баскетбол
       11:27   Караваєв допоміг "Фенербахче", віддавши результативну передачу та заробивши пенальті (ВІДЕО)  // Футбол
       11:04   "Карпати" переглядають чергового легіонера  // Футбол
       10:39   Іспанський клуб продасть українця  // Футбол
       09:50   "Динамо" втрачає потенційного новачка  // Футбол
       09:24   ЗМІ: "Дніпро" припинить своє існування  // Футбол
       09:00   "Динамо" провалює трансферну кампанію, "Шахтар" відпускає бразильця та українця  // Футбол
       08:00   Будківський не потрібен "Шахтарю"  // Футбол
       06:30   "Динамо" наблизилось до підсилення  // Футбол
       00:30   Коноплянка відзначив перший сніг у Німеччині (ФОТО)  // Трибуна
       00:09   Кубок Іспанії. "Реал" вилетів, "Атлетіко" й "Алавес" - в 1/2 фіналу  // Футбол
       00:00   Кубок французької ліги. ПСЖ і "Монако" розіграють титул  // Футбол
       23:57   Кубок англійської ліги. "Ліверпуль" не зміг пробитись у фінал  // Футбол
       23:37   Кубок Італії. "Ювентус" вийшов на "Наполі"  // Футбол
       22:55   КАН-2017. Визначився останній чвертьфіналіст  // Футбол
       22:30   Китайці придбали клуб Першої ліги  // Футбол
       21:00   Ріанчо - про перспективи "Динамо"  // Футбол
       17:53   "Динамо" безславно програло австрійцям (+ВІДЕО)  // Футбол
       17:43   "Шахтар" домовився продати легіонера  // Футбол
       17:09   Ліга чемпіонів. "Хімік" завершує виступи поразкою  // Баскетбол
       16:34   "Зоря" перегляне двох потенційних новачків  // Футбол
       16:01   Офіційно. Мякушко - гравець "Ворскли"  // Футбол
       15:55   Товариський матч. "Динамо" - "Ліферінг". ОНЛАЙН  // Футбол
       15:26   Australian Open. Федерер і сестри Вільямс вийшли до півфіналу, виліт перших "ракеток"  // Теніс
       14:53   Капітан "Шахтаря" сказав, чому залишився  // Футбол
       14:18   НХЛ. "Лос-Анджелес" і "Тампа" перемогли  // Хокей
       13:46   Кравець отримав грізного конкурента  // Футбол
       13:13   "Динамо" втрачає трансферну ціль  // Футбол
       12:41   НБА. Дабл-дабл Леня, успіх "Вашингтона"  // Баскетбол
       12:18   Палкін: Ми дуже вдячні "Карпатам"  // Футбол
       11:52   Екс-бразилець "Дніпра" обрав новий клуб  // Футбол
       11:27   Офіційно. Харків прийме чемпіонат Європи з боксу  // Бокс
       11:04   Маркевич: Добре, що гравці тікають з УПЛ  // Футбол
       10:39   "Динамо" відпустило українського хавбека  // Футбол
       09:50   "Карпати" знайшли заміну Бланко-Лещуку  // Футбол
       09:24   "Шахтар" зірвав перехід Срни у "Барселону"  // Футбол
       09:00   "Динамо" продає і купує, трансфер "Шахтаря"  // Футбол
       08:00   "Динамо" продасть легіонера в топ-чемпіонат  // Футбол
       06:30   Легіонер "Шахтаря": Я був би щасливий зіграти за збірну України  // Футбол
       00:30   Агент: "Карпати" можуть купити китайці  // Футбол
       22:53   КАН-2017. Марокко та Конго крокують далі, Кот-д'Івуар й Того покидають турнір  // Футбол
       22:30   "Динамо" відмовляє легіонер  // Футбол
       21:00   Українець не захотів підсилити чемпіона Туреччини  // Футбол
       19:30   Бій Кличко - Джошуа один із найбільш очікуваних в 2017 році  // Бокс
       17:13   "Олімпік" поповниться талановитим українцем та легіонером  // Футбол
       16:04   "Дніпро" проводить збори завдяки трансферу українця  // Футбол
       15:29   НБА. Поразки "Клівленда" та "Голден Стейт", легка перемога "Сан-Антоніо"  // Баскетбол
       14:53   Вернидуб не бачить логіки в позиції "Динамо"  // Футбол
       14:19   НХЛ. "Кінгз" поступились "рейнджерам", впевнені перемоги "Вашингтона" і "Торонто"  // Хокей
       13:45   ЗМІ: Лідером "Динамо" все ще цікавиться турецький гранд  // Футбол
       13:14   Екс-наставник "Зірки" працюватиме у французькому топ-клубі  // Футбол
       12:42   Офіційно. Іспанський клуб підписав українця  // Футбол
       12:18   Легіонером "Динамо" цікавляться три клуби  // Футбол
       11:52   Ще один українець може перейти в німецький клуб  // Футбол
       11:28   Зозуля ризикує знову пропустити матчі "Бетіса"  // Футбол
       11:03   Екклстоун більше не керівник Формули-1  // Автомото
       10:41   Мілевський вперше відзначився за "Тосно" (ВІДЕО)  // Футбол
       10:15   Російський клуб краде легіонера в "Динамо"  // Футбол
       09:39   Воронін розповів про деталі роботи в німецькій команді  // Футбол
       09:25   В "Зорі" розповіли про трансфер українця в турецький клуб  // Футбол
       09:00   "Динамо" готує подвійний трансфер, "Зоря" підписує легіонера  // Футбол
       08:00   "Динамо" полює на ціль "Лілля"  // Футбол
       06:30   Новачок: Ще не звик до "Шахтаря"  // Футбол
       00:30   Непотріб "Динамо" тренується індивідуально  // Футбол
       23:00   КАН-2017. Махрез покидає турнір, Туніс - у плей-офф  // Футбол
       22:30   Росіяни купили екс-зірку УПЛ  // Футбол
       21:00   ЗМІ: "Динамо" узгодило покупку таланта  // Футбол
       19:30   УХЛ. "Білий Барс" двічі побив "Витязь", шатаут Дьяченка  // Хокей
    ФУТБОЛ

       12:41   Гравця "Олександрії" можуть дискваліфікувати на 4 роки 
       12:08   Селюк: Більше українців у топ-чемпіонатах ми не побачимо 
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    Товариський матч. "Динамо" - "Ліферінг". ОНЛАЙН

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    Четвер, 26/01/2017
    Час Турнір Господарі Гості
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