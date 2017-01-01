Sportanalytic.com

► Екс-хавбек “Динамо“ повернеться додому



► Караваєв перебирається у “Фенербахче“, “Шахтар“ втече зі Львова



► Українець прокоментував перехід у турецький клуб



► Клуб розірве контракт із екс-захисником “Динамо“



► З Новим 2017 роком!



► Офіційно. Гравець збірної України відправитися в Туреччину



► Президент ФФУ привітав всіх з Новим роком



► “Шахтар“ обрав найкращого гравця року



► Нападник “Динамо“ зацікавив два клуби АПЛ



► Тренер “Шахтаря“ не дозволить хавбеку піти



