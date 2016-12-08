  Sportanalytic.com | спортивні новини

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       06:30   Офіційно. Калитвинцев проміняв "Динамо" на клуб з нижчої ліги Німеччини//  Футбол
       00:16   АПЛ. 20 тур. Осічка "Ліверпуля", "Арсенал" відігрався після 0:3//  Футбол
       12:42   Офіційно. "Рубін" оголосив, що Марко Девіч покидає клуб//  Футбол
       19:50   АПЛ. 19 тур. "Ліверпуль" обіграв "Ман Сіті", "Челсі" та МЮ знову перемогли//  Футбол
       08:00   Офіційно. "Фенербахче" підписав Караваєва//  Футбол
       09:48   Офіційно. Рибка перейшов у "Карабюкспор" (+ФОТО)//  Футбол
       23:44   АПЛ. 18 тур. "Ліверпуль", "Челсі", "Арсенал" та МЮ перемогли//  Футбол
       23:35   Біатлон. Україна провалила Різдвяну гонку//  Інші види
       19:40   АПЛ. Підсумки першої половини сезону//  Футбол
       14:24   Суперліга. "Кривбас" розгромив "Волиньбаскет"//  Баскетбол
       13:16   УХЛ. "Донбас" закинув "Дженералз" 14 шайб//  Хокей
       14:58   Офіційно. "Шахтар" попрощався з В'ячеславом Шевчуком//  Футбол
       10:38   Офіційно. Селезньов - гравець "Карабюкспора"//  Футбол
       16:24   Суперліга. "Дніпро" знищив "Мавп", успіх "Хіміка"//  Баскетбол
       11:51   УХЛ. "Донбас" важко б'є "Кривбас", поразка "Витязя"//  Хокей
       22:45   Суперліга. "Будівельник" і "Хімік" перемагають//  Баскетбол
       21:21   "Мілан" - володар Суперкубка Італії//  Футбол
       14:13   Офіційно. "Шахтар" прощається з нападником//  Футбол
       23:49   Серія А. 18 тур. "Інтер" знищив "Лаціо", успіх "Роми", нічия "Наполі"//  Футбол
       12:42   Рейтинг ФІФА. Україна робить крок назад, Росія продовжує піке//  Футбол
       23:26   Бундесліга. 16 тур. "Баварія" громить "Лейпциг", Коноплянка програв//  Футбол
       20:34   УХЛ. "Донбас" на виїзді розбив "Витязь"//  Хокей
       16:19   Офіційно. Селін проміняв "Динамо" на "Астерас" (+ФОТО)//  Футбол
       00:06   АПЛ. 17 тур. "Челсі", "Ман Сіті", МЮ та "Ліверпуль" святкують перемоги//  Футбол
       00:05   Прімера. 16 тур. "Барселона" перемогла у дербі, Бойко пропустив 4 голи//  Футбол
       17:14   Офіційно. ФІФА покарала збірну України за свавілля в Харкові//  Футбол
       14:24   Суперліга. "Мавпи" розбили "Волинь", черговий успіх "Дніпра"//  Баскетбол
       13:16   Хокей. Єврочелендж. Україна закрила турнір перемогою//  Хокей
       11:12   ITF Анталія. Слюсар завоювала трофей в українському дербі//  Теніс
       23:46   Серія А. 17 тур. "Ювентус" переміг "Рому", вісім голів у Неаполі//  Футбол
       23:39   Ліга 1. 18 тур. Беланда допоміг "Ніцці", поразки ПСЖ та "Монако"//  Футбол
       20:22   Бундесліга. 15 тур. Федецький поступився "Баварії", гол Коноплянки, осічка "Боруссії"//  Футбол
       16:07   Кубок світу. Мас-старт. Підручний - в секунді від медалі, 15-те місце Підгрушної//  Інші види
       15:07   "Реал" став чемпіоном світу!//  Футбол
       12:40   ЧС з хокею (U-20). Україна виграла вирішальний матч//  Хокей
       08:20   Усик знищив африканця в США//  Бокс
       17:48   Українська траса для Формули-1 постане у Львові (+ФОТО)//  Автомото
       13:16   Суперліга. Перемога "Хіміка", розгроми від "Дніпра" і "Будівельника"//  Баскетбол
       12:08   Хокей. Єврочелендж. Польща розтерла Україну на порох//  Хокей
       13:16   Єврочелендж. Збірна України з хокею програла Казахстану//  Хокей
       22:39   Серія A. 3 тур. "Ювентус" переміг "Сассуоло", "Дженоа" добила "Фіорентину"//  Футбол
       14:51   Клубний ЧС. "Реал" прибрав "Америку" зі шляху до фіналу (+ВІДЕО)//  Футбол
       13:16   ЧС з хокею (U-20). Україна розпочала з перемоги і двох поразок//  Хокей
       23:59   АПЛ. 16 тур. "Челсі" відривається, важкі три очки МЮ//  Футбол
       09:25   Офіційно. Шовковський завершив кар'єру//  Футбол
       23:47   Серія А. 16 тур. "Рома" б'є "Мілан", успіх "Юве" у дербі//  Футбол
       23:33   Прімера. 15 тур. Кравець вирвав нічию проти "Малаги", Рамос рятує "Реал"//  Футбол
       21:29   Роналду - володар "Золотого м'яча-2016"//  Футбол
       20:57   "Шахтар" на виїзді перестріляв "Динамо"//  Футбол
       14:25   Ліга Європи. "Шахтар" отримав суперника в плей-офф//  Футбол
       13:23   Ліга чемпіонів. Визначено пари 1/8 фіналу//  Футбол
       23:41   Ліга 1. 17 тур. ПСЖ ділить очки з "Ніццою", хет-трики Фалькао і Тойвонена//  Футбол
       23:28   Суперліга. "Будівельник" знищив "Хімік", радість "Запоріжжя"//  Баскетбол
       21:27   "Зоря" перервала чорну смугу//  Футбол
       20:28   Бундесліга. 14 тур. "Баварія" наздоганяє "РБ Лейпциг", Юрченко переграв Коноплянку//  Футбол
       20:23   АПЛ. 15 тур. "Лестер" декласував "Ман Сіті", перемоги "Челсі" та "Арсеналу"//  Футбол
       18:53   "Олександрія" перемогла "Чорноморець", поразка "Карпат"//  Футбол
       16:54   Кубок світу. Українки виграли бронзу в естафеті//  Інші види
       10:38   Офіційно. Кличко і Джошуа домовились про бій//  Бокс
       16:22   Кубок світу. Джима втратила подіум, українці - в ТОП-30//  Інші види
       15:56   "Ворскла" тріумфує у Луцьку//  Футбол
       22:48   УХЛ. "Донбас" розбив "Витязь"//  Хокей
       22:14   Суперліга. Сенсації від "Волиньбаскету" та "Кременя"//  Баскетбол
       21:00   "Дніпро" не втримав перемогу над "Олімпіком"//  Футбол
       17:02   Кубок світу. Джима - 15-та у спринті, Семенов - 25-й//  Інші види
       00:30   Ліга Європи. Визначились всі учасники плей-офф//  Футбол
       00:11   Ліга Європи. Поразки "Шальке" і "Краснодара", виліт "Саутгемптона"//  Футбол
       22:03   Ліга Європи. "Зоря" з боями поступилась "Манчестер Юнайтед"//  Футбол
       20:07   Ліга Європи. "Шахтар" розбив "Брагу" і виграв шість матчів з шести//  Футбол
       13:16   УХЛ. "Кременчук" осоромив "Дженералз", розгром від "Донбасу"//  Хокей
       00:30   Ліга чемпіонів. Визначились всі учасники плей-офф//  Футбол
       23:45   Ліга чемпіонів. Перший гол Юрченка, бойова нічия "Реалу" і "Боруссії"//  Футбол
       23:53   Ліга чемпіонів. "Динамо" забило шість м'ячів "Бешикташу"//  Футбол
       23:45   Ліга чемпіонів. ПСЖ втратив з "Лудогорцем", "Селтік" пощипав "Ман Сіті"//  Футбол
       13:16   УХЛ. "Донбас" розгромив на виїзді "Кривбас"//  Хокей
       00:05   Серія А. 15 тур. "Рома" виграла столичне дербі, успіх "Юве"//  Футбол
       00:04   АПЛ. 14 тур. "Челсі" розірвав "Ман Сіті", драматична поразка "Ліверпуля"//  Футбол
       00:03   Прімера. 14 тур. "Реал" рятується проти "Барселони", осічка "Атлетіко"//  Футбол
       22:03   РФПЛ. 17 тур. "Спартак" обіграв "Рубін", "Зеніт" втратив з "Ростовом"//  Футбол
       23:39   Ліга 1. 16 тур. "Монпельє" зробив з ПСЖ поміховисько, перемога "Монако"//  Футбол
       21:30   "Шахтар" відривається від "Динамо", "Зірка" вигризає нічию//  Футбол
       20:20   Бундесліга. 13 тур. Феєрія "Лейпцига", "Баварія" і "Боруссія" Д перемогли//  Футбол
       19:47   УХЛ. "Кременчук" закинув рекордні 13 шайб//  Хокей
       15:10   Кубок світу. Джима фінішувала в ТОП-10, регрес Підручного//  Інші види
       19:11   "Зоря" несподівано програла вдома "Дніпру"//  Футбол
       16:14   "Динамо" втратило очки у засніженій Полтаві, осічка "Чорноморця"//  Футбол
       16:09   Офіційно. Новий чемпіон Формули-1 Ніко Росберг завершив кар'єру пілота//  Автомото
       13:16   УХЛ. "Дженералз" сенсаційно програли "Білому Барсу"//  Хокей
       21:44   РФПЛ. 16 тур. "Крилья" знищили "Спартак", Будківський забив за "Анжи"//  Футбол
       14:24   УХЛ. "Донбас" переміг "Кременчук", успіх "Дженералз"//  Хокей
       13:16   ITF Шарм-ель-Шейх. Манафов взяв другий титул поспіль//  Теніс
       21:08   Кубок світу. Три українки - у ТОП-20//  Інші види
       20:52   Кубок України. "Дніпро" вийшов до 1/2 фіналу//  Футбол
       16:22   Кубок України. Матчі "Шахтаря" і "Динамо" скасовані//  Футбол
       11:14   Футбольна команда розбилась на літаку//  Футбол

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